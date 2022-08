Endlich Deutsche

Von: Susanne Sasse

Stolz auf den neuen Pass: Die Schauspielerin Carin C. Tietze hat neben der amerikanischen jetzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. © Privat

Sie hätte nicht gedacht, dass sie tatsächlich weinen würde vor Freude, sagt Carin C. Tietze und strahlt. Seit 52 Jahren lebt sie nun in Deutschland – aber erst seit drei Wochen ist sie jetzt auch auf dem Papier Deutsche.

Berg - Denn erst jetzt bekam die 57-Jährige, die in der Gemeinde Berg am Starnberger See lebt, ihre Staatsbürgerschaftsurkunde überreicht: „Endlich bin ich nicht nur im Herzen, sondern auch auf dem Papier Deutsche und Europäerin“, sagt sie.

Warum erst jetzt? Aufgewachsen ist die 57-Jährige am Ostufer des Starnberger Sees, geboren aber in Denver in Colorado. Denn beim Skifahren in Davos lernte ihre Mutter ihren Vater kennen – einen deutschstämmigen Amerikaner, der nach Colorado ausgewandert war. Ihre Mutter begleitete ihn, bekam in den USA zwei Kinder, aber die Ehe scheiterte. So zog sie mit den beiden Kindern zurück nach Deutschland und wurde Lehrerin an der Munich International School am Starnberger See. Carin war damals fünf Jahre alt – und Amerikanerin.

Ein paar Mal habe sie überlegt, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, sagt Tietze. Aber sie wollte ihre amerikanische Nationalität nicht aufgeben. Sie ermöglichte es ihr zum Beispiel, ohne Probleme in New York an einer Schauspielschule zu jobben und sich nebenbei als Kellnerin Geld dazuverdienen – für Ausländer ist es wesentlich komplizierter, in den Vereinigten Staaten eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. „Das waren großartige zwei Jahre an der ,Neighborhood Playhouse School of Theatre‘, ich studierte bei dem legendären Schauspieler und Schauspiellehrer Sanford Meissner, hatte Ballettunterricht, lernte Fechten, Tanzen, Gesang, hatte Unterricht in Stimmbildung und vieles mehr“, erinnert sich Tietze. Amerika habe viele gute, anziehende Seiten, findet Tietze, aber dennoch fühle sie sich immer mehr als Europäerin.

Vor acht Jahren habe sie begonnen, sich intensiv mit ihrer Familiengeschichte zu beschäftigen. „Ich war überrascht, wie viel Bayerin in mir steckt“, sagt sie und lacht. Denn ihr Urururgroßvater war Franz Höllriegel, der Gründer des Münchner Vorortes Höllriegelskreuth. Höllriegel hatte Südtiroler Wurzeln, war aber als Steinmetzmeister viel unterwegs. Er wurde 1794 in Baden Württemberg geboren und starb 1858 in München.

Ein weiterer Vorfahre der Schauspielerin war Geschäftsführer der Nymphenburger Porzellanfabrik. Zudem gibt es unter den Vorfahren von Carin C. Tietze einen Zimmerer namens Ehrengut, der für König Ludwig II. tätig war.

„Beim Landratsamt habe ich dann erzählt, wie bayerisch meine Wurzeln sind, und den deutschen Pass beantragt“, berichtet die Bergerin. Dank einer Gesetzesänderung, die seit einem Jahr gültig ist, war es ihr möglich, den US-amerikanischen Pass auch zu behalten. „Am meisten freue ich mich drauf, nach so vielen Jahrzehnten in Deutschland künftig hier zur Wahl gehen zu dürfen“, sagt Carin C. Tietze.

Die Schauspielerin lebt im Berger Ortsteil Assenhausen. Sie ist verheiratet mit dem Regisseur Florian Richter und hat mit ihm zwei Kinder, Lilly und Fausto.