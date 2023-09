Lehrermangel, Corona-Folgen, Bauen: Ein neuer Schulleiter und seine Herausforderungen

Von: Tobias Gmach

In seinem neuen Büro: Schulleiter Tomas Raidt, der ab und an auch noch Astrophysik unterrichtet, war zuletzt vier Jahre Stellvertreter seines Vorgängers Elmar Beyersdörfer. © Andrea Jaksch

Mehrere Baumaßnahmen, der Lehrermangel und die Corona-Folgen: Diesen Herausforderungen sieht sich Tomas Raidt, der neue Leiter des Gymnasiums im Landschulheim Kempfenhausen, gegenüber. Außerdem will er den Campus zu einem kulturellen Zentrum in Berg machen.

Kempfenhausen – Seit 21 Jahren arbeitet Tomas Raidt nun schon am Gymnasium im Landschulheim Kempfenhausen. Aber der erste Schultag war diesmal ein sehr besonderer für ihn: Es war sein erster als Schulleiter. Mathe-, (Astro)-Physik- und Informatiklehrer ist Raidt, daneben sieht seine Kempfenhauser Karriereleiter wie folgt aus: Als Medienwart war er einst zuständig für Overhead-Projektoren und Co., später wurde er Systembetreuer, dann Mitarbeiter in der Schulleitung und vor vier Jahren schließlich der Stellvertreter von Elmar Beyersdörfer. Letzterer wurde im Sommer verabschiedet, nach fast 40 Jahren an der Schule und fünf als ihr Direktor.

„Das Gute ist, dass ich ein Hausgewächs bin“, sagt Raidt. Aber ist das wirklich so gut, vom langjährigen Kollegen der anderen Lehrkräfte zu deren Chef werden? „Ich bin nicht qua Amt der, der immer recht hat“, entgegnet der 58-Jährige. Er wolle Lösungen immer im Team finden und „Belastungen verteilen“. Für Fragen und Anliegen gelte „das Prinzip des offenen Büros“. Ein wichtiges Mitglied fehlt aber noch im Team – sein eigener Nachfolger. Die Stellvertreter-Stelle ist derzeit nicht besetzt, sondern noch ausgeschrieben.

Eine Sozialpädagogin hat das Gymnasium mit rund 700 Schülern, von denen etwa 50 das Internat besuchen, heuer gewonnen. Zusätzlich zur Schulpsychologin. Und darüber ist der neue Schulleiter sehr froh. Die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie seien bei den Schülern noch stark spürbar und müssten aufgearbeitet werden.

Lehrerstellen besetzen: Ab 2025/26 wird das noch schwieriger

Aber das ist nur eine Herausforderung, der sich Raidt mit seinem Team gegenübersieht. In den Tagen vor dem Schulstart beschäftigte ihn vor allem die Aufgabe, alle Klassen und Kurse mit Lehrkräften zu besetzen. „Noch geht es sich einigermaßen gut aus“, sagt er. Aber spätestens zum Schuljahr 2025/26, wenn das wieder eingeführte G9 in kompletter Klassenstärke läuft, benötige die Einrichtung sechs bis elf Lehrerstellen mehr. Und der landesweite Pädagogenmangel ist bekannt. „Wir versuchen jetzt schon, Quereinsteiger zu finden, damit es uns dann nicht so hart trifft.“

Tomas Raidt legt sehr viel Wert auf die Feststellung: „Wir sind keine Privatschule, sondern in öffentlicher Trägerschaft.“ Und zwar in der des Zweckverbands Bayerische Landschulheime. Die Privatschulen-Vermutung haben viele wohl wegen des optischen Eindrucks von außen. „Jeder, der an das Landschulheim denkt, hat das Eingangstor vor seinem inneren Auge“, sagt Raid. Doch der prächtige, denkmalgeschützte Torbogen ist seit Kurzem weg – weil der Mülllaster mehrfach dagegen fuhr und ihn irreparabel beschädigte. Man wolle nun etwas ähnliches schaffen, um das historische Flair aufrechtzuerhalten. Auch darüber hinaus sind mehrere Baumaßnahmen geplant, die den Schulleiter beschäftigen. Weil Charme wichtig ist, aber ein „moderner Campus“ genauso, wie Raidt findet. Da wäre die laufende Netzwerkverkabelung sämtlicher Schulgebäude. Außerdem steht der Neubau des Internathauses auf der Agenda. Das Hauptgebäude soll darüber hinaus einen dritten Stock bekommen, weil mehr Klassenzimmer benötigt werden.

Ziel des Schulleiters: Campus als kultureller Mittelpunkt

Und dann hat Tomas Raidt noch eine Wunschvorstellung, etwas, das er persönlich antreiben möchte: „Kempfenhausen war früher ein kultureller Mittelpunkt in Berg.“ Und das soll es wieder werden. Der Schulleiter denkt zum Beispiel an Gastvorträge oder auch von der Schulfamilie organisierte Veranstaltungen für ein breiteres Publikum.

Als Chef einer Internatschule wohnt er selbst auf dem Campus – und Raidt schätzt diesen Umstand sehr, wie nicht zu überhören ist. „Das Internat zeichnet die Schule aus. Es menschelt, man begegnet sich auch in der Freizeit und geht ganz anders miteinander um. Und das überträgt sich auch auf die anderen Schüler.“

