Experten für ökologische Vielfalt: So wird man Naturgarten-Zertifizierer

Von: Laura Forster

Prüfen die möglichen Naturgärten (v.l.): Cordula Marschner, Jana Schmaderer, Jutta Hoffmann, Ulrike Katzer, Ursula Lechner, Patricia aus dem Siepen, Heidi Schmidt, Christiane Schega und Ralf Maier mit Kreisfachberater Jürgen Ehrhardt (l.) und Kreisverbands-Geschäftsführer Georg Schmidt (5.v.r.). © dagmar rutt

Seit 2020 zeichnet der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Starnberg die schönsten Naturgärten im Landkreis aus. Zwölf Zertifizierer gibt es derzeit. Doch welche Voraussetzungen sind für das Ehrenamt nötig?

Aufkirchen – Uschi Lechner, Leiterin des Arbeitskreises Naturgarten des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Starnberg, kann sich noch gut daran erinnern, als sie das Seminar zur Naturgarten-Zertifiziererin in Rosenheim 2020 gemacht hat. Damals war sie eine der ersten im Landkreis, heute gibt es insgesamt zwölf Männer und Frauen, die ihrem Beispiel gefolgt sind. Der jüngste Zuwachs wurde bei einem gemeinsamen Treffen im Gasthof Post in Aufkirchen am Donnerstag vorgestellt: Cordula Marschner aus Berg und Ulrike Katzer aus Gauting.

„Um Zertifizierer zu werden, sollte man sich natürlich schon etwas mit dem Thema auskennen“, sagt Lechner im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Der Großteil der Gärten der Prüfer hat selbst eine Naturgarten-Auszeichnung. „Mehrmals im Jahr finden bayernweit zweitägige Seminare statt, die sich in Praxis und Theorie aufteilen. Bald ist eins in Bad Tölz, das ist allerdings schon ausgebucht.“ Während der Tagung lernen die angehenden Zertifizierer, auf was sie in den Gärten der Bewerber achten müssen. Die Voraussetzungen sind unter anderem der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, chemisch-synthetischen Dünger und torfhaltige Erde sowie eine hohe ökologische Vielfalt. Außerdem sind Naturgarten-Elemente wie Blumen und blühende, bienenfreundliche Stauden, gebietstypische Sträucher, Laubbäume, eine Vielfalt der Lebensräume, Wiesen und das Zulassen von Wildkraut erwünscht, so Lechner. Auch bei der Bewirtschaftung des Gartens sind Gemüseanbau, oder zumindest Kräuter, Obst- und Beerensträucher, Regenwassernutzung und umweltfreundliche Materialwahl gerne gesehen. Im Praxisteil besuchen die Teilnehmer drei Gärten und dürfen das Gelernte gleich anwenden. Die Kosten für das Seminar trägt der Landesverband für Gartenbau und Landespflege.

80 Gärten in drei Jahren im Landkreis Starnberg ausgezeichnet

„Es ist einfach eine tolle Sache“, sagt Lechner. Zwischen eineinhalb und zwei Stunden verbringen die Zertifizierer, die immer im Zweierteam unterwegs sind, meist im Bewerbergarten – manchmal auch länger. „Wir können Tipps geben, aber auch noch die ein oder andere Anregung selbst mitnehmen.“

Insgesamt über 80 Gärten wurden in den vergangenen drei Jahren, seitdem es den Arbeitskreis gibt, ausgezeichnet. Die Naturgarten-Plaketten, die am Zaun sichtbar angebracht werden, sollen vorbeigehende Fußgänger, Nachbarn und Freunde sensibilisieren und das Interesse am Naturgarten fördern. „Dadurch haben wir es schon geschafft, dass sich Bürger bei uns gemeldet haben“, sagt Lechner stolz. „Ein Naturgarten ist ein Erholungs- und Rückzugsort für die Familie, für Vögel, Igel und Insekten und dient der Umwelt. Die Gartenbesitzer sind so stolz auf ihren eigenen Obst-, Gemüse- oder Kräuteranbau.“ Die Kosten für die Zertifizierung, Urkunde und Plakette betragen für Gartenbauvereins-Mitglieder 40 Euro, momentan vergünstigt auf 20 Euro, sowie für Nicht-Mitglieder 80 Euro. Weitere Infos unter kv-gartenbau-sta.de.

