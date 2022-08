Naturkindergarten mit Delle im Dach

Von: Sandra Sedlmaier

Eiche auf Naturkindergarten-Wagen: Der Sturm der vergangenen Woche hat einen Baum abgebrochen, er landete auf dem umgebauten Wagen des Waldkindergartens. © Naturkindergarten Berg

Einige der Unwetterschäden der vergangenen Woche brauchen länger, bis sie beseitigt sind. Unter anderem hat es auch den Naturkindergarten Berg in Höhenrain erwischt und den Höhenrainer Maibaum.

Höhenrain – Bei Sturm ist es im Wald gefährlich: Das haben die Kinder des Naturkindergartens Berg ganz hautnah erleben müssen. Der Bauwagen des erst im Mai eröffneten Kindergartens ist von einem Baum getroffen worden. Die gute Nachricht: Der Betrieb läuft weiter, wie Kindergartenleiterin Robin Sue Neininger sagt. Aber die Reparatur des Blechdachs des Wagens gestaltet sich schwierig.

„Wir haben großes Glück gehabt“, sagt Neininger, die zusammen mit Uli Stock derzeit neun Kinder und ab September 16 Kinder im Wald bei Höhenrain betreut. „Eine Eiche ist auf unseren Wagen gefallen – es war der einzige Baum, der in der Umgebung umgefallen ist.“ Das Glück sei, dass nur der Küchenbereich getroffen wurde, und der Baum nicht ganz abgeknickt sei. So sei er nicht mit seinem ganzen Gewicht auf dem Wagen gelandet. „Alle Fenster sind drin, ein normaler Betrieb ist möglich“, sagt Neininger. „Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Unseren Holzofen hat es durch den Aufprall weggeschleudert, er lag auf der anderen Seite.“ Zu reparieren sei lediglich das Blechdach. Doch dafür jemanden zu finden, gestaltet sich schwierig, haben die Kindergarten-Betreiberinnen erfahren müssen.

Ende der Woche kommt jemand, der Oldtimer restauriert, berichtet die Erzieherin. Sie habe keine Ahnung, wer das Blech reparieren könne. Dabei komme es auch nicht darauf an, dass die Delle im Dach des Wagens völlig verschwinde.

Unklar sind auch noch die Kosten. In der Ratssitzung fragte CSU-Gemeinderat Georg Schuster nach, ob die Gemeinde für solche Fälle eine Versicherung habe. Hat sie nicht, antwortete Rathauschef Rupert Steigenberger. „Ich gehe davon aus, dass die Betreiberinnen den Bauwagen versichert haben.“

Haben sie nicht, sagt Robin Sue Neininger. „Wir haben keine Versicherung bekommen, weil der Wagen ja kein Gebäude und auch kein Fahrzeug ist.“ Sie wolle auf die Gemeinde wegen einer finanziellen Unterstützung zugehen, doch erst einmal wolle sie abwarten, wie hoch die Kosten überhaupt seien.

Gemeindegeschäftsführer Erik Fiedler stellt auf Anfrage des Starnberger Merkur eine finanzielle Unterstützung in Aussicht. Er hatte am Dienstag den Bauhof organisiert, der den Wagen wieder freilegte. Das sei sehr hilfreich gewesen, sagt Neininger. „Sie haben erst den Baum weggehoben und dann erst zerkleinert – andersherum hätte es noch mehr Schaden verursacht.“ Sie hofft nun, dass der Oldtimer-Spezialist weiterhelfen kann und auch einen Kostenvoranschlag erstellt.

Weniger Aussicht auf gemeindliche Unterstützung hat der Höhenrainer Maibaum. Der Baum sei zwar stehen geblieben während des Sturms, aber die Schienen seien durch die Wucht des Sturms verbogen worden, sagte Steigenberger auf Anfrage. Inzwischen sei der Baum aus Sicherheitsgründen umgelegt worden. Der Bürgermeister geht davon aus, dass auch das Fundament neu gemacht werden muss.

Er erinnerte in der Sitzung an einen ähnlichen Fall in Berg. „Damals fiel der Maibaum auf ein Nachbargebäude, die Schienen waren verbogen und das Betonfundament musste neu gemacht werden.“ Das sei um 1990 gewesen. Steigenberger war damals Oberbursch. Großzügige Spenden hätten die die Reparatur beschleunigt, sagte er in der Ratssitzung. „Etwas Vergleichbares wird es auch in Höhenrain brauchen.“