Besuch beim Kunstgießer aus Höhenrain

Von: Laura Forster

Ungefährlich ist die Arbeit mit flüssiger Bronze nicht. Marc-Andreas Hofmeister (l.) hat mit 31 Jahren als Kunstgießer jedoch ausreichend Erfahrung. Seine beiden Mitarbeiter helfen ihm bei jedem Guss. © Dagmar Rutt

Mehrere aufwendige Schritte vom Wachsmodell bis zur Patina durchläuft ein Kunstwerk von Marc-Andreas Hofmeister. Drei bis vier Wochen dauert es, bis ein Kunde sein Bronzeobjekt abholen kann. Besuch in einer der letzten Kunstgießereien Bayerns.

Höhenrain – Marc-Andreas Hofmeister zieht sich eine Schutzbrille auf, nimmt das Gestell, das den Tiegel umfasst, in dem die 1200 Grad Celsius heiße flüssige Bronze blubbert, in die Hand und beginnt, die leuchtende Flüssigkeit in die kleinen runden Öffnungen der Schamottquader zu gießen. Zwei seiner insgesamt sieben Angestellten assistieren dem geübten Kunstgießer bei dem Vorgang. Ungefährlich sei die Arbeit nicht, so der 54-Jährige. „Man muss schon achtgeben.“ Spezielle Kleidung und Vorsichtsmaßnahmen seien während des Gießens deshalb ein Muss.

Seit mittlerweile 31 Jahren betreibt Hofmeister die Kunstgießerei in Höhenrain – eine der letzten in Bayern. Schon sein Großvater und Urgroßvater übten das Handwerk aus. Er selbst lernte bei Hans Mayr am Gollierplatz in München. Heute gibt er sein Wissen an Angestellte, Auszubildende und Praktikanten weiter. Die Gießerei soll eines Tages sein elfjähriger Sohn Adrian übernehmen. „Der hat Interesse an der Arbeit“, sagt der Vater stolz. Eine wichtige Grundvoraussetzung, denn die Arbeit als Kunst- und Glockengießer ist oft kompliziert, kleinteilig und herausfordernd.

Kunstgießer Marc-Andreas Hofmeister hat zu vielen Kunden ein persönliches Verhältnis

Bildhauer, Museen und Restaurateure aus dem Freistaat, aber auch aus der Pfalz oder Bremen bringen ihre Werke, meist in Gips oder Ton gefertigt, an den Starnberger See, damit aus ihnen eine Bronzeskulptur entsteht. „Zu vielen Kunden habe ich ein persönliches Verhältnis. Das ist wie beim Friseur, da geht man ja auch zu dem, dem man vertraut.“

Bevor der 54-Jährige mit dem Guss beginnen kann, müssen einige Schritte Vorarbeit geleistet werden. Als Erstes lässt Hofmeister eine Negativform aus Silikon des Kunstwerks entstehen, anhand derer er ein Positiv aus Wachs, das identisch ist mit dem Original, nachbauen kann. Die Wachsvorlage, die mit Guss- und Luftkanälen versehen wird, tunkt der Kunstgießer in eine aus Ziegeln, Gips und Wasser bestehende Schamottmasse ein. Nach einer Viertelstunde ist der Block hart und wird aus der Werkstatt in die benachbarte Gießerei getragen. „Eine Woche bleibt die Masse hier drin“, sagt Hofmeister und zeigt auf einen rund drei Meter hohen und zwei Meter breiten 700 Grad heißen Trockenofen. In dieser Zeit schmilzt das Wachs und verbrennt. Sobald der Schamottquader abgekühlt ist, beginnt der Kunstgießer mit der Hauptarbeit. „Wir gießen alle sieben Tage. Sobald genügend Werke zusammengekommen sind.“

Viele kleine Schritte bis zur fertigen Bronzefigur. Praktikantin Thao Nhi Pham verbessert die Wachsvorlage. © Dagmar Rutt

Die Bronzeblöcke, die Hofmeister bei einem Hüttenwerk in Ulm kauft, werden in einem sogenannten Trommelofen unter der Erde zum Schmelzen gebracht. Wenn die Legierung rot glühend und flüssig ist, gießt der Höhenrainer die Bronze in die Öffnungen der harten Quader. Nach vier bis fünf Stunden ist das Metall erstarrt. „Dann können wir beginnen, vorsichtig die Schamottmasse zu zerschlagen.“ Anschließend bekommt die Skulptur von einem Ziseleur den Feinschliff verpasst. Sie wird patiniert, mattiert, aufgeraut oder poliert – je nach Wunsch des Kunden. „Insgesamt dauert der Prozess bis zu vier Wochen.“

Enge Zusammenarbeit mit Kunden ist wichtig

Eine enge Zusammenarbeit mit seinem Auftraggeber ist dem Kunstgießer besonders wichtig. „Wenn ich die Bildhauer vor vollendete Tatsachen stelle, würde das wahrscheinlich nicht gut enden“, sagt Hofmeister und lacht. Deshalb werden die Künstler bei jedem Schritt miteinbezogen und können sich selbst an der Arbeit beteiligen.

Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung überlässt der Kunstgießer das Kreative den Profis. Einen Teil der Werke, die in Höhenrain entstehen, stellt Hofmeister jedoch in seiner Galerie am Promenadeplatz in München aus. „Dort verkaufe ich auch einige Werke“, sagt er.

Die Kunstgießerei bietet auch Kurse oder Ausflüge für Schulen und Vereine an. Marc-Andreas Hofmeister ist unter z (0 81 71) 2 23 32 oder info@kunstguss.net erreichbar. lf