Loch in Hauptleitung: Ortsteil am Starnberger See ohne Wasser, Feuerwehr hilft mit Kanistern

Von: Tobias Gmach

Teilen

Ein Rohrbruch zwischen Allmannshausen und Sibichhausen sorgte für einen Ausnahmezustand an den Osterfeiertagen. Gemeindemitarbeiter baggerten sich zur Hauptversorgungsleitung vor und dichteten sie mit einer Schelle ab. Die Wiese darüber stand unter Wasser und Schlamm. © Gemeinde

Wegen eines Lochs in der Hauptversorgungsleitung war der Berger Ortsteil Allmannshausen an Ostern längere Zeit wasserlos. Die Feuerwehr half mit Kanistern aus. Die Gemeinde hat dieses Problem schnell gelöst, generell ist sie auf solche Notfälle aber nicht gut vorbereitet.

Berg – Erst wölbte sich die Grasnarbe, dann schoss eine regelrechte Schlammfontäne aus einer Wiese zwischen Allmannshausen und Sibichhausen. So hat es ein Radfahrer nach der Schilderung von Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger am Abend des Ostersonntags beobachtet. Der Passant informierte das Wasserwerk, das reagierte umgehend – konnte aber eines nicht verhindern: dass ganz Allmannshausen bis zum Mittag des Ostermontags wasserlos war. Der plötzliche, unerwartete Rohrbruch sorgte für Ausnahmezustände im Berger Ortsteil.

Ein Rohrbruch zwischen Allmannshausen und Sibichhausen sorgte für einen Ausnahmezustand an den Osterfeiertagen. Gemeindemitarbeiter baggerten sich zur Hauptversorgungsleitung vor und dichteten sie mit einer Schelle ab. Die Wiese darüber stand unter Wasser und Schlamm. © Gemeinde

„Das war unsere Hauptversorgungsleitung – die größte, die wir im Gemeindegebiet haben“, erklärte Steigenberger auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Sie führt vom Hauptbrunnen im Pfaffental zum Hochbehälter in Aufkirchen. Und in jener 30 Zentimeter dicken Leitung hatte sich aus noch ungeklärter Ursache ein sechs oder sieben Zentimeter dickes Loch aufgetan. Kein Wunder, dass besagte Wiese, unter der sie liegt, schnell unter Wasser beziehungsweise Schlamm stand. Dem Wasserwerk sei vorher keine Warnung angezeigt worden, berichtet der Bürgermeister. Danach stellte der Wasserwart schnell fest, dass die Befüllung des Hochbehälters nicht mehr funktionierte.

Bürgermeister: „Ich war froh, dass wir das so schnell reparieren konnten“

Gemeindemitarbeiter baggerten sich schließlich zum gebrochenen Rohr gute zwei Meter nach unten, um das Loch mit einer Schelle abzudichten. Steigenberger: „Ich war froh, dass wir das so schnell reparieren konnten.“

Die Menschen in Allmannshausen versorgte unterdessen die Feuerwehr mit Notrationen. Vier Kubikmeter-Behälter stellte sie im Ort auf, aus denen sich die Bürger Wasser zapfen konnten –wenn etwa die Toilettenspülung nicht mehr funktionierte.

Solche Behälter will sich die Gemeinde nun selbst anschaffen. Denn: Auf Wassernotfälle ist sie nicht gut vorbereitet. Seit einiger Zeit sucht die Kommune nach einem weiteren Brunnen-Standort. Probebohrungen waren laut Steigenberger recht vielversprechend, aber samt Genehmigungsverfahren dauert es sicher noch Jahre, bis ein weiterer Brunnen in Betrieb gehen kann. „Wir müssen dieses Projekt mit Nachdruck verfolgen“, so Bürgermeister Steigenberger. Das Problem: Der Höhenrainer Brunnen darf seit einiger Zeit nur noch im Notfall betrieben werden. Und der in Harkirchen liefert nicht genug Wasser.