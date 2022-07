„Erhaben und von Prunk und Protz keine Spur“

Von: Sandra Sedlmaier

Üblicherweise nicht zugänglich, aber zum Geburtstag kurz geöffnet: Schloss Berg direkt am Seeufer. © Andrea Jaksch

Zum Jubiläum 1200 Jahre Berg gewährte Herzog Franz von Bayern 50 Bergern einen Einblick ins Schloss Berg. Wie haben die Besucher das Schloss wahrgenommen?

Berg – Schön, erhaben, gepflegt, aber nicht überpflegt – ein Ort zum Wohlfühlen. So lautet das Urteil vieler Berger, die am Samstag Schloss Berg besichtigen durften. Auf Einladung von Herzog Franz von Bayern bekamen 50 Berger die Möglichkeit, kurz durch die Privaträume des Oberhaupts des Hauses Wittelsbach zu schlendern.

Wie berichtet, wurden die 50 Berger Bürger zum 1200. Geburtstag des Ortes eingeladen. Interesse hatten noch viel mehr: 450 hatten sich um einen der Plätze beworben. Die 50 Losgewinner wurden am Samstag von Fritz Demmel und zwei weiteren Mitarbeitern des Hauses Wittelsbach mit Bellini, Apfelschorle oder Wasser herzlich willkommen geheißen. Der Besuch war mit 30 Minuten pro zehnköpfiger Gruppe kurz, aber informativ für alle.

Eine der glücklichen Losgewinner war Dr. Bettina Schickel. „Ich freue mich an historischen, schönen Plätzen“, sagt sie über ihre Beweggründe, das Schloss sehen zu wollen. Sie wurde nicht enttäuscht. Sie nahm viele Details wahr, von der Wiese im Sommerflor Richtung See angefangen über den ordentlich gekiesten Weg und die Küche, in die die Gäste einen Blick werfen durften. „Eine Einbauküche, zweckmäßig aus den 1950er-Jahren, schon größer als bei einem Otto Normalverbraucher, aber eher bescheiden“, berichtet sie. Überhaupt sei die Atmosphäre der Räume bescheiden, ohne Kronleuchter oder sonstigen Prunk. Das stellte auch Martin Snajdr fest: „Der Ort strahlt eine Ruhe und Entspanntheit aus, von Prunk und Protz keine Spur, aber dennoch erhaben.“

Jagdtrophäen und „gotisches Gewölbe“

Beiden fiel auf, dass überall Jagdtrophäen hängen. Flur und Treppenhaus seien mit Hirschgeweihen und auch einem Braunbär bestückt, der mit dem Kopf nach unten an der Wand hänge, sagt Schickel. „Wo und wann er gejagt wurde, haben wir nicht erfahren.“

Das Schloss sei klar strukturiert, berichtet Bettina Schickel, mit einem Mittelgang, von dem rechts und links Türen abgehen. Bis auf den Blick in die Küche blieben die bergseitigen Räume den Besuchern verschlossen. Sie sahen das Frühstückszimmer mit dem schönen Blick auf den See, einem runden Tisch und Stühlen, die laut Martin Snajdr noch mit König Ludwig II. in Zusammenhang zu bringen seien.

Besonders blieb den Besuchern das Kreuzgewölbe im Erdgeschoss in Erinnerung, „gotisches Gewölbe“, wie der frühere Kempfenhauser Lateinlehrer Michael Sommer feststellt. Es ist den Berichten der Besucher nach sowohl im Frühstückszimmer als auch im rustikaler eingerichteten bayerischen Esszimmer mit der Schnupftabaksdosensammlung von Herzog Albrecht zu finden. Snajdr berichtet von einer Anekdote über Herzog Albrecht, der über eine, einer Dampfmaschine nicht unähnlichen, „Anrauchmaschine“ verfügte.

Im ersten Stock, dem Königinnen-Stockwerk, durften die Besucher drei Gäste- und Schlafzimmer auf der Seeseite besichtigen. „Wohnlich und schön eingerichtet, mit Doppelbett, Sofa und Schrank“, erzählt Schickel.

Der oberste, zweite Stock beherbergt die Privaträume von Herzog Franz. Dort sah Schickel auch ein paar private Gegenstände: „Ein Foto auf einer Kommode und einen Spieltisch, viele Kerzenleuchter.“ Und in einer Ecke einen alten Röhrenfernseher, ein Detail, das für sie für des Herzogs Bescheidenheit spricht. In der Bibliothek waren Bücher, die einen Menschen mit Interesse an Natur und Kunst verrieten, unter anderem von Bernhard Grzimek, „wie man sie auch bei uns findet“.

Im obersten Stock residierte einst auch König Ludwig II. „Von den damaligen Zimmern existiert leider nichts mehr, einen Eindruck konnte man durch ein paar Fotografien, die Herr Demmel herumzeigte, dennoch gewinnen“, erzählt Snajdr. „Es braucht nicht viel Fantasie, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es sich zu dieser Zeit angefühlt haben könnte.“ Sommer war am meisten beeindruckt von dem Respekt, den die Mitarbeiter für das Haus Wittelsbach zeigten, er spricht sogar von Ehrfurcht. Die hatten er und die Besucher auch vor dem Ort. „Die gesamte Anlage ist beeindruckend“, sagt er.