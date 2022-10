Lkw-Verkehr im Walde: Wenn idealistischer und pragmatischer Naturschutz kollidieren

Von: Tobias Gmach

Sorgen um den Wald macht sich eine Anwohnerin aus Mörlbach wegen vieler Lkw. Ein Bauunternehmer begründet die Fahrten ebenfalls mit dem Umweltschutz (Symbolfoto). © Nicolas Armer/dpa

Eine Kiesgrube in den Wadlhauser Gräben und der Lkw-Verkehr dorthin sorgen für Unmut bei Anwohnern. Idealistischer und pragmatischer Naturschutz kollidieren - und das schon seit vielen Jahren.

Berg – Jede Menge Lkw fuhren in den vergangenen Wochen durch das beschauliche Mörlbach Richtung Norden in den Bayerischen Staatswald hinein. Wegen der hohen Frequenz der Lastwagen, beladen mit Baustellen-Aushub, wandte sich eine Anwohnerin an den Starnberger Merkur. Nicht nur Lärm und Staub vor der eigenen Haustür machen ihr zu schaffen, sie sorge sich auch wegen der gestörten Waldruhe, von der Umweltbelastung ganz zu schweigen. Außerdem nehme, ihrer Beobachtung nach, die Zahl der Autofahrer, die durch den Wald Richtung Wangen und Autobahn abkürzen, immer mehr zu.

Was steckt nun dahinter? Erst einmal kein neues Phänomen (wie auch die Anwohnerin, die in diesem Artikel anonym bleiben will, weiß), sondern ein Projekt, das sich nach mehr als zwei Jahrzehnten so langsam dem Ende nähert. Und ein Beitrag, um gerade die Umweltbelastung in der Baubranche möglichst gering zu halten. Klarheit bringen Gespräche mit dem Berger Bürgermeister Rupert Steigenberger, einem örtlichen Bauunternehmer und Wilhelm Seerieder, Leiter des Forstbetriebs Münchens bei den Bayerischen Staatsforsten.

Alte Kiesgrube stammt aus den 1960er-Jahren

Die Lkw steuern – immer mal wieder, in konzentrierten Schüben – eine große Kiesgrube mitten im Wald an, um dort den Baustellen-Aushub reinzuschütten. Sie liegt in den Wadlhauser Gräben, nahe des Windrads Nummer zwei, und stammt laut Seerieder aus den 1960er-Jahren. Das damals zuständige Forstamt Starnberg habe die Grube angelegt, um mit dem Kies Forstwege im Wald zu bauen und zu ertüchtigen. Später sei das Material für Ausbesserungsarbeiten verwendet worden. Im Jahr 2000 verpachtete der dann zuständige Forstbetrieb München das Areal an ein Bauunternehmen, das die Grube wieder verfüllen sollte. Ein Prozess, der bis heute andauert. Allerdings ist er „weitestgehend abgeschlossen“, wie der örtliche Bauunternehmer sagt. Nach Merkur-Informationen endet der Vertrag mit dem Forstbetrieb München Ende 2023.

Der Chef der Baufirma betont, dass es um „unbelastetes Material“, eine „Umweltverpflichtung“ und „Renaturierung“ gehe – darum, dass dort, wo einst Wald war, irgendwann wieder Wald sein wird. „Wald bleibt Wald“: Diese Richtlinie müsse von vorneherein viel strenger beachtet werden, mahnt die Anwohnerin. Mit der Meinung sei sie nicht alleine im Ort. Und Flächen, um Baumaterial zu entsorgen, müssten sich doch auch etwa entlang der Autobahn finden. Dass kurze Transportwege, wenig Treibstoff-Verbrauch und CO2-Ausstoß beim Entsorgen von Bauaushub unerlässlich sind, darin zumindest sind sich die beiden einig.

Bürgermeister: Niemand verstößt gegen Vorschriften

Bürgermeister Steigenberger ist bekannt, dass sich Bürger aus Mörlbach „über Lärm und Staub“ der Lkw aufregen. Von einer „Empörungswelle“ (Formulierung der Anwohnerin) kann er nicht berichten. Er habe eine ähnliche Situation jahrelang vor der eigenen Haustür akzeptiert. „Ich bin der Meinung, bestimmte Dinge muss man aushalten“, sagt er. Es handle sich um einen „relativ normalen Vorgang“, bei dem niemand gegen Vorschriften verstoße.

In den Gesprächen mit den Konfliktparteien wird klar: Beide haben den Natur- und Klimaschutz im Sinn – nur prallen im speziellen Fall eben eine eher idealistische und eine eher pragmatische Sichtweise aufeinander.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.