Jahresausstellung mit 50 Künstlern: Das ist im Marstall zu sehen

Der Kulturverein Berg präsentiert am 17. und 18. November seine Jahresausstellung im Marstall. Es stellen über 50 Künstler aus.

Berg – Das Insektensterben ist nur der Vorbote der Apokalypse. Seit 1986 ist die Anzahl der Insekten um 76 Prozent zurückgegangen. Nackte Zahlen der Krefelder Studie von Oktober 2017, die wenig tauglich sind, emotional aufzurütteln. Dies aber können Künstler wie Sophia Hößle, die im Rahmen der Jahresausstellung des Berger Kulturvereins im Marstall eine bedrückende Arbeit präsentiert. Die Künstlerin hat das Ausmaß des Insektensterbens drastisch sichtbar gemacht und 49 Schmetterlinge, Fliegen, Käfer, Motten altmeisterlich und in Originalgröße auf fünf mal fünf Zentimeter kleine Blätter gezeichnet. Diese präsentiert sie im Schaukasten, aufgesteckt mit Stecknadeln. „Übersehenes“ ist das Kunstwerk lapidar überschrieben. „Alle Insekten im Umkreis von 40 Metern gefunden“, steht noch dabei.

Über 50 Künstler stellen sich am Wochenende mit jeweils ein, zwei Arbeiten vor. Vereinsvorsitzende Marlies Beth hatte mit ihren Helfern einen ganzen Tag lang zu tun, um diese Ausstellung aufzubauen. Zu den zahlreichen gut gehängten Gemälden locken auch einige Skulpturen zum Besuch der Ausstellung. Ernst Grünwald zeigt einen kauernden Bronze-Faun in Miniaturausgabe und als Raum beherrschende Figur. Sehenswert ist auch Roman Wörndls Installation, der mit einer Raum greifenden Pendelwaage das Gleichgewicht zwischen Gewehrpatronen und Vogelflügel herzustellen sucht. Das beeindruckende kinetisches Objekt steht im wahrsten Sinne des Wortes auf Messers Schneide. Sehenswert sind auch Lucie Plaschkas „Vergessene Seelen“, die im Säulensaal herumgeistern. Die zurückgebliebenen Körperhüllen wehen an Leinen.

Bei den Gemälden und Zeichnungen überwiegt Gegenständliches. Hans Jörg Füllgraff setzt Aktskizzen zu einer Collage zusammen, Matthias Schilling zeigt Koreas Diktator Kim, Heide Schmidbauer variiert das Porträt einer Dame mit sechs verschiedenen Hüten, Elisabeth Biron malt in altmeisterlicher Manier das Kind „Sophie mit Puppe“ und Almut Kleist bettet ihre Mutter-Kind-Gemälde in frisches Frühlingsgrün. Dagegen wirkt Tre Polks Kinderdarstellung wie die Verarbeitung eines Traumas. „Zieh dir deine Jacke an!“, brüllt der Bildtitel dem Betrachter entgegen, dargestellt ist ein Kind beim Verlassen der Wohnung. Dazu Stillleben: Andreas Rosenberg arrangiert Sommerbirnen auf einer Balustrade, es finden sich auch Landschaftsbilder, Großstadtansichten wie die Straßenschluchten in New York von Petra Jakob und Abstraktes. Gerlinde Stadler verwendet alte Schnittmuster als Bildgrund und deutet sie zu einer Landkarte mit Straßen, Grenzen, Grenzübergängen um. Dazu die Anweisung „Hier verlängern“. Das liest sich für Besucher dann wie Trumps Befehl für den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko.

Die Jahresausstellung des Kulturvereins Berg „Kunst im Marstall“ (Mühlgasse 7) ist am Samstag und Sonntag, 17. und 18. November, von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Informationen gibt es auch unter www.kulturverein-berg.de.

Von Astrid Amelungse-Kurth