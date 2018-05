Flammen-Inferno: Großfeuer zerstört Handwerkerhof

Großbrand im Berger Ortsteil Manthal: Ein Handwerkerhof aus mehreren Gebäuden ist in der Nacht auf Pfingstsonntag ein Raub der Flammen geworfen. An die 200 Feuerwehrleute und Helfer der Rettungsdienste waren im Einsatz.

Manthal – Ein verheerender Großbrand hat am frühen Sonntagmorgen einen Handwerkerhof im Berger Ortsteil Manthal praktisch komplett vernichtet. Mehr als 150 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen.

Die Anlage am östlichen Rand Manthals bestand aus mehreren Gebäuden, darunter Hallen und Schuppen. Wo genau das Feuer ausgebrochen ist, war zunächst nicht feststellbar – bei Eintreffen der ersten Löschmannschaften kurz vor 3 Uhr stand der komplette Trakt direkt an der Manthaler Straße lichterloh in Flammen, die mehrere zehn Meter in die Höhe schlugen. Feuerwehrleute evakuierten sieben Anwohner aus einem Wohnhaus direkt neben dem Brandort und versuchten, Gebäude in der Nähe zu schützen. Die Hitze war so groß, dass aus den Regenwasserkanälen im Umkreis dampfte.

Auf dem Areal brannten mehrere Fahrzeuge und Container, zudem wurde dort offenbar Holz gelagert. Kleinere Detonationen im Brandobjekt deuteten darauf hin, dass sich auch kleine Gasflaschen oder dergleichen in den Gebäuden befanden, in denen mehrere Betriebe ihren Sitz haben, darunter Werkstätten. Die direkt angrenzende Gaststätte konnten die Feuerwehren halten und ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Löschmannschaften unter Leitung von Kempfenhausens Kommandant Christian Ebert und Kreisbrandrat Peter Bauch dämmten das Feuer von zwei Drehleitern und vom Boden aus ein, was mehrere Stunden dauerte.

Feuerwehren bekämpfen Großfeuer in Manthal Zur Fotostrecke

Im Einsatz waren mit Stand Morgengrauen die Wehren aus Berg, Bachhausen, Percha, Kempfenhausen, Neufahrn, Pöcking, Starnberg, Söcking und Gilching. Mehrere Wehren wurden am Morgen nachalarmiert, um die Löschmannschaften abzulösen und Spezialgeräte an den Brandort zu bringen. Die Löscharbeiten werden noch länger dauern, da Glutnester gesucht und gelöscht werden müssen – auch in einigen Dachstühlen.

Verletzt wurde nach ersten Angaben zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernimmt die Ermittlungen, Angaben zur Brandursache gibt es nicht. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen.