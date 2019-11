Einbruch in Berger Doppelhaushälfte

Über ein Fenster im Souterrain sind Unbekannte in ein Haus in Berg eingebrochen. Der Wert der Beute: 3500 Euro.

Berg –Beute im Wert von 3500 Euro und 500 Euro Sachschaden an einem Fenster: Das ist die Bilanz eines Einbruchs, der sich am Donnerstag in Berg ereignet hat. Wie die Polizei Starnberg am Wochenende mitteilte, war eine Doppelhaushälfte an der Johannisgasse in Berg Ziel von Einbrechern. Dort haben der oder die Unbekannten ein Fenster im Souterrain aufgehebelt und gelangten so in das Innere des Anwesens. Nach Polizeiangaben durchsuchten sie sämtliche Zimmer und wurden dabei auch fündig: Sie fanden dabei zwei Armbanduhren sowie Bargeld und nahmen alles mit. Den Tatzeitraum kann die Polizei auf die Zeit zwischen 9.30 und 19.40 Uhr eingrenzen. Hinweise auf die Täter liegen den Starnberger Beamten bislang nicht vor. Wer etwas gesehen oder etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich in der Polizeiinspektion in Starnberg melden. Sie ist erreichbar unter Telefon (0 81 51) 36 40.

Rubriklistenbild: © dpa / Nicolas Armer