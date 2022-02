Fußgängerin läuft in Lkw: Frau aus Berg schwerst verletzt

Von: Tobias Gmach

Mehrere Stunden gesperrt war die Münchner Straße in Kempfenhausen am Dienstag auf Höhe des Milchbergs. Dort hatte gegen 10.45 Uhr ein Lkw eine Fußgängerin erfasst. © Andrea Jaksch

Eine 59-Jährige aus Berg ist von einem Lkw erfasst worden. Die Frau wurde schwerst verletzt ins Klinikum Großhadern gebracht. Die Münchner Straße in Kempfenhausen war stundenlang gesperrt.

Kempfenhausen – Eine 59 Jahre alte Frau aus Berg ist am Dienstagvormittag von einem Lastwagen erfasst und laut Oliver Jauch von der Polizei Starnberg „schwerst verletzt“ worden. Sie wurde nach seiner Schilderung „ein bis zwei Meter durch die Luft geschleudert“ und kam mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf der Münchner Straße in Kempfenhausen an der Abzweigung zum Milchberg. Der 18-Tonner mit Anhänger kam aus Richtung Percha. Nach den Ermittlungen der Polizei „ging die Frau unvermittelt auf die Straße. Der Lastwagen-Fahrer hatte keine Chance zu bremsen“, sagte Jauch dem Starnberger Merkur. Die 59-Jährige wurde unter laufender Reanimation vom Rettungsdienst ins Klinikum Großhadern gefahren und dort gleich operiert. Jauch sagte am späten Nachmittag: „Wir gehen aktuell nicht von einem tödlichen Unfall aus.“

Der Lkw-Fahrer kam mit einem Schock ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Münchner Straße war im Anschluss bis 13 Uhr voll gesperrt, danach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ab 14.45 Uhr war die Straße dann wieder komplett frei. Die Verkehrsregelung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Berg.