Geburtstagsgeschenk für den MTV

Aus Holz und ohne Keller: So könnte das neue Multifunktionsgebäude des MTV am Huberfeld aussehen. Das Obergeschoss mit Geschäftsstelle und Hausmeisterwohnung ist über eine Außentreppe erreichbar. Im kleineren Haus könnten die Harkirchner Schützen unterkommen. © Volker Cornelius

Das Votum des Gemeinderats war einstimmig: Der MTV kann mit massiver finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein Multifunktionsgebäude am Huberfeld bauen. Ein schönes Geschenk zum 100. Geburtstag des Vereins. Nebenan sollen die Schützen ein neues Heim bekommen – unklar ist, wann.

Berg – Der MTV Berg feiert an diesem Wochenende sein 100-jähriges Bestehen. Viele Jahrzehnte seiner Geschichte beschäftigt ihn die Frage der Räumlichkeiten vor allem für die Turnabteilung. Planungen für eine Turnhalle verliefen im Sande, weil zu teuer. Seit 2013 verfolgt der Verein den Plan, am Trainingsplatz am Huberfeld ein sogenanntes Multifunktionsgebäude zu errichten, mit einem Turnraum, Umkleiden und Platz für die Geschäftsstelle. Auch das drohte wegen der Kostensteigerungen zu scheitern. Jetzt hat der Gemeinderat am Dienstag die Planungen des Sportvereins abgesegnet und seinen Willen zur Finanzierung des Projekts unterstrichen. Allein das MTV-Gebäude soll knapp 1,7 Millionen Euro kosten. Wenn in einem zweiten Bauabschnitt auch noch ein Haus für die Harkirchner Schützen errichtet wird, schlagen nochmals knapp 500 000 Euro zu Buche.

Der MTV hat viel Geld in Planungen für eine Turnhalle, die nie realisiert wurde, und das Multifunktionsgebäude gesteckt. Von einer 500 000 Euro-Spende, die er einst für die Turnhalle bekommen hat, sind jetzt noch 120 000 Euro übrig, wie MTV-Chef Andreas Hlavaty im Gemeinderat sagte. Die will der Verein für den Bau nutzen, zudem rechnet Hlavaty mit 200 000 Euro an Zuschüssen seitens des Landessportverbands. Die Gemeinde soll die Restkosten in Höhe von 1,35 Millionen Euro bezahlen.

Eine stolze Summe, die Diskussionen im Gemeinderat hervorrief. Etwa wegen der zu erwartenden weiteren Preissteigerungen am Bau. „Bei 1,3 Millionen muss das Ende der Fahnenstange sein, den Rest muss der MTV selber bezahlen“, forderte etwa Stefan Monn (EUW). Verena Machnik (Grüne) wollte lieber ein Gesamtkonzept: Es gebe nicht nur Bedarf beim MTV, sondern auch für einen neuen Kindergarten und Gewerbe. Diesen Vorstoß wehrte MTV-Chef Hlavaty, der seit vielen Jahren für die CSU im Gemeinderat sitzt, ab: „Nach 20 Jahren in diesem Gremium ist mir der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach.“ Dritte Bürgermeisterin Elke Link (QUH), auch viele Jahre beim MTV engagiert, unterstrich die Notwendigkeit einer Verbesserung der Lage am Huberfeld-Fußballplatz mit seinen provisorischen Containern. „Die Kinder brechen in den Containern ein, der jetzige Zustand ist nicht tragbar.“ Allgemein erfuhr die Jugendarbeit des MTV großes Lob.

Lediglich Katrin Stefferl-Wuppermann (Grüne) wagte einen Vorstoß, der das ganze Projekt in Frage stellte: „Wieso machen wir nicht nur das Notwendigste, also Duschen, WCs und Umkleiden?“ Sie hatte vermutlich noch die Rede des Kämmerers im Ohr, der im Dezember vergangenen Jahres den Gemeinderat schwer zum Sparen aufgerufen hatte.

So schlecht sieht es offenbar finanziell nicht aus, wie den Worten von Bürgermeister Rupert Steigenberger zu entnehmen war. „Wir sind mit unseren Pflichtaufgaben relativ gut unterwegs“, sagte er und brach eine Lanze für den Sportverein: „Der MTV wartet seit 30 Jahren.“ Er appellierte an den Gemeinderat: „Wenn jemand berechtigen Zweifel hat, dass wir es nicht stemmen können oder wollen, dann sollte er jetzt dagegen stimmen.“ Das tat niemand.

Zuvor hatte Architekt Volker Cornelius die neuerlichen Planungen vorgestellt und auch die Historie dargelegt. Von einem kellerlosen Multifunktionsgebäude zu einem unterkellerten Haus mit Platz für die Harkirchner Schützen inklusive Aufzug reichten die Vorstellungen in der Vergangenheit. Jetzt sieht der Entwurf ein zweigeschossiges Gebäude für den MTV vor mit Geschäftsstelle und Hausmeisterwohnung im Obergeschoss sowie ein zweites, einstöckiges Haus für die Schützen.

Letztere müssen noch warten, das wurde in der Sitzung deutlich. Nur, wenn ausreichend Geld vorhanden ist, soll deren Gebäude errichtet werden. Die Harkirchner Schützen sind seit fünf, sechs Jahren nach einem Brand im Manthal heimatlos und trainieren nun in Percha. Für deren Heim müsste die Gemeinde 465 000 Euro aufwenden.