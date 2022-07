Kempfenhausen freut sich über EU-Filmpreis

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Eine Szene aus dem preisgekrönten Film: Luzia Hartlieb (2.v.r.) diskutiert mit Mitschülern über den Sinn der EU. © Film LSH Kempfenhausen

Lächelnde Jugendliche, die Zuversicht und Zukunftssicherheit verbreiten: Das ist der Kerninhalt eines Spots, mit dem der Oberstufenkurs Dramatisches Gestalten/Film des Landschulheims Kempfenhausen einen Preis gewonnen hat – diesmal auf europäischer Ebene zum Thema „Will EU shape your future?“.

Kempfenhausen – Beim Betrachten des Films, den die Kempfenhauser Schüler für den MoviEUnited-Award gemacht haben, steigt unweigerlich die Laune: Aufnahmen von oben mit der Drohne, viele fröhliche junge Menschen, die Sätze sagen wie „Wir werden Probleme gemeinsamen anpacken“ oder „Und zusammen zu Lösungen kommen – so sieht Demokratie aus“. Ja, das wäre die Idee hinter der Demokratie. Man wird ganz zuversichtlich, wenn man die jungen Leute im Film des Q-Seminars des Landschulheims Kempfenhausen betrachtet. Vor allem mit dem Wissen, dass sie bei dem Film-Wettbewerb den dritten Platz belegt haben.

Tolle Bestätigung auf großer Bühne: Luzia Hartlieb und Justin Tichy freuten sich über den dritten Platz des Wettbewerbs MoviEUnited. © Landschulheim Kempfenhausen

Eines der Kriterien war die Länge oder besser: die Kürze des Clips. Er sollte nur eine Minute lang werden, wie der betreuende Lehrer Christian Helfricht erklärt. „Verlangt war ein Clip. Das ist ein Format, den die Jugendlichen von TikTok her gewöhnt sind.“ Entsprechend kurz sind die Sequenzen, ohne hastig zu wirken. Schüler auf dem Sportplatz, auf dem Steg, vor einer Tafel mit komplizierten physikalischen Berechnungen, die erklären, warum die EU wichtig ist für sie. Es macht Spaß, den Clip anzuschauen.

Anhand der Ausschreibung des Preises hätten sich die Schüler einen Produktionsablauf überlegt, erzählt Helfricht. Durch den Wettbewerb herrsche ein gewisser Druck: „Eine Deadline hilft“, ist seine Erfahrung. Vier Wochen lang habe man intensiv gearbeitet. Gerade ein so kurzer Film mache besonders viel Arbeit, ist Helfrichts Erfahrung. „Da muss man viel mehr überlegen.“ Die Schüler übernahmen die Produktion, schrieben das Konzept und das Script. Das Drehen am Set sowie die Postproduktion liege auch in Schülerhand, während die Lehrer für Material und Technik sorgten, erzählt Helfricht. „Wir sind die Materialmuggel und erklären, wie Ton und Licht funktioniert.“

Mit Blick auf das Ergebnis war das offenbar eine perfekte Arbeitsteilung. Im Landschulheim Kempfenhausen ist man stolz auf den neuerlichen Filmpreis. „Es waren sehr viele Einsendungen“, sagt Helfrichts Kollege Markus Listl. Die Macher von elf Filmbeiträgen seien Anfang Juli zur Preisverleihung ins Deutsche Museum nach München eingeladen worden. „Groß war die Freude dann, als bekannt gegeben wurde, dass die Schülergruppe von Justin Tichy und Luzia Hartlieb den mit 500 Euro dotierten dritten Platz belegen konnte“, erzählt Listl. „Der Erfolg ist umso erfreulicher, da bei diesem Wettbewerb auch Filme von Filmhochschulen zugelassen waren“, unterstreicht Listl.

Der neuerliche Erfolg reiht sich in die lange Reihe der Filmpreise ein, die das Landschulheim Kempfenhausen schon bekommen hat. Der wie vielte es ist, kann Listl gar nicht sagen, aber ein Preis auf europäischer Ebene ist neu.

Woher nehmen die Kempfenhauser ihre Kreativität? „Das weiß ich auch nicht“, sagt Listl, der seit vielen Jahren zusammen mit Helfricht und Susanne Lambert jährlich eine Arbeitsgruppe in der Unterstufe und einen Oberstufenkurs betreut. „Ich weiß nicht, was wir anders machen. Es liegt an den Ideen der Schüler. Wir achten nur drauf, dass sie sie ordentlich umsetzen.“ Helfricht freut sich, dass das Landschulheim Kempfenhausen inzwischen als „schulisches Kompetenzzentrum Film“ gilt.

Die Gewinnerfilme

und auch jener des Landschulheims sind auf der Facebook-Seite des Wettbewerbs MoviEUnited zu sehen unter der Adresse www.facebook.com/movieunited/.