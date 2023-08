Erstes E-Fahrzeug für Berger Bauhof

Teilen

Bauhof unter Strom: Der neue Vito fährt elektrisch durch Berg, worüber sich (v.l.) Bürgermeister Ruppert Steigenberger, Geschäftsleiterin Andrea Reichler, Betriebshofleiter Harald Born und Fahrer Frank Hanusch freuen. © Dagmar Rutt

Der alte fuhr mit Diesel, der neue fährt mit Strom: Der Berger Bauhof hat sein erste Elekrofahrzeug für die tägliche Arbeit in Betrieb genommen.

Berg – Mitarbeiter des Berger Betriebshofs sind nun auch elektrisch unterwegs. Ende Juli ist der E-Werkstattwagen vom Modell Mercedes Vito in Betrieb gegangen, am Donnerstag stellten die Verantwortlichen das Fahrzeug in Anwesenheit von Bürgermeister Rupert Steigenberger der Öffentlichkeit vor.

Der geschlossene Kastenwagen ist mit Einbauschränken versehen, in denen sich Werkzeug, Schrauben und alles andere findet, was für den täglichen Betrieb erforderlich ist – bis hin zu einem ausklappbaren Schraubstock. Es dürfte einer der ersten E-Transporter der öffentlichen Hand im Landkreis Starnberg sein. Vor allem drei Einsatzbereiche gebe es für das Fahrzeug und seinen Fahrer, erklärt Betriebshofleiter Harald Born gegenüber dem Starnberger Merkur.

Zum einen werde der Wagen für die Beschilderung im Gemeindegebiet eingesetzt: „Erneuerung, Austausch, Reinigung, Reparatur, Neuaufstellung von Straßenschildern“, zählt Born auf. Rohrmasten mit drei bis vier Meter Länge können auf dem Dachgepäckträger transportiert werden. Zweiter Einsatzbereich sind die Straßenkontrollen, die je nach Bedarf „alle paar Wochen“ vorgenommen werden. Dann würde der Mitarbeiter Kalt-asphalt auf seine Tour mitnehmen, um damit kleinere Schlaglöcher zu füllen, erklärt Born. Schotterstraße könne er mit Kies ausbessern. Insgesamt verfügt die Gemeinde Berg mit ihren 15 Ortsteilen über mehr als 62 Kilometer Gemeindestraßen. Schließlich ist der E-Mercedes auch im Einsatz für die Leerung der rund 50 Mülleimer und 25 Hundetoiletten im Gemeindegebiet, die „mindestens zweimal in der Woche“ erledigt werde. Dafür nutzt der Betriebshof zudem einen Pritschenwagen. „Wir nutzen den Vito aber auch als Sicherungsfahrzeug bei Baustellen oder Grünarbeiten, wenn es erforderlich ist“, erklärt Born.

Fast ein Viertel der Investition zahlt Vater Staat

Gekostet hat der E-Transporter knapp 53 000 Euro brutto, dazu kommen knapp 5000 Euro für die Einbauten. Auf der anderen Seite steht eine staatliche Förderung von rund 12 500 Euro. Um den E-Mercedes bequem laden zu können, haben die Mitarbeiter in der Garage des Betriebshofs an der Oberlandstraße eine Wallbox installiert. Der Wagen ersetzt einen rund zwölf Jahre alten Renault Kangoo mit Dieselmotor. Dieses Fahrzeug werde demnächst außer Dienst gestellt und dann wie andere kommunale Fahrzeuge über die Zoll-Auktion, die Auktionsplattform der Bundeszollverwaltung, verkauft.

Am Berger Betriebshof mit seinen inklusive Wasserwerk zwölf Mitarbeitern ist der Mercedes das erste Elektrofahrzeug. Daneben gibt es noch einem VW-Pritschenwagen, einem MAN-Pritschenwagen sowie Spezialfahrzeugen wie zum Beispiel Radlader, Bagger und Schlepper. (ps)