Goaßbockfest Bachhausen: „Er stinkt wie ein Sieger“

Von: Laura Forster

Der Bock des Jahres 2023: Figo mit seinen Besitzern Bernadette und Florian Zeitler © Andrea Jaksch

Mit großer Mehrheit haben die Besucher am Samstagnachmittag Figo zum Bock des Jahres 2023 gewählt. Beim Bachhauser Goaßbockfest traten sechs haarige Konkurrenten gegen den Einheimischen an. Deutlich weniger als geplant, denn die Gäste aus Wallgau mussten kurzfristig absagen. Der Grund: Milben- oder Läusebefall.

Bachhausen – Unter den Duft von gegrillter Wurst und frisch gezapftem Bier mischt sich der ganz eigene und sehr intensive Geruch von Ziegenböcken. Besser gesagt eines Bocks: Figo. Der sechsjährige Passeirer Gebirgsziegenbock mit einer beachtlichen Hornspannweite von 1,10 Metern stolziert zwischen den gut besetzten Bierbänken hindurch. Mit der Unterstützung seiner Besitzer Bernadette und Florian Zeitler setzt er einen Huf neben den anderen, um über die kleine Sprossentreppe auf die Bühne zu gelangen, die extra für das Bachhauser Goaßbockfest auf der Wiese am Mühlenweg aufgebaut worden war. „Der Bock des Jahres steht fest“, ruft Benedikt Demmler, Vorsitzender des Bachhauser Goaßbockvereins (GBV), ins Mikro: „Figo!“. Die mehr als 500 Besucher applaudieren lautstark. Der Bock bekommt eine blau-weiße Schärpe um den Hals, die Besitzer um den Oberkörper gelegt. Dazu gibt es einen Henkelpott und eine Flasche Champagner – sowie „Ruhm und Ehre“, wie Demmler sagt. Während das Ehepaar Ziegler in seiner Freude den Schaumwein verteilt, bleibt Figo stoisch stehen und scheint seinen großen Moment zu genießen. „Er stinkt wie ein Sieger“, sagt Benedikt Demmler anerkennend.

Besser hätte das Goaßbockfest am Samstagnachmittag für den Goaßbockverein nicht laufen können. Bei Sonnenschein und mehr als 20 Grad startete die rund alle vier Jahre stattfindende Veranstaltung um 14 Uhr mit einem Ziegenfestzug vom Maibaum aus Richtung Festwiese. Dort angekommen, spielte die Lüßbacher Blaskapelle zum Hissen der weiß-blauen Fahne die Bayern-Hymne. All das erforderte mehrere Monate Vorbereitungszeit. „Um die Weihnachtszeit habe ich das erste Mal mit der Brauerei telefoniert“, sagt Demmler, der das Fest zum zweiten Mal moderiert. Das Amt des Vorstands hat er allerdings erst vor zwei Jahren von seiner Schwester Bernadette, der Besitzerin von Figo, übernommen. „Mein Vater hat den Verein 1979 aus einer Bierlaune gegründet.“ Seitdem findet das Fest, bei dem der schönste Bock gekürt wird, regelmäßig statt – und ist einzigartig in der Region.

Verein bereitet Fest monatelang vor

„Ich kenne kein anderes Dorf, das so ein Fest veranstaltet. So bekloppt sind nur wir“, sagt Demmler und lacht. Wir, das sind rund 100 Mitglieder, fast jeder achte Einwohner ist Teil des GBV. „Das ist ein Verein, der vom Dorf und seinen Mitgliedern lebt“, sagt Bernadette Zeitler. Obwohl das Fest etwas Einzigartiges ist, soll es nicht zur Massenattraktion werden, das ist den Bachhauser Bürgern wichtig. „Es ist ein Dorffest und das soll es bleiben“, sagt Demmler. Mit so viel Andrang haben er und sein Team deshalb nicht gerechnet. Alle aufgestellten Biertischgarnituren waren voll besetzt, Eltern zeigten ihren Kindern im Streichelzoo die Zicklein, und an der Bar herrschte Hochbetrieb. „Uns ist kurzzeitig sogar das Bier ausgegangen.“ 1000 Liter vom Starnberger Brauhaus hatte der GBV bereitgestellt, 600 wurden in kürzester Zeit nachgeliefert. „Zum Glück kann ein Bachhauser 200 Leute bedienen“, sagt Demmler augenzwinkernd.

