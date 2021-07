Angebot für Touristen und Einheimische

Sieben Episoden aus dem Leben König Ludwigs II. sind auf dem neuen Audio-Pfad für Touristen und Einheimische am Ostufer des Starnberger Sees zu hören. Nach Ludwig folgt Sisi: Ein Pfad fürs Westufer ist in Vorbereitung, ebenso einer für Starnberg.

Berg – Der Märchenkönig und seine Großcousine, Österreichs Kaiserin Elisabeth, sind zweifellos die bekanntesten Figuren am Starnberger See und der Grund für viele Touristen, die Region zu besuchen. Und so wird die Geschichte der beiden Prominenten für Touristen, aber auch für Einheimische aufbereitet: Die Wirtschaftsförder- und Tourismusgesellschaft des Landkreises gwt hat einen Audio-Spaziergang zwischen Starnberg und Leoni konzipiert, der Stationen aus dem Leben Ludwigs II. nachzeichnet. Ähnliches ist für Feldafing und Pöcking auf Sisis Spuren geplant. Und in Starnberg soll ein Audio-Pfad „Mit Sommerfrischlern, Künstlern und Fischern am Fürstensee“ die Historie auf unterhaltsame Weise lebendig machen.

Das Angebot richte sich nicht nur an Touristen, sondern auch an die Bürger in der Region, unterstrich gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter bei der Präsentation in Berg. „Sisi und Ludwig sind Teil der Identität dieser Region“, sagte er am Berger Marstall, wo eine der sieben Ludwig-Tafeln steht. Nebenan liegt Schloss Berg, das Lieblingsschloss des Königs.

An den sieben Stationen erzählt jeweils eine historische Figur aus dem Leben des Königs. Am Schloss Berg ist es die Verlobte, Prinzessin Sophie, die vom Schloss berichtet. „In Kempfenhausen ist es Cosima Liszt-Wagner, die von der Zeugung ihrer Tochter Isabella spricht“, sagte die Starnberger Kunsthistorikerin und Stadtführerin Dr. Claudia Wagner, die für die gwt die Texte geschrieben hat. Sie wurden auf deutsch und englisch von den Schauspielern Linda Blümchen und Vanessa Magson sowie von Simon Zagermann und David Ingram eingelesen. „An der Votivkapelle berichtet der Fischer Lidl, wie es damals in der Nacht, als Ludwig starb, war – natürlich ohne eine Lösung anzubieten.“

Die reine Gehzeit des Ludwig-Spaziergangs beträgt laut gwt-Projektleiterin Isabell Bauch zwei Stunden, die Infos über den Kini sind etwa 80 Minuten lang. „Man kann aber auch mit dem Schiff oder dem Bus fahren, dann ist die Gehzeit kürzer.“

Mit QR-Codes zur Tonspur: Wo die Tafeln stehen

Die Tafeln stehen am Bahnhof in Starnberg, am Dampfersteg in Starnberg, an der Villa Pellet in Kempfenhausen, wo Wagner wohnte, am Marstall in Berg, am Schloss Berg, am Kreuz und der Votivkapelle in Berg und am Dampfersteg in Leoni, von wo aus man die Roseninsel besonders gut sieht. Neben ein paar Informationen und Bildern führt ein QR-Code auf die gwt-Internetseite und zur Einführung zum Ludwig-Audio-Spaziergang sowie zur aktuellen Station. „Man kann den Spaziergang überall anfangen oder auch die Audiodateien in einem Rutsch hören“, sagte Bauch.

Das Projekt ist für die gwt auch deshalb wichtig, weil sie viele Akteure wie Kommunen und die Seenschifffahrt beteiligt hat – und weil es nicht nur um den Tourismus geht, sondern auch um ein Angebot für Einheimische. „Wir verstehen uns ja als Lebensraum-Agentur“, sagte Tourismus-Chef Klaus Götzl.

Gleichwohl ist eine touristische Marketingstrategie mit Ludwig und Sisi verbunden. Im Sommer gibt es Führungen auf Sisis Spuren mit Claudia Wagner, im Herbst ist eine Kampagne über das Leben im Schloss Possenhofen auf den sozialen Medien geplant. „Wir bieten exklusive Einblicke in das Leben im Schloss, auch mit Interviews der jetzigen Bewohner“, erklärte Projektleiterin Bauch. „Viele Einheimische können das Schloss Possenhofen nicht zuordnen.“ Dort hat Sisi ihre Kindheit verbracht. Auf der gwt-Internetseite gibt es künftig einen eigene Kategorie „Sisi und Ludwig“, wie Bauch sagte. Und für den Herbst plant die gwt Gruppenangebote.

„Das können wir mit unseren Partner gut vermarkten“, freute sich Götzl, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sisi und Ludwig werben will. Nicht zuletzt gebe es in Japan und anderswo Sisi- und Ludwig-Fanclubs. „Ein Projekt, das sich für die ganze Region auszahlt“, stellte er fest.