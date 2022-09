Fernwärme-Zentrale oder Lagerplatz?

Gemeindliche Fläche

Gemeindlicher Lagerplatz für Aushub von kommunalen Baustellen oder Zentrale für das Nahwärmenetz? In Mörlbach könnte sich eine Konkurrenz um eine gemeindliche Fläche bei der Kläranlage entwickeln.

Mörlbach – Die gute Nachricht vorweg: Das Interesse an einem Nahwärmesystem ist in Mörlbach groß genug, um Fördergelder beantragen zu können – und ohne diese Möglichkeit würde sich die Sache nicht lohnen, machte Heinz Rothenfußer in der jüngsten Gemeinderatssitzung klar. Der Grünen-Gemeinderat ist in Sachen Nahwärmeversorgung in der Bürgerbeteiligung aktiv und berichtete, dass es 16 Interessenten für das Nahwärmenetz gebe. Das ist die Untergrenze für eine staatliche Förderung. Allerdings stellte sich in derselben Sitzung heraus, dass die Zentrale für die Nahwärmeversorgung vermutlich am besten auf ausgerechnet dem Grundstück bei der Kläranlage situiert werden sollte, auf dem die Gemeinde seit eineinhalb Jahren einen Lagerplatz für gemeindliche Baustellen plant.

Seit mehr als eineinhalb Jahren ist das Berger Rathaus damit beschäftigt, aus einem kommunalen Grundstück bei der Gemeinde Berg einen Lagerplatz zu machen. Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, einen Lagerplatz zu haben, auf dem sie Aushubmaterial von kommunalen Baustellen lagern kann. Und zwar auf einem überdachten Terrain mit einer wasserdichten Wanne, sodass das Grundwasser nicht gefährdet ist. Wie ein solcher Lagerplatz im Großformat aussieht, ist am Starnberger Ortsausgang Richtung Pöcking zu sehen: In den überdachten, nach unten wasserdichten Kammern wird der Aushub vom Tunnel-Bau landen.

Bis das Berger Rathaus in Mörlbach ein geeignetes Grundstück gefunden hat, dauerte es. Bürgermeister Rupert Steigenberger war es wichtig, Berger Bürger nicht zusätzlich mit Verkehr zu belasten. Eine Fläche am Wertstoffhof bei Farchach war deshalb für ihn in der Vergangenheit bisher keine Option, weil die Farchacher ja schon den Wertstoffhof-Verkehr tolerieren müssen. Einstimmig hatte sich der Gemeinderat in der Vergangenheit für den Platz in Mörlbach ausgesprochen, das notwendige Bebauungsplanverfahren geht gerade wieder in die Auslegung.

Doch nun könnte es wegen der Interessenskollision mit der Nahwärmezentrale doch ein anderer Standort für den Baustellenaushub werden. Noch ist nicht sicher, ob die Zentrale nur auf der bisher als Lagerplatz gehandelten Fläche möglich ist. In den kommenden Tagen rechnet Rothenfußer mit einem offiziellen Gutachten, ob und wie Nahwärme in Farchach möglich und wirtschaftlich ist. Angesichts der Zahl an Interessenten rechnet er damit: „Es könnte klappen“, sagte er und ergänzte, dass die Zentrale an einem anderen Standort Mehrkosten von 100 000 Euro verursachen würde.

Das Bebauungsplanverfahren wird weitergeführt. „Wir sind in einem Verfahrensschritt, der keine Kosten verursacht“, sagte der Bürgermeister. „Bis Weihnachten werden wir Klarheit haben.“ Dann könne man immer noch umplanen, falls erforderlich. Ob der gemeindliche Lagerplatz doch beim Wertstoffhof unterkommt, ist unklar. Steigenberger hält den Platz nicht für ideal: „Das Grundstück liegt neben dem Lüßbach.“ Aus dem Material eventuell austretendes Wasser müsse man auffangen können, so sei es Vorschrift. „Die Umweltbehörde war jedenfalls nicht begeistert“, erinnert sich Steigenberger an die erste Suche, die schließlich in Mörlbach endete.

Es gäbe auch noch eine weitere Option für den Lagerplatz: nahe der Kiesgrube in Höhenrain. „Dieser Standort wäre super“, sagt Steigenberger. Doch dort fehlen derzeit rechtliche Bescheide. Solange die nicht vorliegen, kann auch kein Lagerplatz eingerichtet werden.

Die Nutzer des Nahwärmenetzes würden das kommunale Grundstück in Mörlbach übrigens nicht gratis bekommen. Auf Anfrage von Dr. Andreas Ammer (QUH) sagte Steigenberger, dass das Areal nicht kostenfrei sei. „Sonst hätten diese Bürger einen geldwerten Vorteil.“ Grundsätzlich hält der Bürgermeister das Grundstück für geeignet, ergänzte er auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Es wird auf eine Hackschnitzelanlage hinauslaufen“, meinte er. In Mörlbach sei Platz für Kessel und Brennmaterial und es gebe Erweiterungsmöglichkeiten, wenn sich noch mehr Bürger an das Netz anschließen wollen.