Unter den Besuchern waren auch Bürgermeister Rupert Steigenberger und Altbürgermeister Rupert Monn. Für den einen war es das erste Fest als Amtsträger, der andere „war bei jedem dabei“, wie Monn versichert. Während das Publikum mit Bratwurst und Bier gesellig beisammensaß, wurden die Wettkampfböcke gegen 16 Uhr für die Vorstellung auf der Bühne vorbereitet. Am hinteren Ende der Wiese, angebunden an eine Holzstange und mit einem Schirm vor der Sonne geschützt, putzten die Besitzer ihre Tiere heraus und banden ihnen einen Kranz aus Grünzeug um. „Leider sind sechs Böcke kurzfristig ausgefallen“, so Demmler. Es ist schon fast Tradition, dass neben den Böcken des GBV auch Tiere aus Wallgau antreten. „Die sind unsere stärkste Konkurrenz. Heute beim Striegeln hat der Besitzer gemerkt, dass da irgendwas im Fell rumspringt, wahrscheinlich Milben oder Läuse.“ Ein Start war deshalb undenkbar. Die Chancen für den Bachhauser Verein, den Titel nach Hause zu holen, stiegen exponentiell.

Das Ehepaar Patrick und Andrea Bachhausen kam extra aus Solingen angereist, um sich T-Shirts zu sichern. © Andrea Jaksch

Der Reihe nach stellte Moderator Demmler die Tiere vor. Geruch, Rasse, Hornspannweite und Sackgewicht spielten dabei eine Rolle – wobei letzteres nur geschätzt wurde. Sein Einstiegssatz: „Ein Goaßbock ist ein tolles Viech. Wenn du ihn streichelst, riecht deine Hand zwei Wochen danach, alle drei Tage bricht er aus seinem Stall aus, und ein Tritt ist auch regelmäßig dabei.“ Während Besitzer wie das Ehepaar Ziegler oder Wolfi Sayin leidenschaftliche Goaßzüchter sind, sind andere eher unfreiwillig zu diesem besonderen Hobby gekommen. GBV-Zuchtwart Andreas Schaller bot seinen Amadeus sogar zum Kauf an.

Publikum stimmt über „Bock des Jahres“ ab

Rund eine Stunde durften die Besucher per Stimmzettel ihren Favoriten wählen, danach zählte das GBV-Team in rasantem Tempo aus. In der Zwischenzeit gab es allerdings noch einen Höhepunkt im Programm. „Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste, die mehr als 600 Kilometer angereist sind“, sagte Demmler. Die Verbindung zu dem Dorf in der Gemeinde Berg: der Name. Patrick und Andrea Bachhausen sind extra aus Solingen an den Starnberger See gefahren, um das Fest zu erleben, und haben dafür ein T-Shirt geschenkt bekommen. „Wir haben über Google von dem Ort erfahren und waren schon letztes Jahr einmal zu Besuch hier. Spontan kam am Montag die Einladung zum Fest“, sagt Andrea Bachhausen.

Geburtstagskind Maxi Huber (Mitte) bekam von Benedikt Demmler, Jakob Oberrieder (l.) und Simon Oberrieder (r.) einen kleinen Goaßbock geschenkt. © Andrea Jaksch

Um kurz nach 18 Uhr war es dann soweit, der Siegerbock wurde bekannt gegeben. Neben Figo, der nach dem ehemaligen portugiesischen Fußballspieler benannt wurde, schafften es Ignatz und Amadeus auf das Siegertreppchen. Aber auch im Publikum gab es Gewinner. Aus den Besuchern, die auf den Siegerbock gesetzt haben, wurde Tom Block gezogen. Neben einem Essensgutschein bekam er einen schneeweißen Baby-Goaßbock namens Maradona überreicht. Überwältigt nahm er sein Geschenk an. Vielleicht ist das junge Tier ja der nächste Bock des Jahres.