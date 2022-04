Feuerwehrhaus platzt aus allen Nähten

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Ehrungen und Torte: Vorsitzender Philipp Mehlich (v.l.) und Kommandant Bastian Sandbichler ehrten Bürgermeister Rupert Steigenberger und Kathrin Misselwitz. © Andrea Jaksch

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Berg wird deutlich: Die Freiwilligen brauchen ein neues Gebäude. „Die Entwicklungsmöglichkeiten sind erschöpft“, sagte Kommandant Bastian Sandbichler.

Berg – Zahlen, Fakten Emotionen – auf diesen Nenner lässt sich die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Berg herunterbrechen. Gut 50 Mitglieder, Ehrengäste und Förderer waren am Freitagabend in den Landgasthof Post in Aufkirchen gekommen. Sie erlebten ein vom Vorsitzenden Philipp Mehlich unaufgeregt und mit Witz geleitetes Jahrestreffen.

Die Berger Feuerwehr wurde 2021 zu 123 Einsätzen gerufen. Die summierten sich aus 13 Bränden, 27 Alarmen aus Brandmeldeanlagen, 74 technischen Hilfeleistungen sowie neun Einsätzen des First Responder, erläuterte Kommandant Bastian Sandbichler. 36-mal rückten die Freiwilligen mit der Drehleiter aus. Herausragendes Ereignis war das Hagelunwetter, das am 22. Juni über die Ostufergemeinde hinwegfegte. Gegen 14.30 Uhr setzte das vom Wetterdienst angekündigte schwerste Unwetter seit Jahrzehnten in Berg ein. Es überdeckte die Gemeinde mit einer bis zu 20 Zentimeter dicken Hagelschicht. Die Einsatzfahrzeuge konnten zunächst nicht ausrücken, weil die Ausfahrt versperrt war – durch Hagel oder liegen gebliebene Autos. An dem Tag wurden 43 Einsätze gezählt.

Insgesamt leisteten die Berger Feuerwehrleute 8805 Stunden Dienst (2020: 3771). Die teilten sich auf in 6820 Stunden Ausbildung (2480), 1752 Stunden Einsatz (2020) sowie 233 Stunden Sonstiges (413). Mit seinem Dank an Kameraden sowie Vereinsmitglieder, Gemeinderat und Rathausverwaltung verband Sandbichler die Empfehlung, ein Grundstück für ein neues Gerätehaus zu suchen. „Unser Feuerwehrhaus ist definitiv an die Leistungsgrenze gekommen“, sagte er. Ein interner Arbeitskreis habe nach möglichen Ertüchtigungen für das Gebäude gesucht mit dem Ergebnis: „Die Entwicklungsmöglichkeiten sind erschöpft.“

Die Feuerwehr Berg zählte zum Ende vorigen Jahres 167 Mitglieder (2020: 166), darunter 62 Aktive und Jugendfeuerwehrler. 55 passive Mitglieder und 43 Förderer vervollständigen die Bilanz. Auf einem guten Weg seien die Vorbereitungen zum 150. Jubiläum.

Emotional wurde es, als die bisherige Jugendwartin Kathrin Misselwitz ihren letzten Jahresbericht vorgetragen hatte. Sie und ihr Mitstreiter Tim Lindner legten ihre Ämter aus privaten und beruflichen Gründen nieder. Mit einer zu Tränen rührenden Dankesrede und einer Fotocollage zollten die Mädchen der ehemaligen Jugendwartin ihre Anerkennung. Den gleichen Dank erfuhr auch Tim Lindner. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Michael Polednik, setzte noch eins drauf. Er überreichte Kathrin Misselwitz in Würdigung ihres Engagements im Feuerwehrvorstand die Ehrennadel in Silber. Geehrt wurde auch Bürgermeister Rupert Steigenberger für seine 40-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. Mehlich überreichte ihm zudem ein Bierkrügerl „im Namen der Gemeinde“. Er würdigte Steigenberger, der trotz seines Amtes seinen Verpflichtungen als Mitglied der Aktiven bei Übungen regelmäßig nachkomme.