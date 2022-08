Mörlbachs Anschluss kommt doch früher

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Oben Häuschen, unten Druckleitung: Das Pumpenhaus in Mörlbach ist ein sichtbares Zeichen für den bevorstehenden Anschluss an die Kläranlage. © Abwasserverband

Die Vorbereitungen für den Anschluss Mörlbachs an die Kläranlage in Starnberg laufen ruhig und unaufgeregt. Die große Baustelle kommt voraussichtlich nächstes Jahr. Das Wichtigste ist schon fertig: das Pumpenhäuschen und die Druckleitung nach Farchach.

Mörlbach – Sichtbares Zeichen für die bevorstehende Veränderung im Mörlbacher Kanalsystem ist das neue Pumpenhaus. Sein Bau und die neue Druckleitung von Mörlbach nach Farchach bilden den ersten Bauabschnitt für den Kanalanschluss. Und damit ist auch das Wichtigste geschafft: „Mit dem Pumpenhäuschen und der Leitung nach Farchach könnten wir jederzeit die Pflanzenkläranlage abschalten“, sagt der Vizegeschäftsführer des Abwasserverbands Starnberger See, Michael Friedrich. „Aber dann wäre es halt Mischwasser, und das wollen wir nicht.“

Mörlbach entsorgt sein Wasser – noch – in einem Mischsystem aus Regen- und Abwasser in eine Teichkläranlage. Diese Praxis hat das Landratsamt untersagt. Bis spätestens Sommer 2026 muss es in Mörlbach ein Zwei-Kanal-System geben, das Abwasser soll dann nach Starnberg in die Kläranlage gehen. Deshalb plant der Abwasserverband, in Mörlbach neue Kanäle zu verlegen – die alten Rohre seien kaum zu gebrauchen, sagt die Chefin des Abwasserverbands, Dr. Stephanie Rapp-Fiegle. Die rund 50 betroffenen Mörlbacher Grundstückseigentümer müssen auf ihren Grundstücken ebenfalls zwei Kanäle verlegen: einen fürs Regenwasser und einen fürs Abwasser. Gleichzeitig will die Gemeinde Berg den Mörlbach aufweiten und vielleicht auch noch ein Nahwärmenetz verlegen – alles Zutaten für eine große Baustelle.

Die soll möglichst im Jahr 2023 stattfinden, wie die Abwasserverbandschefin sagt. „Wir bereiten gerade die Ausschreibung für den Bau des Hauptkanals für Schmutz- und Niederschlagswasser vor“, sagt Rapp-Fiegle. Nach der Ausschreibung Anfang 2023 sollen die Arbeiten starten, sodass bis Jahresende der Großteil geschafft ist.

Ursprünglich war Ende 2023 auch der Stichtag für den Anschluss. Doch das könnte knapp werden, wie in der Verbandsversammlung im Frühjahr deutlich wurde. Das Landratsamt habe signalisiert, dass Mitte 2026 auch noch in Ordnung sei.

Doch inzwischen, so Friedrich, schaut es zeitlich wieder ein bisschen besser aus. „Wir wollen gerne bis Ende 2023 fertig sein“, unterstreicht er. „Wenn alles klappt, schaffen wir das auch.“ Die Erfahrungen, die der Abwasserverband aber zum Beispiel bei der Kanalisierung in Hanfeld gemacht habe, zeigten jedoch, dass nicht immer alles rund laufe. Dort zogen sich die Kanalarbeiten lange hin, es gab viele Probleme.

Nach einem „Hanfeld II“, wie es Friedrich formuliert, sieht es derzeit in Mörlbach nicht aus. Der Verband habe alle Grunddienstbarkeiten bekommen, die er brauche, sagt Friedrich. Die Grundstücksverhandlungen gestalteten sich in der Vergangenheit durchaus schwierig.

Auch die Grundstückseigentümer seien soweit vorbereitet, sagt Rapp-Fiegle. Deren Kanäle seien vom Abwasserverband per Kamera befahren worden. Sie hätten nun Pläne an der Hand, anhand derer sie ihre eigenen Kanalarbeiten beauftragen könnten.