Endlich wieder ein Maibaum für Aufkirchen: Umliegende Burschenvereine kümmern sich um Organisation

Von: Laura Forster

Organisieren das Maibaum-Aufstellen heuer in Aufkirchen (v.l.): Samuel Mair, Sarah Habdank, Fabian Keßler, Matthias Koegst, Corbinian Aigner, Amrei Liebald, Ferdinand Maxl, Lilly Würf, Gemma Casarotto, Jonas Goercke und Sebastian Holzbauer. © BV Allmannshausen

Im Berger Ortsteil Aufkirchen findet heuer ein ganz besonderes Ereignis statt: Nach zwölf Jahren soll wieder ein Maibaum aufgestellt werden. Burschenschaften der umliegenden Dörfer organisieren alles – von der Fällung bis zum Tanz. Ziel ist es jedoch, wieder einen eigenen Verein ins Leben zu rufen.

Aufkirchen – Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Brauch des Maibaumaufstellens im Berger Ortsteil Aufkirchen eingeschlafen. „Ich finde es immer wieder traurig, wenn ich an der leeren Maibaumschiene vorbeifahre. Aufkirchen hat einen der schönsten Plätze neben der Kirche mit direktem Blick auf die Alpen. Doch leider gibt es dort seit Jahren keinen Baum mehr“, sagt Sebastian Holzbauer, Beisitzer des Burschenvereins Allmannshausen. Der Grund: Die Aufkirchner Burschen haben seit 2010 Nachwuchsprobleme. Der Vorstand konnte nicht wieder besetzt werden, neue Mitglieder blieben aus. Der Verein besteht seit Jahren quasi nur noch auf dem Papier. Das soll sich nun ändern.

Bei der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Berg vergangenen Sommer organisierten die Burschenschaften Berg, Allmannshausen, Höhenrain, Bachhausen, Bachhauserwies und Farchach bereits eine gemeinsame Veranstaltung. „Das hat super funktioniert. Da ist auch die Idee gereift, dass wir uns heuer zusammen um den Aufkirchner Maibaum kümmern wollen.“ Holzbauer informierte seinen guten Freund, ehemaligen Oberburschen und Berger Gemeinderat Jonas Goercke. Der zeigte sich sofort begeistert von dem Vorhaben, wieder einen Baum in Aufkirchen aufzustellen. Die Organisation der Maifeier in Aufkirchen übernimmt ein Gremium, das sich aus jeweils zwei bis drei Mitgliedern der einzelnen Vereine zusammensetzt. Anders als bei der Organisation der 1200-Jahr-Feier sollen diesmal aber nicht die Vorstände selbst, sondern jüngere Burschen die Arbeit und die Verantwortung übernehmen. „So können die jungen Mitglieder feststellen, ob ein Amt in der Vorstandschaft in der Zukunft etwas für sie ist“, erklärt Holzbauer.

Neuer Maibaum für Aufkirchen bereits gefällt und gescheppst

Die ersten Schritte sind schon getan. Der 34 Meter lange Aufkirchner Baum ist bereits seit Mitte Dezember gefällt und gescheppst. „Der muss einige Monate trocknen“, erklärt Goercke. Rund 20 Helfer beteiligten sich an der Aktion. Noch bis Anfang März bleibt der Baum im Wald liegen, dann soll er zur Allmannshauser Wachhütte gefahren werden. Der Ortsteil im Süden der Gemeinde sowie Bachhauserwies sind heuer planmäßig mit dem Maibaumaufstellen dran. „Eine eigene Wachhütte für Aufkirchen zu organisieren, wäre zu aufwendig gewesen, deshalb legen wir den Baum neben unseren“, sagt Holzbauer. Wie die genauen Regeln lauten, steht noch aus. „Zwei Bäume sind für Diebe natürlich sehr verlockend.“ Während die Allmannshauser auf ihren Maibaum aufpassen und ihn für die Feier vorbereiten, kümmern sich die Burschenvereine der umliegenden Dörfer um den Aufkirchner Baum. „Das ist eine Gemeinschaftsaktion“, betont Goercke.

Während der Allmannshauser Burschenverein am Wochenende vom 1. Mai ein ordentliches Programm mit großem Festzelt und einem Auftritt von Harry G plant, soll es in Aufkirchen etwas ruhiger zugehen. „Der Baum wird voraussichtlich Ende April aufgestellt. Es gibt kein Zelt, aber es wird für Musik, Tanz und einen Ausschank gesorgt sein“, versichert Sebastian Holzbauer. Das Ziel der Aktion ist es, den Burschenverein Aufkirchen wieder aufleben zu lassen. „Jeder, der mithelfen will und Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Jonas Goercke.

Engagierte Aufkirchner können sich per E-Mail an servus@bv-allmannshausen.de oder goercke@gemeinde-berg.de melden.