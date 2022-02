Fahrradstraße am Ufer entlang: „Sind nicht gefragt worden“

Die Seestraße zwischen Leoni und Seeburg: Nach Meinung der Polizei ist sie eine der wenigen im Landkreis, auf der tatsächlich der Radverkehr dominiert. Die Gemeinde Berg möchte eine Fahrradstraße ausweisen, im Gemeinderat regt sich Widerstand. © Sandra Sedlmaier

Die Schilder sind bestellt, aber die Meinungsbildung zur Fahrradstraße auf der Seestraße in Berg ist noch nicht abgeschlossen. Das Vorhaben stößt auf Widerstand. Einige Gemeinderäte befürchten, dass manche Radler sich auf einer Fahrradstraße noch rücksichtsloser verhalten.

Berg – Die Seestraße ist verkehrstechnisch ein neuralgischer Punkt in der Gemeinde Berg. Vor allem im Sommer, wenn Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer und Badegäste die schmale Straße gleichzeitig nutzen. Das veranlasste die Arbeitsgruppe Radverkehr der Bürgerbeteiligung, in ihrem Radkonzept auf diese Straße ein besonderes Augenmerk zu legen. Sie wünschte sich eine Gemeinschaftsstraße am See, auf der alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, oder alternativ eine Fahrradstraße, auf der dem Radverkehr der Vorrang eingeräumt wird. Nachdem ersteres außerhalb von Ortschaften rechtlich nicht möglich ist, hat das Berger Rathaus nach einer Verkehrsbeschau mit der Polizei sich für die Fahrradstraße entschieden (wir berichteten). Das sorgte nun für Diskussionen im Gemeinderat, auch Kritik am Handeln des Bürgermeisters wurde laut. Einige Gemeinderäte wären gerne vorab gefragt worden.

Für Bürgermeister Rupert Steigenberger war die Sachlage nach der Inspizierung der Seestraße mit der Polizei klar. „Die Polizei hat festgestellt, dass es dort tatsächlich mal so ist, dass Fahrradfahrer die überwiegenden Verkehrsteilnehmer sind“, berichtete er. Nachdem es für die vom Arbeitskreis Radverkehr präferierte Gemeinschaftsstraße keine Rechtsgrundlage gibt, hat sich der Rathauschef um die Einrichtung einer Fahrradstraße gekümmert.

Dies war zwar nach einem Artikel im Starnberger Merkur bereits in der vorangegangenen Ratssitzung bekannt, doch der der Unmut über die Fahrradstraße entlud sich erst in der jüngsten Sitzung am Dienstagabend. Annatina Manninger (CSU) sagte, sie sei „überrascht“ gewesen, von der Fahrradstraße zu lesen. „Ich sehe das kritisch. Ich kann mir Probleme mit Radlern und Anwohnern vorstellen. Ich glaube, die Situation wird sich verschärfen.“ Verena Machnik (Grüne) sah es ähnlich: „Die Fußgänger sind die schwächsten, ich plädiere für eine Gemeinschaftsstraße. Die ist zwar rechtlich nicht bindend“, doch könnten Fußgänger und Radler doch aufeinander Rücksicht nehmen. Man könne die Gemeinschaftsstraße durch Schilder „schön gestalten, als Eyecatcher“. Sissi Fuchsenberger (SPD) fürchtete vor allem um die Sicherheit der Badegäste im Sommer, „die Kinder laufen dort mit den Schwimmnudeln“. Radl-Rowdys würden durch die Ausweisung als Fahrradstraße in ihrem Tun bestärkt.

Das sah Bürgermeister Steigenberger anders. „Nicht alle sind Raser, dort sind auch Familien unterwegs.“ Der große Unterschied sei, dass Radler auf der Fahrradstraße nebeneinander fahren dürften. „Und für den Autofahrer ist klar: Er muss schön brav hinter den Radlern herfahren.“ Für Fußgänger ändere sich nichts, räumte Steigenberger ein. „Die Praxis wird künftig sein wie jetzt: Sie gehen nebeneinander.“ Und auch Tempo 30 gelte weiterhin.

Steigenberger war erstaunt über die heftigen Reaktionen. „Ich verstehe die Angst nicht – nicht alle Radler sind Raser. Wenn die Angst so groß ist, lassen wir alles, wie es war“, bot er an. „Ich hätte mir eine solche Diskussion bei der Vorstellung des Konzepts durch den Arbeitskreis gewünscht.“ Peter Sebald (EUW) sagte: „Ich bin davon ausgegangen, dass die einzelnen Punkte nochmals zur Abstimmung kommen.“ Georg Brandl (CSU) ergänzte: „Wir sind nicht gefragt worden.“

Harald Kalinke (QUH) schlug vor, die Fahrradstraße einzurichten und nach einem Jahr Bilanz zu ziehen, fand aber kein Gehör. Die Grünen kündigten einen Antrag für nächste Sitzung an.