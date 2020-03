Lernen und Arbeiten am Esstisch: Eine ganze Familie im Homeoffice

Homeoffice kann bestens funktionieren - auch wenn das Büro vollbesetzt ist. Das beweist ein Beispiel aus Berg.

Berg– Manche mögen im Homeoffice eine Einladung für Faulenzer sehen. Am Esstisch der Familie Liebchen in Berg wird aber definitiv gearbeitet – das verraten schon die drei hochkonzentrierten Mienen auf dem Foto. Christine Liebchen arbeitet bei BMW-Motorrad im internationalen Vertrieb, ihr Sohn Paul (15) geht auf die Mittelschule in Pullach, Tochter Lola (11) auf die Biberkor-Montessorischule. Seit Dienstag klappen die drei ihre Laptops aber zuhause auf. Übrigens: Der Vater sitzt im Kellerbüro.

Christine Liebchen ist bisher zufrieden – vor allem mit dem Schulbetrieb. „Die Zusammenarbeit ist super, man bekommt schnell Reaktionen. Und die Kinder organisieren sich auch selbst.“ Während des Telefonats mit dem Starnberger Merkur klingelt ein anderes Telefon im Hause Liebchen – Pauls Lehrer. Doch die zwei fehlenden Seiten aus dem Arbeitsbuch hat sich der 15-Jährige schon von einem Freund besorgt.

Das digitale Lernen der Berger Montessorischule lobt Liebchen ausdrücklich. Mehr Gedanken macht sie sich wegen ihres Sohns: Paul soll heuer den Quali machen. Und wie geht das in diesen Zeiten? Die Info der Schule: Es werde gerade an einem Szenario gearbeitet. Und den Schülern soll kein Nachteil entstehen.

