Wahlsieg: Xaver ist der Schönste!

Die Entscheidung ist gefallen: Beim Goaßbockfest in Bachhausen hat Xaver gewonnen. Er gilt als Überraschungssieger.

Bachhausen - Xaver ist der „Bock des Jahres“. Der Zwergbock von Petra und Andreas Wernetshammer gehörte beim Goaßbockfest am Samstag in Bachhausen zu den Älteren im Feld. Beim Publikum kam er gut an, denn der Sieger wurde gewählt.

Zweiter wurde Johnny von Steffi Zeitler und Markus Kreisl. Auf den dritten Platz kam Hector von Benedikt Demmler jun.. Das Goaßbockfest, dass nur alle vier bis fünf Jahre stattfindet, lockte heuer mehr als 500 Besucher in den Berger Ortsteil. Alle drei Top-Böcke gehören Mitgliedern des Goaßbockvereins Bachhausen.