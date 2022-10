Bergerin verteilt Holzbeton-Nistkästen gegen Spenden

Von: Tobias Gmach

Artenschutz-Aktion am Straßenrand: Unter anderen Christian Kalinke (l.) interessierte sich für die Nistkästen von Cordula und Andreas Marschner. Foto: ANDREA JAKSCH © ANDREA JAKSCH

Im Gemeindegebiet von Berg hängen mittlerweile 21 Stück von ihnen. In ihnen herrschen optimale klimatische Bedingungen, sie sind langlebig und werden auch als „Luxushotels für Vögel“ bezeichnet: Die Rede ist von den Nistkästen, mit denen Cordula Marschner schon seit längerer Zeit Artenschutz betreibt. Die 50-jährige Mörlbacherin ist aktives Mitglied beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) – genau wie ihr Mann Andreas. Gemeinsam gaben sie am Wochenende in Aufkirchen Nistkästen an Interessierte gegen eine Spende aus.

Berg - „Wir hatten enorm widrige Wetterbedingungen“, sagt Cordula Marschner. Deshalb sei sie an jenem Tag nur fünf Stück an Privatleute losgeworden. Doch insgesamt laufe die Aktion blendend. Die dunkelgrauen Kästen aus Holzbeton sieht man etwa an Spielplätzen und Kinder-Betreuungseinrichtungen. Und auch der gemeindliche Bauhof hat den Marschners gerne ein paar abgenommen. „Sie sind mit sechs Kilo recht schwer, aber trotzdem leicht anzubringen“, sagt Cordula Marschner. Und für Kohlmeise, Haussperling, Star und Co. ist es im „Luxushotel“ weder zu warm noch zu kalt.

Die engagierte Tierschützerin will im kommenden Frühjahr weitere Nistkästen an den vielen Spielplätzen in Berg verteilen. Von der Gemeinde habe sie dafür schon das Okay bekommen. Privatleute bittet sie darum, die Zuhause der Vögel richtig aufzuhängen (nicht in die pralle Sonne, nicht zu einer Straße hin, sondern eher Richtung Gebüsch) und jetzt im Herbst gründlich sauber zu machen. „Nicht dass sich Parasiten festsetzen und die Tiere dann krank werden“, betont Marschner, die außerdem vor Schimmelgefahr warnt.