Letzte Tage fürs Impfzentrum: 114 000 Spritzen

Ab Januar impfen im Landkreis nur noch Ärzte, das Impfzentrum schließt. © Daniel Meissner/imago

Die Tage des Starnberger Impfzentrums sind gezählt - am Jahresende ist Schluss. Vorher gibt es noch einen Sonderimpftag am Freitag für Kinder.

Landkreis/Mörlbach – Impfen ist nach wie vor Mittel der Wahl zum Schutz vor einem schweren Verlauf einer Corona-Infektion, und ab Januar sind Impfungen nur noch in Arztpraxen möglich – das Impfzentrum des Landkreises in Mörlbach schließt wie alle in Bayern. Letztmalige besteht dort dort vor Weihnachten und Silvester sowie an einem speziellen Kinderimpftag eine Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Der Kinderimpftag ist am morgigen Freitag, 16. Dezember, von 9.30 bis 18 Uhr. Dafür steht auch der an die Virusarten BA4/BA5 angepasste Kinderimpfstoff von Biontech für Kinder von fünf bis elf Jahren zur Verfügung. Erwachsene können sich vom 21. bis 23. Dezember und vor Silvester vom 28. bis 30. Dezember jeweils von 9.30 Uhr bis 15 Uhr impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist laut Landratsamt nicht erforderlich. Wer trotzdem einen Termin ausmachen möchte, kann sich unter www.impfzentren.bayern.de anmelden.

Die Schließung des Impfzentrums, das sich in der Anfangszeit in Gauting befunden und mehrere Nebenstellen hatte, nahm das Landratsamt zum Anlass, Bilanz zu ziehen. 114 000 Impfungen seien es gewesen. Landrat Stefan Frey: „Das ist eine stolze Zahl. Wer hätte gedacht, dass wir nach zwei Jahren das Thema Corona weitgehend hinter uns lassen können. Es waren wahrlich bewegte Zeiten.“ Er erinnerte an die ersten Fälle bei bei Webasto, die anfangs schwierige Beschaffung von Schutzkleidung, Testen, Impfen. Erster Impftag im Seniorenheim in Krailling war Ende 2020, es gab einen Impftag am 10. April 2021 im Landratsamt, als Frey 10 000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff organisiert hatte.

Landrat Frey erinnert an Meilensteine

Der Landrat denkt aber auch an ständig wechselnde, kaum noch nachvollziehbare Vorschriften, Impfen überall im Landkreis, in Alten- und Pflegeeinrichtungen, im Kino, beim Spaziergehen am See, im Gartencenter, im Landratsamt oder in einem der Impfzentren. „Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Ehrenamtlichen des BRK Starnberg und der Vitolus Impf GmbH für den Betrieb der Impfzentren, sowie bei allen an der Organisation und Durchführung Beteiligten, die diese Herausforderung in dieser schwierigen Zeit gestemmt haben“, wird Frey in einer Mitteilung zitiert. Ab 1. Januar übernehmen die Arztpraxen im Kreis die Corona-Schutzimpfungen komplett.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Mittwoch leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Institus (RKI) wurden am Dienstag 45 Neuinfektionen verzeichnet, dazu eine Nachmeldung und eine Streichung. Da das neun mehr als in der Vorwoche waren, stieg die Inzidenz auf nun 118,5, dem höchsten Wert seit 11. November. Allerdings dürfte er in Wahrheitlich deutlich höher sein, da viele Corona-Betroffene keinen PCR- oder professionellen Schnelltest mehr machen lassen – eine Pflicht dazu gibt es in Bayern nicht. Deswegen dürften viele Fälle von der Statistik gar nicht erfasst werden. Vor einem Jahr war das noch anders, damals lag die Inzidenz bei um die 300 Fälle in sieben Tagen je 100 000 Einwohner.