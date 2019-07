Ins Schleudern gekommen: Mehrere Unfälle auf A 95 nach demselben Muster

Zu vier ähnlichen Unfälle kam es in den vergangenen Tagen auf der A 95 im Bereich des Starnberger Sees.

Berg –Ein 21-jähriger aus Rutesheim (Baden-Württemberg) war am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Höhe von Berg Richtung Süden unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über verlor und ins Schleudern geriet. Der Pkw kollidierte daraufhin mit der steinernen Mittelschutzwand und wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kollidierte er wiederum mit dem VW Golf einer 70-jährigen Garchingerin. Die Beifahrerin im VW, eine 65-jährige Garchingerin, musste laut Polizei „aufgrund gesundheitlicher Probleme“ ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gesamtschaden: zirka 31 000 Euro.

Ein 25-jähriger aus Geretsried erlitt am späten Freitagabend bei einem Unfall einen Schock und musste in eine Klinik gebracht werden. Er fuhr gegen 23 Uhr auf Höhe Icking auf der Autobahn Richtung Norden. Auch er kam auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, sein Audi RS 3 prallte erst gegen die rechte und dann gegen die die mittlere Leitplanke. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 16 000 Euro. Auch sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die A 95 in Fahrtrichtung München für 30 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehr Münsing war mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

Auf Höhe Berg verlor ein ein 57-jähriger Münchner die Kontrolle über seinen Wagen. Er war am Samstag gegen 20.30 Uhr Richtung München unterwegs. Sein BMW kollidierte zweimal mit der rechten Leitplanke. Der Schaden in diesem Fall: etwa 28 000 Euro.

Ins Rutschen war zuvor schon ein 49-jähriger Fürstenfeldbrucker gekommen. Auch er war – gegen 16 Uhr – Richtung München unterwegs. Sein Mercedes schleuderte in die mittlere Leitplanke. Den Schaden beziffert die Polizei auf ungefähr 8500 Euro.

