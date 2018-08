Bootshaus in Leoni geht in Flammen auf

Großfeuer am Starnberger See: Am Montagabend ist im Berger Ortsteil Leoni ein großes Bootshaus in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Berg/Leoni - Ein Großbrand ist am Montagabend gegen 21 Uhr im Berger Ortsteil Leoni ausgebrochen. Ersten Angaben zufolge war das Feuer in einem größeren Bootshaus ausgebrochen und hatte fast das komplette Gebäude erfasst. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, hieß es bei der Starnberger Polizei am Abend. Auch benachbarte Gebäude seien nicht in Gefahr.

Die Flammen waren am gesamten nördlichen Starnberger See deutlich zu sehen. Mehrere Feuerwehren aus Berg und Umgebung sowie aus Starnberg bekämpften das Feuer von Land und vom See aus. In dem Bootshaus waren mehrere Boote untergebracht, unter anderem Elektroboote. Wie hoch der Sachschaden ist, war am Abend noch unklar - die Polizei rechnet jedoch mit einem hohen Schaden.