„Hörte sich an wie ein Maschinengewehr“

Nach dem Brand eines Bootshauses in Leoni möchte Pächter Peter Gastl bald wieder Boote verleihen.

Leoni – Das Schicksal sorgt bisweilen für seltsame Geschichten: Das Thema eines Literaturkurses an der Münchner Volkshochschule (MVHS) im Haus Buchenried in Leoni war am Montagabend „Nacht“, am Montagabend sollte sie gegen 21 Uhr vor dem Haus der Volkshochschule am Seeufer in Leoni Dinge wahrnehmen. Sie schreibt von einem Knall, aneinanderschlagenden Ästen und einem roten Lichterteppich. Später realisiert sie, dass sie unterbewusst ein Großfeuer wahrgenommen hatte. Das war in der Bootshütte einige Meter vor der MVHS ausgebrochen. Etwa 130 Helfer verhinderten, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitete – so blieb es beim Sachschaden und einer völlig zerstörten Hütte. „Wir haben erst gedacht, es sei ein Feuerwerk“, berichtet Dreyer.

Gastl betont: “Kein Boot mit Lithium-Akku in der Hütte“

Am Dienstagmittag bespricht sich Bootsverleiher und -händler Peter Gastl mit seinen Mitarbeitern. Er kommt gerade vom Bootshaus, mit ein paar Fotos in der Hand – das einzige, das die Flammen nicht zerstört haben. „Das Hauptproblem ist, dass wir die Boote nicht mehr haben“, sagt Gastl. Er wolle sich um Ersatzboote kümmern. Noch habe er zum Vermieten vier Elektro-Boote sowie Ruderboote und Stand-Up-Paddles. „Wir hoffen, dass wir am Mittwoch wieder einen eingeschränkten Betrieb hinbekommen. Wir werden weitermachen und nicht ganz zusperren.“ Die zerstörten Boote seien versichert gewesen – Gastl hofft, die gesamte Schadenssumme, die er auf 70 000 Euro schätzt, erstattet zu bekommen. Das Haus an sich hat die Volkshochschule München gepachtet (siehe Kasten). Gastl betont: „Es war kein Boot mit Lithium-Akku in der Hütte, nur mit Blei.“ Lithium-Akkus lassen sich im Brandfall nur äußerst schwer löschen. Derlei Gedanken wollen Gastl und seine Mitarbeiter nicht aufkommen lassen.

+ Bootsverleiher Peter Gastl hat das Bootshaus gepachtet. © Andrea Jaksch

Gedanken machen sich Passanten, die an der Bootshütte vorbeikamen ohnehin. Und auch die Anwohner: „Es hörte sich an wie ein Maschinengewehr“, sagt einer über die kleinen Explosionen während des Brandes. Noch dazu stand der Wind ungünstig, sagt ein anderer Anwohner. Das Feuer hätte über Bäume den Weg zu anderen Grundstücken finden können.

Feuerlöscher-Einsatz war nicht möglich

MVHS-Hausmeister Ioan-Aurel Suciu (52) öffnete den Rettern sofort die Türen zum Grundstück des Bootshauses. Zwei Passanten hätten an seinem Fenster im Gebäude der VHS geklopft und den Notruf abgesetzt. „Ich bin schnell raus und habe den Feuerlöscher genommen.“ Auch Gastl habe einen dabei gehabt. „Da konnte man aber gar nichts machen. Es war so viel Rauch“, berichtet Suciu.

Bis 2 Uhr waren die Retter dann im Einsatz und noch einmal am frühen Dienstagmorgen zum Nachlöschen. Sie verhinderten Schlimmeres. Kursteilnehmerin Anna Dreyer beobachtete es und betont: „Dankeschön an die Feuerwehr, das war eine tolle Leistung. Wenn sie es nicht geschafft hätten, hätte das Feuer übergegriffen. Man hat gemerkt, dass sie es im Griff haben. “