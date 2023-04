Höhenrainer stellen alten Maibaum auf

Von: Sandra Sedlmaier

Fast fertig: Die bei einem Sturm beschädigte Halterung des Höhenrainer Maibaums ist wieder in Ordung – sehr zur Freude von Oberbursch Markus Buchner, Ferdinand Maxl und Lisa Karcher (v.l.). © Michael Schönwälder

Während zahlreiche Burschenschaften damit beschäftigt sind, ihre Maibäume für das große Fest am 1. Mai vorzubereiten, haben die Höhenrainer Burschen auf ganz andere Art und Weise für ihren Maibaum vorgearbeitet: Sie werden den alten Maibaum aufstellen.

Höhenrain – Dass der Höhenrainer Maibaum unter einem schweren Sturm im vergangenen Jahr gelitten hat, ist allseits bekannt. Weniger bekannt ist, dass auch die Schienen, an denen der Baum befestigt wird, schwer in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Und weil die nun repariert worden sind, können die Höhenrainer Burschen wieder einen Maibaum aufstellen. Und zwar den alten.

Nach dem Sturm wurde der alte Baum gewissermaßen gerettet. „Er liegt im Garten“, sagt Oberbursch Markus Buchner. „Wir haben ein Gutachten machen lassen. Er ist völlig in Ordnung.“ Deshalb will ihn die Burschenschaft Höhenrain wieder aufstellen – sobald das Fundament wieder einsatzbereit ist. „Vermutlich nicht am 1. Mai, weil da viele von uns in Bachhauser Wies sind.“ Dort wird ein neuer aufgestellt.

Der Maibaumplatz in Höhenrain hat neue Schienen bekommen, weil die alten verbogen waren. „Wenn der Beton ausgehärtet ist, können die Burschen wieder einen Baum aufstellen“, sagt Georg Brandl, CSU-Gemeinderat aus Höhenrain. Brandl hatte jüngst im Gemeinderat nachgefragt, wer sich um die Reparatur der beschädigten Schienen kümmere. Bürgermeister Rupert Steigenberger lehnte es nicht direkt ab, dass die Gemeinde dafür aufkomme. Aber er verwies darauf, wie die Allmannshauser Burschen ein ähnliches Problem gelöst haben. Sie haben sich mit einem Statiker aus dem Ort zusammengesetzt und sich selbst darum gekümmert, dass das Fundament wieder stabil ist. Und zwar rechtzeitig, so dass heuer ohne Probleme ein neuer Baum aufgestellt werden könne. Ähnlich habe er selbst dasselbe Problem gelöst, als er in den 1990er Jahren Oberbursch in Berg war.

Zusammenarbeit mit Nachbarort

So ähnlich haben es die Höhenrainer Burschen jetzt gemacht. Laut Brandl haben sie sich mit den Allmannshausern kurzgeschlossen, deren Statik-Konzept übernommen und neue Schienen einbetoniert. Nun müssten die Schienen nur noch blau gestrichen werden, dann könne der Baum wieder aufgestellt werden. „Das hat auf dem kurzen Dienstweg hingehauen“, sagt er und freut sich.

Neue Maibäume gibt es in der Gemeinde Berg in diesem Jahr in Allmannshausen, Bachhauser Wies und erstmals in Aufkirchen als Gemeinschaftsprojekt aller Burschenschaften. Höhenrain hatte seinen Maibaum pandemiebedingt im Sommer 2021 in aller Stille aufgestellt.