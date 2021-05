Eine leise Feier für ein leises Schiff

Taufe der neuen EMS Berg

Schick, barrierefrei und vor allem leise: Der neueste Star der Bayerischen Seenschifffahrt hat jetzt offiziell einen Namen. Die EMS Berg absolvierte ihre Jungfernfahrt am Dienstagmorgen von Berg nach Leoni und zurück.

+ Historischer Moment in Berg: Dr. Ute Eiling-Hütig (r.) tauft im Beisein von Finanzminister Albert Füracker (l.) und Seenschifffahrtschef Michael Grießer das erste Elektroschiff für den Starnberger See auf den Namen „Berg“, das 5,3 Millionen Euro gekostet hat. © Andrea Jaksch

Berg – Der wichtigste Moment wird nachgeholt. Beim ersten Anlauf will die Flasche Sekt vom Staatlichen Hofkeller Würzburg an der neuen EMS Berg nicht zerschellen. Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig muss nachlegen – dann zerspringt die Flasche, das neue Schiff heißt offiziell „Berg“ und Kapitän Norbert Hempell läutet dazu die Schiffsglocke. „Gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“, wünscht die Patin dem neuen Schiff.

So geräuschlos wie der Elektromotor des neuen Schiffs ist coronabedingt auch die Taufe. Nur wenige Gäste sind eingeladen, um dem neuen Star der Seenschifffahrt seinen Namen zu geben. Dieser Star ist Deutschlands größtes vollelektrisch betriebenes Schiff auf einem See, wie Finanzminister Albert Füracker sagt. „Damit können wir hier am Standort zusätzlich Werbung machen.“ Zumal das 35 Meter lange und 8,20 Meter breite Schiff mit Platz für 300 Passagiere auch noch WLAN und Lademöglichkeiten für E-Bikes bietet. Das sei bei der Batterieleistung von 1600 Kilowattstunden durchaus drin, sagt Füracker.

Das Schiff verfügt auch über einen Aufzug. „Das Panoramadeck ist eine der größten Attraktionen, zu der man in voll behindertengerechter Weise hinkommen kann“, bemerkt der Minister nicht ohne Stolz, bevor er erklärt, warum das neue Schiff jetzt doch Berg heißt. Die Antwort lautet verkürzt: wegen des Ökostroms, den die Berger Windräder produzieren. „Der Strom, der hier verfahren wird, kommt nicht aus Atomkraft oder Kohle, sondern bestenfalls von hier“, stellt er fest. „Es hat einiges für sich, dass wir den Namen Berg wiederverwenden. Das ist ein gutes Symbol.“ Taufpatin Eiling-Hütig spricht von einem „Dreiklang aus Klima, Tourismus und Naturschutz“.

Für Berg ist es vor allem schön, dass es wieder ein Schiff seines Namens gibt. Die alte, kleine „Berg“ wird jetzt zum Werkstattschiff.

Die Berger bekommen die „Berg“ heuer nur selten zu sehen: Das Elektroschiff ist laut Fahrplan lediglich auf der südlichen Route im Einsatz. Daran werde sich hoffentlich bald etwas ändern, wünscht sich Bürgermeister Rupert Steigenberger, der sich bei Füracker bedankt. Er erinnert daran, dass Altbürgermeister Rupert Monn sich immer wieder dafür eingesetzt habe, dass es wieder eine „Berg“ gibt. Dass nun ausgerechnet die Windräder schuld daran sind, entbehre nicht einer gewissen Ironie, wie der Bürgermeister durchblicken lässt. „Das hätte sich mancher Gemeinderat bestimmt nicht gedacht.“

+ Zwei Bürgermeister an der Kletterwand: Altbürgermeister Rupert Monn (l.) und sein Nachfolger Rupert Steigenberger freuen sich, dass das Schiff „Berg“ heißt. © Andrea Jaksch

Nach der Segnung des neuen Schiffs durch Pfarrer Albert Zott und Pfarrer Johannes Habdank dürfen sich die wenigen Gäste zur Jungfernfahrt aufmachen. Kapitän Hempell fährt das Schiff, seine Kollegen Jörg Skibba und Domenico Zampieri schauen noch zu. „Erst dürfen die Älteren fahren, dann werden die Jüngeren geschult“, erklärt Skibba. Ihm gefällt das neue Elektroschiff. „Es fährt nicht ruhiger, aber deutlich leiser“, stellt er fest.

+ Freuen sich auf und über das neue Schiff: Die Schiffsführer Jörg Skibba (l.) und Domenico Zampieri waren bei der Jungfernfahrt als Begleiter dabei. Bald dürfen sie selber fahren. © Andrea Jaksch

Während er und der Kollege im dezent traditionell mit Holztischen und blauen Stühlen ausgestatteten Innenbereich bleiben, interessieren sich die Gäste für die Aussicht vom höchsten Punkt und für das Panoramadeck. Dort gibt es zwei geschwungene Liegen für zwei Personen, viele Sitzplätze und eine Kletterwand für Kinder und diejenigen Passagiere, denen es auf dem Schiff zwischendurch zu langweilig wird. Kinder können sich auch mit einem Memory-Spiel vergnügen.

+ Der erste Elektrokapitän: Norbert Hempell war bei der Jungfernfahrt von Berg nach Leoni und wieder zurück am Steuer des neuen Schiffs. © Andrea Jaksch

Die Toiletten sind im untersten Geschoss, die Kaffeetheke, Getränke- und Eisautomat im mittleren Geschoss. Die beiden Treppenhäuser nach unten und nach oben sind mit Vergrößerungen alter Fotos von der Kartoffel- und der Heuernte dekoriert. Das zeigt die Verbundenheit der Seenschifffahrt mit bäuerlichen Traditionen und auch eine gewisse Eleganz.

Eleganz zeigt auch Ute Eiling-Hütig, als sie souverän im blauen Trachtenjanker die Flasche gegen das Schiff wirft. Beim zweiten Anlauf klappt es mit dem Sektregen.

