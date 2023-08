Komplettes Büro auf dem Rücken

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Ideen im Rucksack oder Trolley: Firmengründer Jens Bruins mit seinen Produkten. © Moresy GmbH

Wer viel unterwegs ist, ob Unternehmer, Mitarbeiter im Vertrieb oder Geschäftsleute, wird die Neuheit eines Start-up-Unternehmens zu schätzen wissen. Das mobile Büro der Moresy GmbH aus Berg hat Serienreife erlangt. Demnächst startet eine Crowdfunding-Kampagne, um den Verkauf anzukurbeln.

Höhenrain – Eine Entwicklung aus der Gemeinde Berg könnte das mobile Arbeiten auf ein neues Niveau heben. Das mobile Büro des Start-ups Moresy ist reif für die Serienfertigung.

Das Coronavirus und seine Folgen haben das Berufsleben in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren ordentlich durcheinandergewirbelt. Aber bereits vor der Pandemie hatte sich die Arbeitswelt gewandelt. Immer mehr Menschen sind beruflich mobil. Jens Bruins hat es selbst erfahren. Der gelernte Bürokaufmann, der nach der Ausbildung zwölf Jahre im Immobilienbereich einer Bausparkasse tätig war, heuerte dann bei einer Firma an, die Swimmingpools produziert und vertreibt. Mit „da hast du was zum Anfassen“ habe der Unternehmenschef ihn zum beruflichen Wechsel überredet, verrät Bruins. Als Vertriebler – der Raum Berlin war sein Geschäftsfeld – hat Bruins „die logistischen Umstände als große Herausforderung“ empfunden: ungutes Gefühl beim Befördern vertraulicher Unterlagen, ständiges Suchen nach wichtigen Dokumenten und andere Beschwerlichkeiten mehr. Der in Euskirchen bei Köln geborene, am Niederrhein aufgewachsene und 2009 nach Bayern übergesiedelte junge Mann entschloss sich, ein System zu entwickeln, das das berufliche Reisen flexibler, sicherer, übersichtlicher und weniger anstrengend macht.

Mittlerweile war Bruins der Liebe wegen ans Starnberger-See-Ostufer gezogen. Im Berger Ortsteil Höhenrain gründete der heute 39-jährige Familienvater – die beiden Töchter sind dreieinhalb Jahre und neun Wochen jung – die Firma Mobile Registratur-Systeme (Moresy), zunächst als GbR. Ein Jahr später, als er eine Art Rollcontainer (ausgezeichnet als Top-100-Bürolösung) auf den Markt gebracht hatte, wandelte er das Unternehmen in eine GmbH um. „Wir haben uns darauf fokussiert, das mobile Arbeiten zu erleichtern“, erklärt Bruins seine grundlegende Idee. Deshalb war mit dem Rollcontainer die Reise noch nicht zu Ende.

So sieht die Moresy-Lösung in Aktion aus. © Moresy GmbH

Bei einer Radltour hatte er folgenden Gedanken, der ihm nicht mehr aus dem Kopf ging: „Von unterwegs aus auf einem kleinen Laptop zu arbeiten, ist zwar machbar, jedoch macht es wenig Spaß.“ Das Ziel des umtriebigen Tüftlers war ein Arbeitsplatz, der in einen Rucksack passt, um ständig flexibel zu sein – ob bei der Arbeit unterwegs, beim Wandern oder bei einem Wochenendausflug. Ende Februar lag das „One Office-System“ als Prototyp auf dem Tisch. Ein zusammenklappbarer Arbeitsplatz mit zwei hochauflösenden Bildschirmen, einer Tastatur, Maus, flexiblem Docking-System und Plug-and-Play-Option. Das kompakte Paket findet Platz in einem hochwertigen Rucksack, der zudem noch ein Fach hat für Wechselwäsche bzw. -kleidung während eines Kurztrips. Wer es noch komfortabler mag, bekommt den Rucksack auch als fahrbaren Trolley mit ausziehbarem Zugbügel.

Das Crowdfunding für das nun serienreife Mobilbüro startet noch im laufenden dritten Quartal dieses Jahres. Dafür können sich Interessierte schon vorab unter moresy.de/info registrieren – der Beitrag ist flexibel bis zum vollen, noch offenen Preis eines Geräts. Sie werden rechtzeitig über den Start informiert. Weitere Infos zu dem mobilen Arbeitsplatz auf www.moresy.de.