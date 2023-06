Mangel im Hort, Entspannung in der Krippe

Von: Sandra Sedlmaier

Eingeschossig und schwarz: Gemeindegeschäftsführerin Andrea Reichler vor den neuen Containern für eine Montessori-Krippengruppe. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

26 Familien in der Gemeinde Berg haben ein Problem: Bisher haben sie keine Zusage für einen Betreuungsplatz ihres Schulkindes ab Herbst. Es gibt Lösungsansätze, aber noch keine Ergebnisse. In Krippen und Kindergärten sieht es besser aus.

Berg – Die Lage kann sich täglich ändern – zum Positiven oder zum Negativen. Am Montagfrüh waren es noch 36 Schulkinder, die die Gemeindegeschäftsführerin Andrea Reichler auf ihrer Warteliste für einen Nachmittagsbetreuungsplatz hatte. Dann meldete der Träger des Horts, Kinderart, eine personelle Entspannung. „Damit konnten wir zehn Zusagen erteilen“, berichtete Reichler am Dienstag dem Gemeinderat. „Es ist ein ständiger Seiltanz.“

Bleiben 26 Familien, die im Herbst auf einen Betreuungsplatz ihres Schulkindes angewiesen sind und noch keinen haben. Der Betreute Mittagstisch (Miti), eine Elterninitiative, versuche zu helfen, berichtete Reichler. Am Montag gab es ein Treffen von Miti, Gemeinde und Grundschulleiterin Dr. Silke Rogosch. „Wir suchen nach Örtlichkeiten und nach Lösungen“, sagte Reichler. Eventuell könnte eine Kooperation mit dem gegenüberliegenden katholischen Kindergarten entstehen, deutete die Gemeindegeschäftsführerin an und gab sich durchaus optimistisch. „Wenn sich bei Kinderart auch noch was tut, wären alle versorgt.“

Bei Kinderart kann sich, wie der Montag gezeigt hat, offenbar tatsächlich kurzfristig etwas tun – trotz des leergefegten Arbeitsmarkts für Erzieher und Kindergärtner. Bei der Schulkinder-Betreuung ist die Gemeinde nicht so sehr in der Pflicht wie bei den Kindergarten- und Krippenkinder. Für letztere gibt es bereits einen Rechtsanspruch, für Grundschulkinder gilt er ab 2026. Heuer sei die Situation auch deshalb so schwierig, weil ein besonders geburtenstarker Jahrgang die Grundschulen erreiche, sagte Reichler. „Das wird in den nächsten Jahren wieder anders.“

Die Lage für Kindergarten- und Krippenkinder ist laut Reichler deutlich besser. „Im Kindergarten sind alle Kinder untergekommen, die einen Platz brauchen.“ Die Plätze für unter Dreijährige im Gemeindegebiet sind ausgelastet: „Wir haben 71 Krippenkinder untergebracht“, berichtete die Gemeindegeschäftsführerin. Dazu zählen auch die zwölf Plätze, die ab Herbst im Montessori-Container in Aufkirchen im Angebot sind.

Die Container wurden wie geplant in den Pfingstferien aufgestellt, wie Bürgermeister Rupert Steigenberger im Gemeinderat berichtete. Die Farbe der Container sorgt offensichtlich für Gesprächsstoff im Ort. „Sie sind schwarz und sie bleiben auch schwarz“, unterstrich Steigenberger. Er sei schon von vielen darauf angesprochen worden. „Der Container-Hersteller hat sie in diesem edlen Schwarz angeboten, und wir haben sie so bestellt.“ Dadurch fallen sie optisch offenbar weniger auf. Am Rande der Gemeinderatssitzung räumte Grünen-Vertreterin Verena Machnik ein, dass man die Container tatsächlich kaum sieht – und sie gehörte zu den Kritikern des Standorts zwischen Alter Schule und Vereinsheim. Nun müssen die Container noch von innen ausgestattet werden, damit ab Herbst zwölf Kleinkinder dort ein schönes Ambiente vorfinden.