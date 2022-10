Gastfreundschaft plus Kunstgenuss

Hereinspaziert: 22 Künstlerinnen und Künstler aus Icking und Berg öffnen an den nächsten beiden Wochenenden ihre Ateliers. Auf unserem Foto (v.l.): Cornelia Hesse, Dazze Kammerl, Petra Jakob, Gabriel Baumüller, Juschi Bannaski, Andreas Huber, Hans Panschar, Ernst Grünwald, Lucie Plaschka und Roman Wörndl. Die Bilder zeigen Werke von Juschi Bannaski (l.) und Johannes Thum. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

22 Künstlerinnen und Künstler aus Berg und Icking öffnen wieder ihre Ateliers.

Berg/Icking – Gastfreundschaft plus Kunstgenuss: So heißt die Zauberformel, die für Kontinuität steht. Seit 36 Jahren finden die Ateliertage in Berg und Icking statt. An diesem und am nächsten Wochenende ist es wieder soweit. Heuer laden 22 Künstlerinnen und Künstler in ihre Ateliers ein. Eine einmalige Gelegenheit, die Maler und Bildhauer persönlich kennenzulernen und Einblicke in ihr Schaffen zu bekommen. Neue Gastkünstler sind mit dabei (siehe Kasten), und ein kleines Museum zeigt eine Dauerausstellung des bekannten Bildhauers Gerd Jäger aus Farchach, der im vergangenen Jahr gestorben ist.

„Wo lang?“: Für dieses gemeinsame Thema haben sich die Künstler entschieden – „weil diese Frage einerseits das komplexe Dilemma der vielen aktuellen Katastrophen spiegelt und andererseits Raum für Visionen und Wünsche offen lässt“, erklärt die Aufkirchner Künstlerin Juschi Bannaski und schiebt nach: „Wir freuen uns auf einen inspirierenden Austausch mit unseren Besuchern, die immer wieder gerne das Angebot der offenen Ateliertüren annehmen. Also beantwortet sich für uns auch in diesem Jahr die Frage ,Wo lang?‘ mit der Öffnung unserer Ateliertüren: ,Da lang‘. Bei Bannaski können die Besucher in die bunten Farbenwelten ihrer abstrakten Malereien eintauchen. Ihre Kollegen stehen für Installationen, Holzbildhauerei, Zeichnungen, Fotografie oder Skulpturen – die Vielfalt ist groß.

Petra Jakob, Mitwirkende der ersten Stunde, sagt: „Es funktioniert so gut, weil es keinen Neid und keinen Streit gibt. Wir sind ein gewachsener Freundeskreis.“ Wer die Ateliertage kennt, weiß welche Willkommenskultur dort herrscht. Die Künstler bitten die Besucher ins Atelier herein, das zumeist im eigenen Wohnumfeld liegt. Dort erfahren die Kunstspaziergänger, die von Atelier zu Atelier flanieren, einen persönlichen Einblick in die Arbeit der Künstler. Es herrscht keine Hektik wie bei einer Vernissage in der Galerie, wo sich die Besucher auf die Füße treten. Die Leute kommen und gehen nach eigenem Gusto. „So haben wir Künstler die Ruhe für ausgiebige Gespräche“, sagt Jakob, die selbst nach Irschenhausen einlädt. Ein Besuch im Atelier sei keine Momentaufnahme wie bei einer Galerieausstellung, sondern vielmehr eine Retrospektive, die den Entwicklungsprozess des Künstlers zeige.

Außerdem verweist Jakob auf den handgemachten Charakter der Veranstaltung: „Wir machen vieles selbst, sodass der Kostenaufwand überschaubar bleibt.“ Sie selbst entwickelt fotografische Metamorphosen auf Pergamentpapier, aufgezogen auf Holzkörper oder Leinwand, meist großformatig, abstrakt, mystisch und unvergleichbar.

Dass es die inzwischen weitreichend bekannten Ateliertage in Berg und Icking immer noch jährlich gibt, hat laut Jakob den einfachen Grund: „Wir sind kein Verein mit festbetonierter Struktur, mit Posten und Häuptling.“ Die Gruppe arbeitet quasi im „freien Chaos-Prinzip“, so bezeichnet es Petra Jakob. Also heißt es bald wieder: hereinspazieren, plaudern und staunen.

ANDREA WEBER

TOBIAS GMACH