Deutliche Bereitschaft zum Autoverzicht

Von: Sandra Sedlmaier

Elektroautos sind ideal fürs Carsharing. Falls es mehr in der Gemeinde Berg gäbe, könnten sich zahlreiche Berger vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten. © Jonas Walzberg / dpa

Offenbar gibt es in der Gemeinde Berg eine deutliche Bereitschaft, auf das Auto zu verzichten. Das hat eine Umfrage der Bürgerbeteiligung ergeben, die sich weiter für Elektro-Ladestationen stark macht.

Berg – Das war auch für die Berger Bürgerbeteiligung erstaunlich: An ihrer Umfrage zur Mobilität beteiligten sich fast 400 Menschen. „Für eine Gemeinde wie Berg mit 8000 Einwohnern ist das sehr viel“, stellte Elke Grundmann vom Arbeitskreis Mobilität der Bürgerbeteiligung fest. Die Umfrage lief bis gestern, und ihre Auswertung wird noch dauern. Doch so viel konnte Elke Grundmann im Ausschuss für nachhaltige Entwicklung schon mitteilen: „25 Prozent der Befragten würden das Auto abschaffen.“

Die Mobilitätsumfrage behandelte Themen wie Öffentlicher Nahverkehr, Sammeltaxi, Lieferdienst und Carsharing. Letzteres deckt sich mit den Bemühungen des Arbeitskreises Mobilität, E-Ladesäulen im Gemeindegebiet zu installieren, was der Gemeinderat nun verfolgt (wir berichteten). „Wenn wir Carsharing machen, dann sicher nicht mit Verbrennern“, antwortete Grundmann im Ausschuss auf eine Nachfrage nach dem Zusammenhang der beiden Themen.

Die wenigen Ergebnisse, die aus der Umfrage vorab bekannt wurden, zeigen, dass es offenbar eine deutliche Bereitschaft gibt, auf das eigene Auto zu verzichten. Wobei Grundmann gleich selbst einschränkte: „Wir wissen nicht, ob es sich dabei um Erst- oder Zweitfahrzeuge handelt.“ Von den Umfrage-Teilnehmern, die ihr Auto aufgeben würden, hätten gerne 23 Menschen eine Ladestation in Berg oder Berg-Zentrum. Was nahelegt, dass sie dort wohnen. Im Hauptort Berg gibt es bereits eine private, aber öffentlich zugängliche Ladestation, und dort steht der „Oscar“, das Carsharing-E-Auto der Gemeinde, das gut nachgefragt wird.

Den zweiten Platz auf der Ladestationen-Wunschliste teilen sich mit jeweils neun Befürwortern Aufkirchen, Allmannshausen und Kempfenhausen, gefolgt von Farchach und Höhenrain auf Platz drei. In Aufkirchen ist eine Ladestation geplant, in Kempfenhausen und Allmannshausen vorerst nicht.

Die Gemeinde Berg verfolgt weiter den Plan, fünf Ladestationen im Gemeindegebiet zu errichten. Vier der bisher favorisierten Standorte – Aufkirchen bei der Oskar-Maria-Graf-Grundschule, Farchach am Tennisplatz, Berg am Spielplatz beim Seeabstieg und Höhenrain am Tennis- und Fußballplatz – haben sich auch bei näherer Prüfung als gut herausgestellt. Lediglich der geplante Standort bei der Feuerwehr in Höhenrain stellte sich als nicht geeignet heraus. Die beiden notwendigen Parkplätze würden dringend von der Feuerwehr benötigt, sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger im Ausschuss für Nachhaltigkeit. Als Alternativstandort einigte sich der Ausschuss auf den Höhenrainer Dorfplatz. Allmannshausen wäre laut Elke Grundmann von der Bürgerbeteiligung gut gewesen, weil es in der Mobilitätsumfrage der Bürgerbeteiligung nachgefragt war. Doch Peter Sewald (EUW) berichtete, dass die beiden öffentlichen Allmannshauser Parkplätze dringend benötigt würden.



Steigenberger war beim Dorfplatz Höhenrain skeptisch, weil er ihm zu nah am „Alten Wirt“ ist. „Ladestationen, die zu nah an der Stelle sind, wo man hinwill, sind in der Regel von Verbrennern besetzt“, berichtete er von seiner Erfahrung als E-Autofahrer. Ob am Dorfplatz eine Ladesäule gebaut wird, entscheidet der Gemeinderat am Dienstag (Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr im Rathaus).



Die Ausschreibung für den Betrieb der Ladesäule läuft, wie der Bürgermeister sagte. Angefragt seien ESB, Isarwatt und Energiegenossenschaft Fünfseenland. Voraussetzung sei stets, dass man mit EC-Karte bezahlen könne. Sewald regte an, vom Betreiber zumindest Miete zu verlangen. Ob das gehe, werde die Ausschreibung zeigen, so Steigenberger. „Die Angebote sind derzeit so, dass die Ladesäulen in das Eigentum des Betreibers übergehen.“