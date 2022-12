Ministerium beendet Baudrama

Von: Sandra Sedlmaier

Eine Baustelle seit dem Sommer 2019: das ehemalige Café Rosengarten in Berg. Nach dem Eingriff in den Dachstuhl ist auf der Baustelle bis heute so gut wie gar nichts mehr passiert. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Ein Haus ohne Dach hat seinen Bestandsschutz verwirkt: Diese Rechtsansicht des Berger Bauamts teilt das Landratsamt nicht mehr – nach einer Gerichtsverhandlung und Rücksprache mit dem Bauministerium. Für die Baustelle am früheren Café Rosengarten in Assenhausen ist deshalb ein Ende in Sicht.

Assenhausen – Das Baudrama von Assenhausen neigt sich seinem Ende zu. Voraussichtlich noch einen Winter – es wird der vierte sein – hat das ehemalige Café Rosengarten kaum ein Dach und ist den Elementen ausgesetzt. Im neuen Jahr werden die Eigentümer dann endlich starten können – dank des Bayerischen Verwaltungsgerichts, des Landratsamts und des Bayerischen Bauministeriums. Das Berger Rathaus befürchtet einen Präzedenzfall.

Bis zur Gerichtsverhandlung Anfang dieses Jahres waren sich Landratsamt und Bauamt der Gemeinde Berg in der Bewertung der Baustelle an der Dürrbergstraße in Assenhausen einig. Die Bauherren hatten ohne Genehmigung mit Arbeiten am Dachstuhl begonnen. Somit war laut Bauamt auf Kreis- und kommunaler Ebene die ursprüngliche Baugenehmigung nicht mehr gültig. Einfach einen neuen Bauantrag zu stellen und ihn genehmigt zu bekommen, war nicht möglich, weil das Gebäude aus dem Jahr 1924 die Abstandsflächen zu den Nachbarn nicht einhielt und die erforderlichen Stellplätze nicht vorhanden sind. Gemeinde und Landratsamt verweigerten die Genehmigung.

Die Bauherren zogen vor Gericht und bekamen vom Bayerischen Verwaltungsgericht zwar kein Urteil, aber eine deutliche Tendenz. Die lautete, dass das Haus doch nicht in Gänze angefasst worden sei und Keller, Erdgeschoss und erster Stock ausreichend seien, um den Bestand zu gewährleisten. Zur Problematik der Abstandsflächen sagte das Gericht nichts, ebenso wenig zu den fehlenden Stellplätzen (wir berichteten). Es riet den Bauwerbern, einen neuen Bauantrag einzureichen. Das taten sie – doch der Berger Gemeinderat blieb im Juli bei seiner Haltung, ein Eingriff ins Dach verwirke die Baugenehmigung.

Nun lag der Bauantrag erneut im Berger Gemeinderat vor, mit Hinweis des Landratsamts, dass es das nicht erteilte gemeindliche Einvernehmen ersetzen werde. Den Gemeinderäten war damit klar, dass es völlig irrelevant war, wie sie abstimmen würden, ob für oder gegen den Bauantrag.

„Das Landratsamt beugt sich der Empfehlung des Gerichts“, sagte Bürgermeister Rupert Steigenberger. Das Kreisbauamt traue sich nicht, seine ursprüngliche Haltung beizubehalten „und hat sich beim Ministerium rückversichert“, so der Bürgermeister, der die Angst vor Schadenersatz als treibende Kraft hinter der Haltung des Landratsamts und des Ministeriums sah. „Wir bleiben bei unserer Haltung“, bekräftigte er. „Wir wollen keinen Präzedenzfall.“ Denn zumindest die Frage der fehlenden Stellplätze ist nicht geklärt. Dennoch werde die Gemeinde nicht klagen, kündigte der Bürgermeister an. Man könnte zwar einen Bebauungsplan machen, doch bei weniger Baurecht werde die Gemeinde schadenersatzpflichtig.

Steigenberger wie auch die Gemeinderäte sahen sich in einem Dilemma. „Es ist ein prägendes Gebäude“, sagte Heinz Rothenfußer (Grüne). Man wolle es eigentlich nicht abreißen, „und eine Bauruine wollen wir auch nicht“. Andreas Hlavaty (CSU) teilte grundsätzlich die Rechtsauffassung des Rathauses, gab aber zu bedenken: „Im Grunde bekämen wir wieder, was vorher dort war.“ Harald Kalinke (QUH) monierte, dass mit Erteilung der Baugenehmigung auch die Frage der Stellplätze erledigt sei: „Wir können nichts verlangen.“

Die Bauwerber seien finanziell genug gestraft, stellte Steigenberger fest. „Die haben schon einen Schaden, die Baukosten galoppieren, und sie müssen den Dachstuhl neu machen.“

Angesichts der fehlenden Relevanz des Beschlusses und der Hoffnung, dass das Thema damit vom Tisch sei, votierte der Gemeinderat mit 10:8 Stimmen für die Erteilung der Baugenehmigung.