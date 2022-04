Einheimisches und Besonderes zum Jubiläum

Von: Sandra Sedlmaier

Wird für das Ortsjubiläum aufgesperrt: In der Villa de Osa in Kempfenhausen sind eine Kunstausstellung und eine Geisterbahn geplant. Für die Öffentlichkeit ist das die letzte Möglichkeit, das denkmalgeschützte Anwesen zu besuchen. Es soll zu Wohnungen umgebaut und verkauft werden. © Wikipedia

Die Berger können sich auf ein schönes Festprogramm zu ihrem Ortsjubiläum freuen. Neben der Geschichte und der Kultur kommt auch der Spaß dabei nicht zu kurz. Mehr als 20 Veranstaltungen wird es rund um die Berger 1200-Jahr-Feier geben, darunter eine Ausstellung in der Villa de Osa.

Berg – Der Berger Kulturreferent Dr. Andreas Ammer ist begeistert, wie die Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum schon bei der Organisation ihre verbindende Kraft entfalten. „Ich wollte, dass es ein Fest von allen für alle wird“, berichtete er bei der Vorstellung des Programms im Gemeinderat. Die Bereitschaft mitzuwirken, sei bei allen groß. „Jeder, den ich gesprochen habe, sagte: ,Ich mache mit!➔“ Herausgekommen ist ein Kultur- und Geschichtsangebot, das Einheimisches und Außergewöhnliches gleichermaßen vereint. Herzstück ist das Festwochenende 24. bis 26. Juni, an dem das Ortsjubiläum, die 150-Jahr-Feier der Feuerwehr Berg und die 100-jährige Geschichte des MTV Berg gefeiert werden. Vorher und nachher gibt es zahlreiche Veranstaltungen, die einen Bezug zu Berg haben.

Zum Beispiel wird der Berger Jahrhundertkünstler Dietrich Fischer-Dieskau mit einem Abend im Kempfenhauser Schloss geehrt. Noch mehr dürfte den Großteil der Bürger aber interessieren, einen letzten Blick in die ehemalige Schön-Klinik in Kempfenhausen werfen zu können: „Der Bürgermeister hat sich dafür eingesetzt, dass wir drei Wochen die Villa bespielen dürfen“, teilte Ammer mit und nannte dies „völlig unfassbar“. „Das wird wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass man in die Villa kann, bevor sie verkauft wird“ – und damit ein Kapitel Berger Geschichte geschlossen wird. Vorgesehen sind eine Kunstausstellung mit dem Titel „Von A bis Z“, wobei A für Herbert Achternbusch steht und Z für Bernd Zimmer. Zudem ist eine Lesung mit Musik über die Geschichte der Villa geplant sowie ein Abend mit den Künstlern der „Alien Disko“ aus München, die unter dem Motto Geisterbahn außergewöhnliche Künstler präsentieren.

Zu Ehren des vor zehn Jahren verstorbenen Baritons Fischer-Dieskau organisiert der Kulturverein Berg einen Abend mit Vortrag und Konzert im Rittersaal. Fischer-Dieskau-Schüler Benjamin Appl, inzwischen ein weltweit gefeierter Bariton, singt die „Winterreise“ von Franz Schubert, begleitet von der japanischen Pianistin Akemi Murakami. Der ehemalige Direktor der Akademie der Schönen Künste und langjähriger Freund des Sängers, Prof. Dr. Dieter Borchmeyer, wird eine Gedenkrede halten. Ammer sprach angesichts der hochkarätigen Künstler von einem „Konzert von Weltruhm“.

Der Künstler der Ateliertage Berg/Icking präsentieren im Berger Marstall Werke zum Thema „Berg-Werk“. Erstmals wird in der Johanniskirche in Berg ein Konzert stattfinden, und zwar mit dem Vibraphonisten Karl Ivar Refseth. Die Münchner Kabarettistin Luise Kinseher wird in der „Post“ in Aufkirchen auftreten. „Die Mama Bavaria wird auch etwas über Berger Berühmte und seine Geschichte sagen“, versprach Ammer.

Die Oskar-Maria-Graf-Grundschule in Aufkirchen beteiligt sich ebenfalls an den Festwochen und zeigt zu ihrem Tag der offenen Tür die Arbeiten, die während einer Projektwoche zu 1200 Jahre Berg entstehen werden. Ammer empfahl dringend, sich das anzusehen. „Bei den Oskar-Maria-Graf-Tagen vor fünf Jahren war das einer der rührendsten Momente für mich, als die Kinder ihre Werke zeigten.“ Kino gibt es auch: Gezeigt wird der neue Film von Walter Steffen aus Seeshaupt über Heimat und mit Bergs Dritter Bürgermeisterin Elke Link als Protagonistin.

