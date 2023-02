Zwischen Wasserrohrbruch und Jubiläum

Ehrungen und Neuwahlen bei der Feuerwehr Berg (v.l.): Vertrauensmann Simon Steigenberger, Kinderfeuerwehr-Leiterin Miriam Quintern, Kassenwart Johannes Steigenberger, Zweiter Kommandant Martin Höbart, Moritz Hopfner, Ilse Kulp, Tim Lindner, Udo Wieser, Frederik Höbart, Vizevorsitzender Mathias Berger, Vorsitzender Philipp Mehlich und Kommandant Bastian Sandbichler. © Andrea Jaksch

Auf ein arbeitsreiches Jahr, geprägt von der Feier ihres 150-jährigen Bestehens, hat die Berger Feuerwehr zurückgeblickt. Die Bilanz umfasst 135 Einsätze verschiedenster Art und sieben gerettete Personen.

Berg – 135 Einsätze leisteten die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Berg im vergangenen Jahr 2022. Zu Verkehrsunfällen über Unwettereinsätze bis hin zu rettungsbedürftigen Tieren und Rauchentwicklungen rückten die ehrenamtlichen Feuerwehrler aus und konnten durch ihre Hilfe sieben Personen retten. Einen Rückblick über geleistete Einsätze, vergangene Feste und das Vereinsleben gab es auf der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Landgasthof „Die Post“ in Aufkirchen. Außerdem fanden Neuwahlen für die Ämter des Kassenprüfers und der Vertrauenspersonen statt.

„Es freut mich, dass so viele aktive und passive Mitglieder heute erschienen sind“, sagte erster Vorsitzender Philipp Mehlich zu den etwa 60 versammelten, in Uniform gekleideten Mitgliedern. „Wo eine Krise auf die andere folgt, ist es gut, in Berg eine funktionierende freiwillige Feuerwehr zu haben, auf die sich unsere Mitbürger verlassen können“, sagte Mehlich.

Dass die Bürger sich auf sie verlassen können, stellten die Feuerwehrler im vorigen Jahr 135-mal unter Beweis. Bei 20 Bränden, 29 Brandmeldealarmen und 85 Einsätzen mit Technischer Hilfeleistung rückte die Freiwillige Feuerwehr Berg aus. Das seien zwölf Einsätze mehr als 2021 und 40 mehr als 2020 gewesen, sagte Kommandant Bastian Sandbichler und stellte einen Auszug aus dem Einsatzgeschehen vor.

Turbulent begann das vergangene Jahr, als ein Hund einen Leichnam im Wald fand. „Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck forderte die Feuerwehr zur Ausleuchtung der Einsatzstelle an“, so Sandbichler. Weitere Einsätze in den Wintermonaten waren gehäuft unwetterbedingte Verkehrsunfälle. „Im März kam es im Ortsteil Allmannshausen zu einem Wasserrohrbruch“, erzählte Sandbichler. „Ein kleines Team von uns fuhr am Abend durch Allmannshausen und informierte die Bevölkerung.“ August und September waren die „Monate der Brandmeldealarme“: Allein im August lösten sechs Brandmeldeanlagen in Berg und Starnberg aus, im September weitere fünf.

„Um für alle Gegebenheiten vorbereitet zu sein, ist die Ausbildung das Wichtigste“, so Sandbichler. Allein für Übung und Ausbildung seien 2022 mindestens 3833 Stunden aufgewendet worden, sagte der Kommandant. Es seien Lehrgänge besucht worden und viele Übungen wie etwa die Zwölf-Stunden-Übung durchgeführt worden. Auch die Jugend- und Kinderfeuerwehr durfte nach der pandemiebedingten Pause wieder in den regulären Übungsbetrieb einsteigen. „Ich bin sehr stolz auf unsere Jugend“, sagte Sandbichler. „Sie sind das Wichtigste, was wir haben. Geräte ohne Personal funktionieren nicht, und Personal ohne Nachwuchs funktioniert bei uns auch nicht.“ Derzeit besteht das Team aus acht Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr und 61 Aktiven bei den Erwachsenen.

„Wenn jemand mitmachen möchte, ist er herzlich eingeladen, vorbeizuschauen“, sagte Vorsitzender Philipp Mehlich. Er ist stolz auf die Gemeinschaft, ohne die Einsätze nicht möglich seien. So zum Beispiel auch die große Jubiläumsfeier im Juni vorigen Jahres. 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Berg, 100 Jahre MTV Berg, 1200 Jahre Berg und Johanneskircherl: Zu diesem Anlass engagierten sich die Feuerwehrler in großem Maße beim Festwochenende. Bürgermeister Rupert Steigenberger dankte den Freiwilligen, auch für ihren Einsatz bei diesem besonderen Fest.

Die Versammelten wählten Johannes Steigenberger zum neuen Kassenwart und neben Petra Lidl auch Simon Steigenberger und Moritz Hopfner zu Vertrauenspersonen. Der zweite Kommandant Martin Höbart erhielt für besonderes Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit die silberne Feuerwehrehrenmedaille vom Kreisfeuerwehrverband, und die Leiterin der Kinderfeuerwehr, Miriam Quintern, wurde mit der silbernen Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr ausgezeichnet.

Vanessa Lange