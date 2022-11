Grundstein für Berger Rathaus: Genug Platz, um Geschichte zu schreiben

Von: Tobias Gmach

Eine Zeitkapsel im Grundstein des neuen Berger Rathauses versenkten am Freitag (v.l.) Architekt Sebastian Dellinger, Dritte Bürgermeisterin Elke Link, Bürgermeister Rupert Steigenberger Bauamtsmitarbeiterin Sabine Öchsel, Vizebürgermeister Andreas Hlavty, CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig und Landrat Stefan Frey. © Dagmar Rutt

Mit der Grundsteinlegung für das Rathaus am Huberfeld läutet die Berger Gemeindeverwaltung einen neue Ära ein. Noch bilden Fördermittel einen Puffer: Aber bei den Kosten von 15,9 Millionen Euro wird es sicher nicht bleiben.

Berg – Noch führt der Weg ins neue Berger Gemeindearchiv über eine rote provisorische Holzbrücke und dann auf einer Bautreppe aus Stahl nach unten. Im Keller des neuen Rathauses kamen am Freitagvormittag rund 60 Menschen zusammen – und das bei Sonnenschein. Wie das möglich ist? Der Keller liegt noch unter freiem Himmel. Auf der Betonplatte, zwischen den schon stehenden Kellerwänden, spielte die Bachhauser Blasmusik. Vertreter von Gemeinde und Baufirmen, Lokalpolitiker und Grundschüler zelebrierten die symbolische Grundsteinlegung des neuen Verwaltungsgebäudes am Huberfeld.

Genau gesagt, versenkten die am Großprojekt Beteiligten eine Zeitkapsel in einem Sockel aus Ziegelsteinen. Darin deponiert: aktuelle Ausgaben der Lokalzeitungen und Gemeinde-Blätter, ein Euro-Münzen-Set, drei gemalte Urkunden der Oskar-Maria-Graf-Grundschüler und eine von der Gemeinde selbst. Letztere betont unter anderem, warum der Bau nötig ist. Schließlich sei das alte Rathaus aus dem Jahr 1963 schon viermal umgebaut und viermal erweitert worden.

Bevor Bürgermeister Rupert Steigenberger die Zeitkapsel verschloss, erinnerte er an den Spatenstich Ende Mai. Damals hatte er selbst noch in Erwägung gezogen, dass es bei den im Jahr 2020 kalkulierten Gesamtkosten von 15,9 Millionen Euro bleiben könnte. Nun sagte er auf Nachfrage: „Dass es teurer wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Alleine im vergangenen halben Jahr seien die Baukosten um neun Prozent gestiegen. Wo das Projekt landen könnte? „Auf Hochrechnungen lasse ich mich nicht ein. Das wäre eine Wundertüte“, so Steigenberger. Immerhin: Die 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern von Bund und Freistaat kalkulierte die Gemeinde bisher nicht ein. „Die haben wir noch als Puffer“, erklärte Steigenberger. Landrat Stefan Frey ging in seiner Ansprache ebenfalls auf die Finanzen ein: „Es ist etwas ganz Besonderes, in diesen Zeiten so eine Investition zu planen.“ Gleichzeitig relativierte er: „So ein Projekt passt nie in die Zeit, aber die können wir uns nicht aussuchen.“

Stahl-Holz-Konstruktion auf 3200 Quadratmetern

Mehr Bürger, mehr Aufgaben, mehr Mitarbeiter: Damit die Gemeinde den Anforderungen gerecht wird, errichtet sie auf den rund 3200 Quadratmetern eine moderne Stahl-Holz-Konstruktion. Mit erneuerbarer Energie versorgt wird sie mittels Fotovoltaik- und Wärmepumpentechnik. In dem Bau mit sternförmigem Grundriss sind insgesamt 40 Arbeitsplätze, ein Sitzungs- und Trausaal und ein Archiv mit 1890 laufenden Metern Rolllagerfläche geplant. Berg, vor genau 1200 Jahren erstmals urkundlich erwähnt, kann noch viel Geschichte schreiben. Denn das Archiv ist erweiterbar. Damit das auch für das ganze Rathaus gilt, sind zwei familiengerechte Wohnungen mit 110 und 130 Quadratmetern vorgesehen. 20 Jahre sollen sie auf jeden Fall diese Funktion inne haben, dann könnten sie Spielraum für eine Erweiterung sein.

Eine lange Vorgeschichte hat der Rathausbau bereits: 2012 zeichnete sich ab, dass das Gebäude an der Ratsgasse zu eng werden würde. Zwischen 2014 und 2018 verhandelte der damalige Bürgermeister Rupert Monn mit dem Erzbischöflichen Ordinariat und der Filialkirchenstiftung Berg letztlich erfolgreich über den Grunderwerb. Der Gemeinderat entschied sich daraufhin in der Sitzung vom 12. Juni 2018 mit 15:5 Stimmen für den Standort am Huberfeld. Ende 2024 sollen die Mitarbeiter ins neue Rathaus einziehen.

