Altbekannte Hochwasserflächen

Für Grundstückseigentümer am Lüßbach (hier in Percha) gelten künftig strikte Vorgaben, sollten sie etwas bauen wollen. © Andrea Jaksch

Das Umfeld des Lüßbachs ist seit gestern offiziell ein Überschwemmungsgebiet. Für die Farchacher und die Bachhauser wird damit nur der Status quo festgeschrieben. Allerdings hat die neue Festlegung Auswirkungen auf Bauvorhaben und Häuser entlang des Bachs.

Berg – Für die Gemeinde Berg ist der Lüßbach das beherrschende Fließgewässer. Meist freundlich und gefällig in seinem Bett, aber wenn es zu viel in zu kurzer Zeit regnet, tritt er ganz schnell über die Ufer. Daran hat offensichtlich auch die Hochwasserfreilegung am Oberlauf des Bachs in den Jahren 2004 und 2005 bei Sibichhausen und Schwabbruck auf Münsinger Flur nichts geändert. Jetzt hat das Wasserwirtschaftsamt auf die wiederholten Überschwemmungen nach Stark-regen-Ereignissen reagiert und Flächen entlang des Bachs zu Überschwemmungsgebieten erklärt (wir berichteten). Im Berger Gemeinderat gab es Zweifel, ob es tatsächlich die richtigen Flächen sind.

Die Lüßbach-Anrainer in Höhenrain, Bachhausen, Farchach und Percha können ein Lied davon singen: Bei Starkregen schwillt der Bach an und gefährdet ihre Keller. Jahrzehntelang wurde über Gegenmaßnahmen gesprochen, 2004 dann endlich Nägel mit Köpfen gemacht und je ein Damm bei Sibichhausen sowie Schwabbruck errichtet. Seitdem ist die Situation bei Regen deutlich besser, aber noch nicht gut, wie sich erst vor zwei Jahren wieder gezeigt hat.

Deshalb war im Berger Gemeinderat auch niemand überrascht, als Bürgermeister Rupert Steigenberger am Dienstag die Nachricht vom neuen Überschwemmungsgebiet überbrachte. Die Folge sei, dass die Anrainer des Bachs hochwasserangepasst bauen müssten. Das hat die Gemeinde selbst bei ihrem geplanten Anbau an das Farchacher Feuerwehrhaus gemerkt. „Wir haben alles mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt“, ergänzte er gestern auf Anfrage. Und ein jüngerer Neubau an der Nikolausstraße in Farchach sei sicherheitshalber ohne Keller geplant worden – zum Leidwesen des Bauherrn, wie Steigenberger sagte. Heizöltanks müssten hochwasserfest gemacht werden, sofern sie es nicht schon sind. Und im Außenbereich entlang des Bachs kann gar nichts mehr gebaut werden.

Weitere Hochwasserschutzmaßnahmen seitens der Gemeinde seien nicht geplant, sagte der Bürgermeister auf eine Nachfrage von Cedric Muth (FDP). Werner Streitberger (SPD) wollte wissen: „Wer hat nach welchen Kriterien das Überschwemmungsgebiet festgelegt?“ Eine gute Frage, befand Steigenberger und antwortete: „Das Wasserwirtschaftsamt“, es habe die Gebiete genommen, die am häufigsten überschwemmt wurden. Wie es im Schreiben des Landratsamts an die Gemeinderäte heißt, habe das Wasserwirtschaftsamt „nach den Regeln der Technik“ die Flächen ermittelt, die bei einem 100-jährlichen Hochwasser des Lüßbachs von Schwabbruck bis nach Percha überflutet werden. Was Streitberger verwunderte: „Manche Gebiete direkt neben dem Lüßbach sind nicht dabei, aber dafür weiter entfernte – das ist komisch.“ Er vermutete, dass die Flächen per Computersimulation festgelegt worden seien. „Da war nie jemand vor Ort.“ Das nahm Steigenberger wiederum nicht an und verteidigte das Wasserwirtschaftsamt: „So ganz schlecht ist es nicht.“

Dem Berger Rathaus ist das neu deklarierte Überschwemmungsgebiet durchaus willkommen. „Es dient ja unterm Strich dem Schutz der Bevölkerung“, unterstrich Steigenberger. Auch wenn das nicht immer gleich eingesehen werde. Er hätte sich gewünscht, dass das Wasserwirtschaftsamt die betroffenen Bürger in einer Versammlung informiert hätte. „Deshalb möchte ich jemanden von dem Amt zur nächsten Bürgerversammlung einladen“, kündigte Steigenberger an.