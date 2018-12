Chorprobe mit Om und Oma

Die Kolpingsfamilie Höhenrain hat mit ihrem vorweihnachtlichen Theaterstück wieder die Dorfbewohner begeistert. Zur Aufführung kam diesmal „Chorprobe mit Hindernissen“.

Höhenrain– Es gibt sie noch,die liebgewordenen Traditionen im Ort, die sogar am Freitag vor Weihnachten die Dorfbewohner ins Pfarrheim locken. Die Höhenrainer Kolpingsfamilie hat dies zum wiederholten Male geschafft. Ihr vorweihnachtliches Theaterstück, ein kurzweiliger Einakter, war bereits das sechste in Folge. Der Saal war voll belegt. „Unsere Fangemeinde wächst“, freute sich Resi Much, die das Stück geschrieben und Regie geführt hat. „Theater spielen hat in unserer Kolpingsfamilie eine lange Tradition. Wir sind jetzt zu kürzeren Formaten übergegangen, das ist für uns Laienspieler besser zu bewältigen.“

Sechs Wochen haben die 13 Schauspieler geprobt, bis das Stück „Chorprobe mit Hindernissen“ zur Aufführung kam. Dichtung und Wahrheit seien da hineingeflossen, verrät die Höhenrainerin, die seit vielen Jahren die Register der Kirchenorgel bedient und dadurch zahllose Chorproben erlebt hat.

Herrlich überspitzte Personen hat sie gezeichnet, etwa die hochgestochene Charlotte von Wildenau (Lena Hochstraßer), die sich im Chor für absolut unverzichtbar hält, Heiko aus Sachsen (köstlich: Hansi Buchner), der immer in traumhaftem Dialekt zitiert, was seine Mutti zu sagen pflegte. Oder Ramona (Andrea Buchner), deren Handy andauernd klingelt und die immer rangehen muss. Xandi in Schlabberhosen (Anna Hochstraßer) lebt ihren Esoterik-Trip, versprüht Aura-Spray und zündet Räucherstäbchen an, während der Installateur Notdienst-Anrufe bekommt. „Ein Sauhaufen, zum Wahnsinnigwerden“, stöhnt Chorleiter Anton Unfried (Martin Klostermeier), der kein C von der Zenz bekommt, weil sie wieder ihr Hörgerät nicht eingeschaltet hat. Das Publikum amüsierte sich königlich, quittierte die Leistung mit tosendem Applaus.

Mit Resi Much haben die Kolpingmitglieder tatsächlich ein heimliches Drehbuch-Talent am Start. Sie fing selbst an zu schreiben, weil sie nichts Passendes unter den erhältlichen Einaktern gefunden hat. „Ich wollte was Lustiges, nichts so Ernstes oder Besinnliches.“ Die „Chorprobe“ ist ihr fünftes Stück, wie die Vorgänger aus dem Leben gegriffen. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen seien rein zufällig, zwinkerte sie. Nächstes Jahr wolle sie vielleicht mal eine Pause machen, überlegte sie kurz. Doch da werden die Höhenrainer ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Ihre lieb gewordene Tradition, das vorweihnachtliche Theaterstück, werden sie hoffentlich einfordern. nus