Neues Buch und Sensationsfund: Kini-Rätsel bleibt ungelöst

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Genau recherchiert, lebendig geschrieben: Markus Richter mit seinem Buch „Königsherz“. © Dagmar Rutt

Markus Richter hat an historischer Stelle in Berg sein neues Buch über Verhaftung Ludwigs II. vorgestellt, in das auch ein Sensationsfund auf einem Dachboden einfloss.

Berg – Es ist schon eine Sensation: Jahrzehnte lagen die „Erlebnisse eines Augen- und Ohrenzeugen“, die zur Verhaftung König Ludwigs II. vom ehemaligen Füssener Hoflieferanten und Apotheker Christian Singer niedergeschrieben worden waren, auf dem Dachboden der Füssener Stadt-Apotheke. Bis sie der Apotheker Manfred Wagner dort fand und eine Kopie dieses Berichts dem Neuschwanstein-Experten Markus Richter ausgehändigt hat. Nun ist daraus der dritte und letzte Teil seiner Neuschwanstein-Trilogie mit dem Titel „Königsherz“ entstanden, die von Autor und Verleger fernsehreif im Berger Marstall vorgestellt wurde. Ein Abend im Kerzenlicht mit Gruselfaktor, Pferdegetrappel und Wagnerklängen, mit reichlichen Projektionen von historischen Fotos und Dokumenten, darunter auch ein sehr seltenes Foto von 1886. Es zeigt Neuschwanstein als Baustelle, so, wie das Schloss zur Verhaftung König Ludwigs II. ausgesehen hat.

Zum ersten Mal wird vollständig dargestellt, zu welchem Zeitpunkt welche Mitglieder der Verhaftungskommission in Hohenschwangau saßen, welche Kommissionsmitglieder verhaftet, in Neuschwanstein eingesperrt wurden oder sich entziehen konnten. Mit merkwürdigen Details: So fehlten die Galauniformen, weswegen man erst mal zum Abendessen ging. Zwölf Leute gönnten sich 40 Maß Bier und Champagner. Man erfährt, welcher Psychiater sich weigerte, Dr. Guddens Gutachten zu unterschreiben, weil er keine Geisteskrankheit feststellen konnte, und dass sehr kurzfristig entschieden wurde, den König statt nach Schloss Linderhof nach Berg zu kutschieren. Seltsam ist auch, dass in den Aufzeichnungen ausgerechnet die Seiten mit den tragischen letzten Minuten am Seeufer fehlen, die aber vorhanden waren.

Auffällig: Bestimmte Seiten fehlen in Augenzeugenbericht

Markus Richter äußerte im Anschluss gegenüber der Presse, dass erkennbar Seiten aus dem Heft gerissen wurden. Für ihn ist auch klar, dass die geplante Flucht des Königs „stümperhaft vorbereitet“ gewesen ist. Die Lektüre der letzten Seiten des Buches, die die Vorgänge am Pfingstsonntag 1886 am Seeufer in Berg schildern, sind jedenfalls an Dramatik nicht zu überbieten und lösen dennoch nicht das Rätsel um den Königstod.

Was das Buch auszeichnet, ist der gelungene Spagat des Autors zwischen Fiktion und Fakt. Markus Richter, der jahrelang Kastellan von Schloss Neuschwanstein war, hat penibel recherchiert und Dokumente gesichtet – die in Süterlin-Schrift verfassten hat ihm seine Frau transkribiert. Er hat aber auch genügend Fantasie, um lebendige Dialoge zu schreiben und erfindet schillernde Charaktere, die er den historisch verbürgten Figuren an die Seite stellt. Alles wird zu einem spannenden großen Ganzen verquickt mit der Erkenntnis für den Leser, das es so gewesen sein könnte. Was der Autor aber nicht verrät: War es nun Mord oder Unfall? Am Ende sind halt doch wieder alle Fragen offen, und König Ludwigs II. Tod wird ein ewig Rätsel bleiben.

Markus Richter hat für den dritten Band des Neuschwanstein-Thrillers Augen- und Ohrenzeugenberichte aus den letzten Tagen des Königs ausgewertet. Manche waren schon bekannt – der offizielle Bericht vom Assistenzarzt von Gudden, der Bericht des Oberregierungsrates von Kopplstätter, Mitglied der Vehaftungskommission in Neuschwanstein oder das Interview mit dem Pfleger Bruno Mauser, Betreuer des Königs in Berg. Er hat Archive durchforstet, offizielle und inoffizielle Protokolle des Füssener Polizeiwachtmeisters Ferdinand Boppeler und des Füssener Bezirksamtmanns Bernhard Sonntag, Aufzeichnungen der Schönauer Feuerwehr und des Schlossdieners in Neuschwanstein, Mang Anton Niggl, ausgewertet.

Der Sensationsfund waren die bisher unbekannten 20 Seiten „Erlebnisse eines Augen- und Ohrenzeugen“, die der Füssener Apotheker und Hoflieferant Christian Singer entdeckt hat – die Grundlage des Buches.

„Königsherz. Neuschwanstein-Thriller“ von Markus Richter ist in der „edition tingeltangel“ erschienen, München 2023, ISBN 978-3-944936-64-2, 18 €Preis: 18 Euro, auch als E-Book erhältlich.