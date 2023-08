Mobilitätskonzept mit Info-Lücken

Leihrad-Stationen in Berg

Das Leihrad-System, das der MVV in den Gemeinden einrichten will, stößt auf Skepsis. Es ist sehr teuer, die Zielgruppe ist unklar, und insgesamt ist das Konzept in den Augen von Bergs Gemeinderäten noch sehr unklar. Zumal an den Gemeinden ein Großteil der Finanzierung hängen bleibt. Bis Ende September müssen sich die Kommunen entscheiden.

Berg/Landkreis – Die Vorstellung ist bestechend: Mit der S-Bahn ankommen, mit dem Leihrad weiterfahren und das Rad an einem Punkt nahe seines Ziels abgeben und später wieder holen. Soweit die Theorie des Leihrad-Systems, das der MVV in den Gemeinden seiner beteiligten Landkreise installieren will. Die mögliche Praxis dieses neuen Mobilitätskonzepts hat der Ausschuss für Nachhaltigkeit des Berger Gemeinderats nun durchdiskutiert und viele Schwächen aufgezeigt. Bis Ende September will der MVV von den Gemeinden eine Absichtserklärung, wie viele Stationen sie gewillt sind zu finanzieren. Wobei auch unklar ist, ob die Absicht schon eine Zusage ist.

Das neue Mobilitätskonzept des MVV sieht vor, dass es in jeder oder zumindest vielen Gemeinden im MVV-Gebiet mehrere Leihradstationen geben soll. Der Berger Ausschuss für Nachhaltigkeit hat sich kurz vor seiner Sommerpause mit diesem Konzept beschäftigt und ausgelotet, ob sich Berg an diesem Leihrad-System beteiligen möchte. Die Tendenz ist eher positiv, aber von vielen Fragezeichen begleitet.

Klimamanagerin Sebastiana Henkelmann berichtete dem Ausschuss von einer Studie des Mobility Instituts Berlin, das mögliche Standorte für Leihrad-Stationen in allen Gemeinden ermittelt hat. In Berg geht es um neun Standorte: Berg, Aufkirchen, zwei in Höhenrain, Kempfenhausen, Leoni, Aufhausen sowie Bachhausen/Farchach und Assenhausen/Sibichhausen. Jede Station soll durch eine Stele gekennzeichnet sein, wie Henkelmann sagte. Die Räder könne man, anders als beim jetzigen MVV-Leihrad-System, in einen auf dem Boden aufgemalten Bereich abstellen, damit sei es abgegeben und die zu bezahlende Zeit laufe nicht weiter. Räder könne man an allen Stationen im MVV-Gebiet zurückgeben, bezahlt werde per App.

Kosten ein Kritikpunkt

Die Kosten für die Stationen bezifferte die Klimamanagerin auf 1000 bis 5000 Euro, pro Fahrrad müssen die Gemeinden mit 700 Euro Kosten im Jahr rechnen, pro E-Bike mit 1000 Euro. „Pro Station sollten es mindestens drei Räder sein, im Durchschnitt fünf bis zehn“, sagte Henkelmann. „Die Stelen werden bis zu 50 Prozent gefördert, der Landkreis übernimmt die Kosten für eine Station.“ Bürgermeister Rupert Steigenberger ergänzte: „Aber nur, wenn wir mindestens eine weitere haben.“

Die Kosten waren ein Kritikpunkt. Steigenberger rechnet mit mehr als 5000 Euro pro Station inklusive Räder. „Die Förderung läuft bis Ende 2027, das ist ein kurzes Modell.“ Die Einkünfte aus den Leihgebühren würden vermutlich nicht an die Gemeinde gehen. Eine Sache, die Henkelmann noch klären wird. Und selbst wenn, amortisiere sich das Projekt nicht, kritisierte Jonas Goercke (QUH). „Es wird sich nie tragen“, prophezeite der Bürgermeister. „Aber das tun das Sammeltaxi und die X-Busse auch nicht.“ Aber das sei für die Gemeindebürger, wandte Stefan Monn (EUW) ein.

Der Nutzerkreis war den Gemeinderäten auch unklar. „Das ist primär ein System zum Ankommen und Abfahren“, sagte Steigenberger. „Fraglich ist, ob das den Gemeindebürgern zugutekommt.“ Den Geflüchteten auf jeden Fall, befand Verena Machnik (Grüne). „Für die wäre es ein Riesenvorteil.“ Sie plädierte dafür, die Standorte zu überdachen und mit PV-anlagen auszurüsten. Werner Streitberger (SPD) fragte sich, wer die Räder pflegt. „Wenn die nicht top dastehen, dann will die doch keiner.“ An Punkten wie in Leoni oder am Dampfersteg in Berg seien Stationen sicher sinnvoll, wandte Steigenberger ein. „Es gibt Tourismus bei uns.“

Insgesamt kritisierte der Ausschuss, dass er zu wenig Informationen über Abläufe und Betrieb des Leihrad-Systems hat. „Die Suppe, die wir hier vorgesetzt bekommen, ist sehr dünn“, sagte Streitberger. „Ich kann mich nicht einmal zu einer Empfehlung durchringen.“ Mit knapper Mehrheit empfahl der Ausschuss dem Berger Gemeinderat, in das System einzusteigen. „Wir sind uns einig, dass wir nicht neun Standorte unterstützen werden, eher drei bis fünf“, sagte Steigenberger und erntete Nicken. Im September wird das Thema im Gemeinderat behandelt. „Wir sind nicht Ziel Nummer Eins dieses Konzepts“, stellte die Klimamanagerin klar. „Es geht vorrangig um Haltestellen im S-Bahn-Netz.“