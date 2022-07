Großartiges Geschenk zum 1200. Geburtstag

Von: Sandra Sedlmaier

Riesenresonanz: Die Ausstellung in der Villa de Osa in Kempfenhausen verzeichnete mehr als 1500 Besucher. Das Foto wurde bei der Vernissage aufgenommen. © Jörn Kachelriess

1500 Besucher, eher mehr, an drei Wochenenden: Die Ausstellung „Von A bis Z“ in der Kempfenhauser Villa de Osa war ein Erfolg.

Kempfenhausen - Die Organisatoren sind überwältigt von dem Zuspruch, den sie erfahren haben, und die Öffnung der denkmalgeschützten Villa bot vielen Bergern und Landkreis-Bewohnern die Möglichkeit, Abschied zu nehmen von einem Gebäude, das jahrzehntelang öffentlich zugänglich war und demnächst verkauft wird.

Was für ein Geschenk zum Geburtstag: in einer denkmalgeschützten Villa von ausnehmender Schönheit einzigartige Kunstwerke betrachten und die Aussicht genießen. Die Öffnung der Villa de Osa in Kempfenhausen und die Ausstellung „Von A bis Z“ hat vielen Bergern und auch Menschen von auswärts eine Freude gemacht. Natürlich auch den Organisatoren, Bergs Kulturreferent Dr. Andreas Ammer, Dritter Bürgermeisterin Elke Link, Kunsthistorikerin Katja Sebald und Jörn Kachelrieß, auch wenn es viel Arbeit war. Aber: Alles hat geklappt, sogar das Wetter hat mitgespielt. „Wir haben den Leuten viel über die Villa und die Künstler erzählt, aber wir haben von den Besuchern auch so viel erfahren“, sagt Ammer. Man hört am Telefon, wie Ammer lächelt, wenn er von den vielen besonderen Momenten erzählt, die rund um das Projekt „Von A bis Z“ in der Villa de Osa erzählt. Die Überraschung, als Eigentümer Dieter Schön eingewilligt hat, die Villa zu öffnen. „Etwas in der Villa zu machen, war meine Idee“, erzählt Ammer. „Achternbusch und Zimmer auszustellen, war Katja Sebalds Idee.“ Zimmer war gleicht begeistert, die Achternbusch-Bilder zusammenzusammeln, erwies sich als schwierig. Die Familie wollte nichts verleihen, so haben sich die vier Organisatoren durch den Achternbusch-Freundeskreis gefragt, wer über Achternbusch-Kunst verfügt, und in ganz Bayern Bilder eingesammelt. „Das war eine richtige Detektivarbeit“, erzählt Ammer. „Aber so entstand eine Ausstellung der Leidenschaften – jedes der rund 35 Bilder hängt viel geliebt in einem Privathaushalt.“ Auch beim Ehepaar Ammer/Link war drei Wochen lang ein weißer Fleck an der Wand, wo üblicherweise Achternbuschs Elefant weilt. So entstand eine einzigartige Achternbusch-Schau, die es wohl in dieser Form nie mehr geben wird. Die Zimmer-Gemälde wurden professionell per 7,5-Tonner gebracht. „Ich dachte erst, die haben ja nie alle Platz“, erinnert sich Ammer. „Aber die Villa schluckte alles.“

Auch die Skulpturen des verstorbenen Künstlers Gerd Jäger, die im Garten seines Farchacher Hauses massig wirken, fanden gut Platz auf der Terrasse und im Durchgang zum Neubau. Und das runde Dachzimmer, die frühere Kapelle, war wie gemacht für das Lüßbach-Kunstwerk der verstorbenen Berger Künsterlin Hannelore Jüterbock von 1986 – auch das ein Geschenk an die Berger: dass sie es im Jahr des 1200. Geburtstag ihres Dorfes nochmal zu sehen bekamen.

Die Besucher kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ammer freut sich, auch einmal die Berger begeistert zu haben, die sich sonst nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ehemalige Ärzte der Schön-Klinik, die zuletzt in der Villa war, seien gekommen. „Eine Frau wollte noch einmal das Zimmer sehen, in dem ihr Vater gestorben ist“, erzählt der Kulturreferent. Überhaupt wollten viele Berger Abschied von der Villa nehmen – und irgendwie auch umgekehrt: „Die Villa hat eine wahnsinnig schöne Stimmung verbreitet, als wollte sie sich selber verabschieden“, hat Ammer festgestellt.

Und dann war da noch das, was Ammer „schöne Volte der Geschichte“ nennt. Der runde Raum im Erdgeschoss ganz rechts, die ehemalige Klinik-Cafeteria, wurde mit Achternbusch-Kunst bestückt. Wie eine Besucherin erzählte, sei dies das „StraußZimmer“ gewesen, also das Krankenzimmer, in dem der frühere CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß üblicherweise lag. Strauß und Achternbusch waren bekanntermaßen Lieblingsfeinde.

Nun sind die Türen der Villa de Osa wieder verschlossen. Ihre Zukunft sieht so aus: Die angebauten Klinikgebäude werden abgerissen, dafür werden fünf zwei- und dreistöckige Häuser mit hochpreisigen Wohnungen gebaut. Alles soll verkauft werden. Bis 2016 war die Schön-Klinik auf dem Gelände, zuvor gehörte das Krankenhaus Strauß’ Leibarzt Dr. Valentin Argirov.