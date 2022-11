Ein Schützenheim in Berg für drei Vereine?

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Regelmäßig zu Gast in Percha: die Aktiven der SG Mantal-Harkirchen mit (v.l.) Hans Kausek, Ludwig Korgel, Josef Voggesser, Günter Grätz, Friedemann Neumeier, Claudia Grätz, Hans Maier, Thomas Grätz, Monika Engesser, Stephan Humbert, Christine Lang, Schützenmeister Leo von Klenze, Sabrina Maier und Thomas Ebert. © Andrea Jaksch

Ein Schützenheim für drei Vereine am Huberfeld in Berg: Diese Idee wurde bei den Haushaltsberatungen im Berger Gemeinderat geboren, nachdem die Schützengesellschaft Mantal-Harkirchen leer ausgegangen ist. Was halten die drei betroffenen Vereine davon? Eine Momentaufnahme.

Harkirchen/Aufkirchen/Höhenrain – Die Schützengesellschaft Mantal-Harkirchen ist mit ihrer 120-jährigen Geschichte zweifellos einer der Traditionsvereine in der Gemeinde Berg. Seit 2018, nach dem verheerenden Brand im Manthal, sind die Schützen ohne Heimat und halten ihre Schießabende in Percha ab. Ihre Hoffnungen, mit dem MTV zusammen am Huberfeld in Berg ein neues Zuhause zu bekommen, wurden bislang nicht erfüllt. Für kommendes Jahr hat der Gemeinderat seine finanzielle Unterstützung dazu versagt. Wie berichtet, hat der Gemeinderat eine Investition von 460 000 Euro für ein Schützenheim abgelehnt. Aber er stellte eine möglicherweise gemeinsame Lösung mit den Schützenvereinen Enzian Höhenrain und St. Sebastian Aufkirchen in Aussicht. Nur: Die beiden anderen Schützenvereine fühlen sich ganz gut aufgehoben, dort wo sie sind.

Die Enzian-Schützen haben ähnliche Probleme wie die Harkirchner: Der rund 100 Mitglieder starke Verein hat seit neun Jahren, seit der „Neuwirt“ in Höhenrain zugesperrt hat, keinen eigenen Schießstand mehr. Während die Harkirchner in Percha schießen, sind die Höhenrainer in Münsing untergekommen. Dort fühlen sich die 15 bis 20 Aktiven wohl, sagt Schützenmeisterin Helga Müller. „Aber wir kriegen keine neuen Leute.“ Dasselbe berichtet der Schützenmeister der SG Harkichen-Mantal, Leo von Klenze: „Wir sind gut aufgehoben in Percha, aber wir können dort keine Jungen begeistern – sonst würden wir ja den Perchaern den Nachwuchs wegnehmen.“

Die Höhenrainer haben gerade einen 2500-Euro-Zuschuss für kommendes Jahr vom Berger Gemeinderat bekommen. Damit beteiligen sie sich zusätzlich zu den bisherigen Kosten an der Nutzung des gerade renovierten Münsinger Schießstandes, der nun elektronisch ist. Zu einem eigenen Heim, auch zusammen mit den anderen beiden Schützenvereinen, würde Helga Müller nicht nein sagen. Wobei sie zu bedenken gibt: „Für uns ist Berg auch weit weg.“

Die Sebastiani-Schützen Aufkirchen sind der Aktivste der drei Vereine. Mehr als 100 Mitglieder zählen sie, darunter rund 60 Aktive dank der verschiedenen Gruppen wie Zimmererstutzen und Böllerschützen. Die Aktiven und ihr neuer Schützenmeister Manuel Seitz fühlen sich im Vereinsheim Aufkirchen wohl. „Wir haben vor zwei Jahren schön ausgebaut und viel Zeit und Arbeit investiert“, sagt Seitz. „Aber wir sind auch offen für anderes.“

Der Schützenmeister der SG Harkirchen-Manthal wäre auch mehr als bereit, mit zwei weiteren Vereinen ein Schützenheim zu nutzen. Berg sei ein guter Standort, weil nicht zu weit weg von Kempfenhausen, Harkirchen und Mantal und ohne eigenen Schützenverein, so dass sich auch Nachwuchs finden könnte, sagt von Klenze. In einem langen Brief an die Gemeinderäte hatte er vor den Haushaltsberatungen für das Gebäude in Berg-Nord plädiert. „Es war nie unsere Absicht, dass wir für unsere 30 Mitglieder ein eigenes Schützenheim für knapp 500 000 Euro einfordern“, unterstreicht er im Gespräch. Doch sei eine Nutzung des Gebäudes für weitere Schützen und auch für den MTV möglich und sinnvoll. Zudem verringere eine gemeinsame Baustelle mit dem Funktionsgebäude des MTV nebenan die Kosten. Von Klenze gibt auch zu bedenken, dass die Gemeinde und die Mantaler Schützen bis vor kurzem mit einem Schießstand im Keller des MTV-Gebäudes geplant hätten. Wegen der hohen Kosten für den Keller habe man verständlicherweise Abstand genommen, doch die Schützen nicht weiter berücksichtigt.