Auch die Geschichte des Orts kommt nicht zu kurz. Heinz Rothenfußer, ehrenamtlicher Gemeindearchivar und Grünen-Gemeinderat hält in der MS-Klinik einen Vortrag über die NS-Geschichte in Berg – und wie Rothenfußer herausgefunden hat, könnte ein Vorgänger der Klinik eine unrühmliche Rolle gespielt haben (wir berichteten). „Die MS-Klinik ist sehr hilfreich und stark interessiert“, unterstrich Ammer. Rothenfußer und andere werden im Lauf der Jubiläumswochen auch mehrfach aus den Chroniken des Schatzlbauern Paul Huber (1886-1952) vorlesen. Zudem wird die Kunsthistorikerin Katja Sebald kulturhistorische Spaziergänge durch Berg anbieten, Dr. Benno Gantner führt am Festwochende durch die Kirche St. Johannes Baptist.

Der Gemeinderat quittierte Ammers Präsentation mit großem Lob. Bürgermeister Rupert Steigenberger nannte das Rahmenprogramm „super gelungen“ und verwies auf ein weiteres Fest in der Gemeinde: Der Trachtenverein D’Lüßbachtaler Höhenrain feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einem Festwochenende.

Elisabeth Fuchsenberger (SPD) lud schon mal zum 50. Jubiläum ihrer Partei ein: 1972 wurde die SPD in Berg wiedergegründet, nachdem sie 1933 aufgelöst worden war. Es soll am 20. Mai mit einem Festabend gefeiert werden.

Das Programm

Das Programm für die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Berg umfasst mehr als 20 Einzelpunkte, beteiligt sind zahlreiche Berger Institutionen und Bürger aus der Region.



4. bis 8. Mai: „Berg-Werke“, Ausstellung der Künstler der Ateliertage Berg-Icking im Berger Marstall.



7. Mai, 19.30 Uhr: „Der japanische Prinz auf dem Schatzlhof“, Lesung aus den Chroniken von Paul Huber, Marstall Berg.



8. Mai, 19.30 Uhr: Konzert zu Ehren von Dietrich Fischer-Dieskau, Rittersaal im Schloss Kempfenhausen.



12. Mai, 19.30 Uhr: „Die andere Seite“, Lesung aus den Chroniken von Paul Huber in der Montessori-Schule Biberkor.



13. Mai, 18 Uhr: „Mein Daheim im Oberland“, Film von Walter Steffen, Gasthaus Post, Aufkirchen.



17. Mai, 19.30 Uhr: „Die andere Seite“ – Lesung aus den Huber-Chroniken, Schloss Kempfenhausen.



22. Mai bis 19. Juni: „Die kleine Schwester und der große Freund“, Ausstellung über Christine Kaufmann und Abt Odilo Lechner, Schloss Kempfenhausen.



27. Mai: Tag der offenen Tür in der Oskar-Maria-Graf-Schule Aufkirchen mit Präsentation der Werke aus der Projektwoche.



4. Juni, 19.30 Uhr: „Der erste Satz – faszinierende Anfänge in Beethovens Klaviersonaten und der Weltliteratur“, Schloss Kempfenhausen.



16. Juni bis 3. Juli: „Von A bis Z“, Ausstellung in der Villa de Osa, Kempfenhausen.



19. Juni, 17 Uhr: „Zwischen Bäckerei und Schloss“, Kulturhistorischer Spaziergang ab Buchhandlung Schöner Lesen in Berg.



19. Juni, 18 bis 22 Uhr: „Alien Disko präsentiert ,Geisterbahn‘“, Villa de Osa, Kempfenhausen.



24. Juni, 18 Uhr: Konzert von „El Prosit“, MTV-Gelände am Lohacker, Berg.



24. Juni, 19 Uhr: Führung durch die Johanniskirche, Berg.



25. Juni, 10 Uhr: Fußballturnier des MTV Berg, 17 Uhr Siegerehrung, 19 Uhr MTV-Abend.



26. Juni, 8.30 Uhr: Aufstellung zum Kirchenzug gegenüber MTV Berg, 10 Uhr Messe auf dem Sportgelände, 13 Uhr Festreden und Biergarten.



30. Juni: Solo-Konzert „Praying“ in der Johanniskirche Berg.



2. Juni, 19.30 Uhr: „Doktor Faustus“, szenisches Konzert, Schloss Kempfenhausen.



2. Juli: „Sehnsucht Starnberger See – die Villa de Osa“, Villenpartie mit Lesung und Musik.



3. Juli, 17 Uhr: „Zwischen Bäckerei und Schloss“, Kulturhistorischer Spaziergang ab Buchhandlung Schöner Lesen in Berg.



8. Juli, 13.30 Uhr: NS-Zeit in Berg, Vortrag, Marianne-Strauß-Klinik Kempfenhausen.



8. Juli, 20 Uhr: Luise Kinsehers „Mama Mia Bavaria“, Gasthaus Post, Aufkirchen.



10. Juli, 17 Uhr: „Zwischen Bäckerei und Schloss“, Kulturhistorischer Spaziergang ab Buchhandlung Schöner Lesen in Berg.



10. Juli, 19.30 Uhr: Jazz-Open-Air, Schlosspark Kempfenhausen.



Details zu den Veranstaltungen und Kartenbestellungen auf der Internetseite www.berg1200.de