„Ich wollte meinen Hund verstehen“

Von: Laura Forster

Hundsein aus Hundesicht: Nina Sauer kam durch Beauceron-Dame „Mrs. Buddy“ auf die Idee, Bücher und Kurse zu verfassen, damit vor allem Neu-Hundehalter mit ihren Tieren zurechtkommen. © Andrea Jaksch

Wer zum ersten Mal Herrchen oder Frauchen wird, dem schießen Hunderte Fragen in den Kopf. Was darf mein Hund nicht fressen? Wieso klappt es nicht mit dem Rückruf? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet Tierpsychologin Nina Sauer in ihrem Kurs „In 21 Tagen zum Welpenexperten“.

Berg – Dass sich ihr Leben mit dem Einzug der Beauceron-Dame „Mrs. Buddy“ grundlegend ändern wird, hatte Nina Sauer nicht geahnt. Als die Bergerin den Hund vor elf Jahren zu sich geholt hat, war sie Verlagsleiterin in der Automobilbranche – ein „Workaholic“, wie sie selbst sagt. Zwei Kreuzbandrisse von „Mrs. Buddy“ verlangten Sauer all ihre Zeit und Energie ab, ein Burnout war die Folge. Danach krempelte die heute 58-Jährige ihr Leben komplett um. Sie kündigte ihren Job und begann ein Studium der Tierpsychologie an einer Fernuniversität. „Ich wollte meinen Hund verstehen“, sagt Sauer.

Während des dreijährigen Studiums bemerkte die Bergerin, dass sie nicht die einzige ist, die oft mit einem Fragezeichen auf der Stirn vor ihrem Hund steht. „Viele neue Frauchen oder Herrchen können das Verhalten ihres Tieres am Anfang nicht deuten oder verstehen es falsch. Das kann zu Problemen führen.“ Stundenlang unterhielt sich Sauer mit Dozenten und Kommilitonen und notierte sich alle aufkommenden Fragen. „Ich habe mir schon damals gedacht, dass man daraus ein Buch machen könnte. Beginnend mit ,Warum bellen Hunde?‘ bis ,Haben Hunde ein Schamgefühl?‘“, sagt Sauer.

Ein paar Jahre später war es soweit, und die Tierpsychologin wollte ihre Idee in die Tat umsetzen. „Es gibt schon Hunderte Hunde-Ratgeber. Ich muss irgendetwas anders machen, habe ich mir gedacht.“ Statt aus Menschensicht schrieb Sauer ihr Buch „Mensch, frag mich doch einfach!“ aus der Hundeperspektive. Neben ihrem eigenen Beauceron „Mrs. Buddy“ erklären unter anderem Beagle „Butkus“, Mobs „Luna“, Königspudel „Einstein“ und Hovawart „Happy“ unwissenden Frauchen und Herrchen die Welt der besten Freunde des Menschen. „Das sind alles Hunde, die ich selbst kenne. Nur die Namen habe ich für das Buch geändert.“ 2021 ist der Ratgeber mit 175 Seiten im Cadamos-Verlag erschienen.

Neben dem Buch hat Sauer vor Kurzem auch einen Audiokurs „In 21 Tagen zum Welpenexperten – Glückwärts gehen“ für Hundebesitzer veröffentlicht. „Ein Freund von mir ist Filmproduzent und hat mich auf die Idee gebracht.“ Auch in dem Onlinekurs erzählen Hunde in 21 Modulen alles, was es über die Tiere zu wissen gibt. Synchronsprecher und Schauspieler wie Carin C. Tietze, die auch am Starnberger See wohnt, leihen den felligen Protagonisten ihre Stimme. „Zu jedem Kapitel gibt es Download-Material. Außerdem gibt es ein Quiz, in dem das Gelernte gefestigt werden kann und eine App für unterwegs.“ Rund 1000 der 159 Euro teuren Audiokurse hat Sauer seit Sommer verkauft. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt sie.

Das nächste Projekt der Bergerin: ein Kurs für Mensch und Hund. „Eine Kombination aus Human- und Tierpsychologie. Meist ist nämlich das Herrchen oder Frauchen das Problem und nicht der Hund, da muss man oft etwas an seinem eigenen Verhalten ändern.“

Der Audiokurs

ist über die Webseite www.glueckwaerts-gehen.coachy.net erreichbar.