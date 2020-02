Kempfenhausen hat einen Halt, der mehr als eine Bushaltestelle ist

Gewünscht war sie schon in den Siebzigern, die ersten Planungen für sie begannen in den Neunzigern: Die nun endlich offiziell eingeweihte Bushaltestelle vor dem Landschulheim Kempfenhausen erzählt von Konflikten, Durchhaltevermögen und Schülerengagement.

Kempfenhausen – Ein halbes Blasorchester für eine Bushaltestelle: Das Rahmenprogramm war imposant bei der offiziellen Einweihung des neuen Halts am Landschulheim Kempfenhausen. Seit Herbst 2019 fahren ihn Schul- und Linienbusse an. Ein breiter Gehsteig bietet genügend Platz für die Schülerströme und zwei weitere Parkbuchten für Elterntaxis, genannt „Kiss-and-Goodbye“-Zone. Es herrschen endlich geordnete, sichere Verhältnisse vor dem Internat-Gymnasium – Jahrzehnte nach den ersten Forderungen in den Siebzigern und den ersten Planungen in den Neunzigern.

Rund 360 000 Euro hat das Projekt die Gemeinde Berg gekostet, 2000 Euro davon trug die Schülermitverwaltung dank einer Online-Petition bei. Schulleiter Elmar Beyersdörfer sprach bei der Einweihung von „Zeitdimensionen, die man nur in Berlin kennt – aber Berlin hat keinen Rupert Monn, einen Kommunalpolitiker im besten Sinne“. Der Berger Bürgermeister betonte daraufhin, dass es eigentlich nichts Großes zu feiern gebe. „Aber es hat so lange gedauert, und der Aufwand war so groß, als hätten wir zwei Schulen gebaut“, sagte er mit einem Lächeln. Generationen von Elternbeiräten und mehrere Schulleiter habe das Hin und Her um die Bushaltestelle Nerven gekostet.

Der Bürgermeister verwies auch auf Konflikte mit dem Zweckverband bayerischer Landschulheime: „Was aus der Münchner Direktion kam, war der Sache oft nicht dienlich.“ Von seiner Kritik aus nahm er die derzeitige Geschäftsleiterin Gudrun Pflanzl, die bei der Feier in Kempfenhausen anwesend war: „Seit Sie im Amt sind, sind wir wieder auf Augenhöhe“, sagte Monn.

Ein Zeichen dafür, was Schüler erreichen können

Der Verband hatte sich nicht an den Kosten für die Bushaltestelle beteiligt – im Gegensatz zur Schulfamilie, angeführt von Schülersprecher Joshua Grasmüller. Er habe sich mit der Petition vor knapp zwei Jahren eingeschaltet, weil die Situation „festgefahren“ gewesen sei. Bei der Einweihung sagte Grasmüller: „Für mich ist das nicht nur eine Bushaltestelle. Sie ist ein Zeichen dafür, was Schüler erreichen können.“

In der Einfahrt zum Schulheim haltende Busse, sich zwischen Schülern durchschlängelnde Autos: Das Verkehrschaos ist nun beseitigt. Ganz abgeschlossen ist das Projekt aber noch nicht, wie Planer Andreas Ott auf Nachfrage erklärte. Ein paar Schilder fehlen noch, und die Betonmauer an der Treppe werde noch von Schülern gestaltet. Außerdem könnte die direkt vor der Schule geltende Einbahnstraßenregelung in Richtung Berg umgekehrt werden – damit Elterntaxis aus südlicher Richtung direkt vorfahren könnten. „Aber dann hätten wir auch wieder mehr Autos vor der Schule, was wir eigentlich nicht wollen“, sagte Ott. „Wir wägen das noch ab.“