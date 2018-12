Hilferuf aus Nairobi wird in Berg erhört

Marie Habdank, die Tochter des Berger Pfarrers Johannes Habdank, engagiert sich für eine Schule in Kenias Hauptstadt Nairobi. In der Einrichtung finden auch 40 Slumkinder eine Zuflucht.

Berg – Wie viel Freude kann man mit wenig Geld schenken? Ein Schlüsselerlebnis für Marie Habdank (23) war die Sache mit den Bananen. Die Tochter des Berger Pfarrers Johannes Habdank verbrachte im Herbst sechs Wochen in Kenias Hauptstadt Nairobi und arbeitete in einem Schulprojekt im Slum Kariobangi mit. „Ich habe einmal für fünf Dollar Bananen gekauft, so dass jedes Kind in unserer Schule eine halbe Banane bekam – das war ein absolutes Highlight für die Kinder.“ Sie erzählt die Geschichte gerne im Freundeskreis. „Eine halbe Banane – das sorgte für Staunen“, erzählt die Studentin. „Den meisten bei uns ist oft nicht bewusst, in welchem Reichtum sie leben.“

Marie Habdank studiert Bildungsmanagement und Personalentwicklung im Masterstudiengang in Magdeburg. Die Arbeit im Eagle’s Fountain Youth Edge (EFYE) Educational Center in Nairobi hat sie beeindruckt. So sehr, dass sie nun Spenden sammeln will, um den Fortbestand der Einrichtung zu sichern. 40 Kinder von drei bis zehn Jahre können in der Schule lernen mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, essen – und vor allem haben sie einen sicheren Zufluchtsort, wo sie dem Slum entfliehen können. „Die Familien im Slum wohnen in einfachst zusammengeschusterten Wellblechhütten auf engstem Raum und können zu Hause meist nicht mit genügend Essen versorgt werden“, berichtet Marie Habdank. „Ihre Eltern sind im Regelfall arbeitslos, zudem oft drogen- und alkoholabhängig, so dass die Kinder im Slum verwahrlosen, ohne dass sich jemand um sie kümmert.“ Dabei seien die Menschen äußerst arm, „aber sie leben nicht in der Steinzeit“, sagt Marie Habdank. „Sie haben auch ein Handy – die Armut ist anders.“ Und zumindest so groß, dass die 40 Schüler froh sind um das Essen in der Schule, das eine Kirche vor Ort spendet. 95 Prozent der Kinder sind christlich.

Nun geht der Schule, die zwei junge Männer – Frank Nyaga (29) und Denis Mwenda (25) – gründeten, das Geld aus. Frank sei mit seiner Frau und der einjährigen Tochter bereits in eine kleinere Wohnung gezogen, die Gehälter für die fünf Angestellten der Schule deckten kaum deren Lebenshaltungskosten, sagt Marie. Es fehle auch an Schulmaterial wie Papier und Bleistiften.

Die evangelische Kirchengemeinde Berg hat das Projekt in ihrem Gemeindebrief als offizielles neues Hilfsprojekt angekündigt. Wer Fragen dazu hat, kann sich an Marie Habdank per E-Mail an marie-habdank@gmx.de wenden.

Das Spendenkonto

ist das der Evangelischen Kirchengemeinde Berg, IBAN DE11 7009 3200 0004 7129 86, Kennwort „Marie Nairobi“.