Musikalische Erinnerung an das Grauen

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Ausflug in die „Zwischenwelten“ zum Kriegsende, historisch wie musikalisch (v.l.) Pianistin Lauriane Follonier, Organisatorin Elisabeth Carr und Historikerin Prof. Dr. Marita Krauss. © Andrea Jaksch

Das Grauen des Todesmarschs Ende April 1945, als sich die Welt im Übergang zwischen dem Horror des Zweiten Weltkriegs und einer ungewissen Zukunft befand – wie sich das vielleicht angefühlt haben könnte, davon bekamen die Besucher im Schloss Kempfenhausen am Mittwochabend eine Ahnung.

Kempfenhausen – Musik kann eine Macht entwickeln, die mit Worten nicht zu erklären ist. Als die Pianistin Lauriane Follonier am Mittwochabend die ersten Takte der Klaviersonate „27. April 1945“ von Karl Amadeus Hartmann intoniert, spüren die Zuhörer diese Wucht. Hartmann hat die Sonate an dem Abend gegen Kriegsende geschrieben, an dem sich KZ-Häftlinge aus Dachau auf ihrem Todesmarsch durch Kempfenhausen schleppten, begleitet und misshandelt von SS-Soldaten, menschliche Wracks, ausgemergelte Körper, die mit Holzschuhen, mit Lappen um den Füßen oder barfuß in der harschen Frühlingskälte mit Mühe ihren Weg bewältigten. Seine Wut, sein Unverständnis und das Leid, das er angesichts dieser erbarmungswürdigen Gestalten empfand, transportiert Pianistin Follonier in den Saal des Kempfenhauser Schlosses. Sie schüttet mit Hartmanns Musik eine Woge an Emotionen über die Zuhörer aus. Die können sich kaum entziehen: Sie spüren die Trauer, die Länge des Zuges, den Hunger, das Leid.

Nach 77 Jahren, vielleicht am Vorabend eines neuen großen Krieges, erinnern der Landkreis Starnberg in Zusammenarbeit mit Elisabeth Carr von Kunsträume am See an den Todesmarsch. Fast genau an der Stelle, an der Hartmann seine Trauer und Wut in eine Sonate legte. Ein paar hundert Meter weiter südlich, am Lüderitzweg 39, hatte sich der Komponist mit seiner Familie zwei Jahre lang im Haus der Schwiegereltern versteckt.

„Wir sind nicht sprachlos angesichts der aktuellen Situation“, sagt Carr bei ihrer Begrüßung im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. „Wir handeln, und das ist gut.“ Es sei nicht nur wichtig, sich zu erinnern, sondern auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen, ergänzt die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. „Wir erleben wieder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das wird nicht ungeahndet bleiben“, verspricht die FDP-Politikerin.

Was war das für eine Zeit gegen Ende des Krieges? Das ordnet die Historikerin Prof. Dr. Marita Krauss für die Zuhörer ein. Sie nennt diese Zeit eine Zwischenwelt. Es sei wichtig gewesen, nicht in letzter Minute zwischen die Fronten zu geraten. Da waren die Fanatiker, die denjenigen mit dem Tod drohten, die weiße Fahnen hissten. Da waren die Bemühungen der „Freiheitsaktion Bayern“, das Land den Amerikanern zu übergeben – der Feldafinger Offizier Günther Caracciola-Delbrück wird wegen seiner Teilnahme an der Freiheitsaktion zehn Tage vor Kriegsende hingerichtet.

Der „grausame, graue Zug“ der KZ-Häftlinge zeigte vielen Bürgern erstmals die Verbrechen des NS-Regimes, vor denen sie bis dahin die Augen verschlossen hätten. Viele hätten geholfen, andere hätten es nicht gewagt, sich den Häftlingen zu nähern, so Krauss. Zwischen Feldafing und Tutzing strandete ein Zug mit Häftlingen aus Mühldorf, sie waren die ersten Bewohner des Displaced-Persons-Camp in Feldafing.

Der Einmarsch der Amerikaner Anfang Mai, gegen Ende Mai kamen auch noch die Franzosen, die deutlich härter vorgingen. „Das Kriegsende bedeutete das Ende des Bombenterrors, aber noch nicht das Ende von Elend und Not“, verdeutlicht Krauss.

Not, Ohnmacht und Wut hat Karl Amadeus Hartmann in Noten gefasst. Andreas Baumgartner von der Hartmann-Gesellschaft ordnet für die Zuhörer im Kempfenhauser Schloss ein, was Hartmann für ein Mensch war. Einer, der auf seine Karriere verzichtete, weil er dem menschenverachtenden Regime nicht in die Hände spielen wollte. Der blieb und Widerstand leistete.