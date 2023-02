Im Sommer wieder eine Badeinsel vor Allmannshausen

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Badeinsel im Starnberger See: Im Sommer soll jene vor Allmannshausen wieder installiert werden, die baugleich mit jener in Münsing (Foto) ist. Das Sicherheitskonzept erstellt Vizebürgermeister Andreas Hlavaty. © Sabine Hermsdorf

Die Gemeinde Berg will die Badeinsel im See bei Allmannshausen wieder installieren. Ein Sicherheitskonzept samt Umsetzung, um gegen mögliche Unfälle und gerichtliche Folgen gewappnet zu sein, will die Gemeinde unter Federführung von Zweitem Bürgermeister Andreas Hlavaty selbst erstellen.

Berg – Im Sommer wird die Badeinsel am gemeindlichen Badeplatz in Allmannshausen für Groß und Klein zur Verfügung stehen. Das Rathaus wird die Insel reparieren lassen und wieder nahe am Seeufer verankern. Gleichzeitig will man sich für juristische Auseinandersetzungen nach einem eventuellen Badeunfall wappnen. Allerdings ohne 10 000 bis 15 000 Euro für ein Gutachten auszugeben.

Zweiter Bürgermeister Andreas Hlavaty (CSU) hat sich bereit erklärt, anhand des Leitfadens des Bayerischen Justizministeriums zur Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern das notwendige juristische Gutachten zu erstellen, das die Gemeinde im Falle einer Klage braucht. Wie berichtet, hatte der Jurist Dr. Georg Krafft den Gemeinderat in der Sitzung vor Weihnachten darüber aufgeklärt, dass er mit einem solchen Gutachten vor Gericht auf der sicheren Seite sei. Hlavaty zeigte sich überzeugt, dieses Gutachten auch ohne Kraffts Hilfe hinzubekommen. „10 000 bis 15 000 Euro auszugeben, muss nicht sein“, sagte er.

In dem Leitfaden stehe im Prinzip alles drin, „man muss nur noch die Transferleistung erbringen“. Zusammen mit dem Bauhof werde er sich den Badeplatz und die Badeinsel anschauen, die Erkenntnisse zu Papier bringen und sich um eine Beschilderung möglicher Gefahrenlagen zu kümmern. Auch mit der Herstellerfirma der Badeinsel habe er schon Kontakt aufgenommen. „Die wussten gleich, worum es geht und haben schon eine E-Mail geschickt mit den nötigen Hinweisschildern“, berichtete er. Eine Maßnahme sei bereits sicher: Die Allmannshauser Badeinsel soll, genauso wie das baugleiche Modell in der Gemeinde Münsing, an zwei Stellen im See verankert werden, damit sie nicht mehr umkippen kann.

„Es geht darum zu zeigen, dass sich die Gemeinde Gedanken gemacht hat, falls der Staatsanwalt vor der Tür steht“, unterstrich Bürgermeister Rupert Steigenberger. Es gehe um eine juristische Überprüfung.

„Ein Rundum-Sorglos-Paket gibt es nicht“

„Wenn etwas passiert, sind wir dann aus dem Schneider?“, fragte Elisabeth Fuchsenberger (SPD). Hlavaty sagte dazu: „Man haftet nur dann, wenn man muss.“ Auch ein juristisches Gutachten aus Kraffts Feder sei im Zweifelsfall keine Versicherung: „Dann müsste Dr. Krafft seinen Kopf hinhalten, und er wird den Teufel tun“, sagte Hlavaty. „Er wird sagen, die Gemeinde hat das Konzept nicht richtig umgesetzt.“

Bei dem Sicherheitskonzept sei es wichtig, „die wahrscheinlichen Risiken abzudecken, nicht die unwahrscheinlichen. Ein Rundum-Sorglos-Paket gibt es nicht“, sagte der CSU-Fraktionschef und ergänzte: „Wir dürfen den Bogen nicht überspannen – sonst gehen wir alle gemeinsam baden, im wahrsten Sinn des Wortes.“

Die Stadt Starnberg hat laut Steigenberger sämtliche Badestellen vom Experten Krafft untersuchen lassen. Bei seinem Vortrag in Berg hatte Krafft nicht an drastischen Beispielen von besonders furchtbaren Badeunfällen gespart (wir berichteten), die zum Teil zu Strafen für Rathausmitarbeiter geführt hätten. Hlavatys Kommentar dazu: „Die Saat der Angst ist aufgegangen.“ Offenbar auch bei ihm. Er hat den 60-seitigen Leitfaden des Justizministeriums durchgearbeitet und erstellt in seiner Eigenschaft als Zweiter Bürgermeister nun ehrenamtlich das Sicherheitskonzept für den Badeplatz Allmannshausen.